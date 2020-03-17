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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 353354355356>
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Народ, поправьте, если не прав, ну вот провели вы тест, у вас коронавирус и вот что с этой информацией делать? Лекарства пока нет, все равно будут лечить как от обычного гриппа и сопутствующих инфекций. Зачем эти тесты нужны? (ну кроме заработка).
DM76
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:42

  Natt написав:Да и сам народ, у которого начнет таять финансовая подушка безопасности (а у многих ее вообще нет), сам будет требовать отмены карантина, ибо когда жрать станет нечего, всякие там коронавирусы перестают так пугать.


Совершенно верно. Сегодня как раз разговаривал с хлопцем, ФОП на рынке, рынок закрыли, двое детей и один из них грудной, особо денег под подушкой нет, а дальше спрашивает что. Торговли нет, заработка нет, аренда на рынке капает, детей надо одевать и кормить. И почему спрашивает Эпицентры и Фокстроты, где закрытые помещения работают, а у него контейнер на открытом воздух и его закрыли. Этот ФОП так и сказал мне коронавирус до сраки, у меня дети просят игрушек и еды.

Еще идиот главный сегодня сказал - если вас будут увольнять, то сразу жалуйтесь в полицию. А этот клоун сказал, где брать деньги на зарплату предпринимателю или предприятию, если оно не работает ? И почему крупный бизнес работает, а малый бизнес положили ?
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:43

  DM76 написав:Народ, поправьте, если не прав, ну вот провели вы тест, у вас коронавирус и вот что с этой информацией делать? Лекарства пока нет, все равно будут лечить как от обычного гриппа и сопутствующих инфекций. Зачем эти тесты нужны? ( ну кроме заработка).


В Америке сразу принимают. Если тяжелая форма, сразу в госпиталь. Если легкая - разрешают оставаться дома, но всех домашних и контактеров тоже на карантин. Не имеешь права выходить из дома. Жратва под дверь. Строжайший контроль.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:45

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:47

  DM76 написав:Народ, поправьте, если не прав, ну вот провели вы тест, у вас коронавирус и вот что с этой информацией делать? Лекарства пока нет, все равно будут лечить как от обычного гриппа и сопутствующих инфекций. Зачем эти тесты нужны? (ну кроме заработка).


Ну всё-таки интересно от чего кашляешь, кроме того причину ухода в свидетельстве надо указать.

Если серьезно, коронавирус представляется самым заразным среди ОРВИ. И это крайне важно пройти тест не для больного, точнее не только для больного, а для его родственников и коллег, чтобы слинял на жесточайшую самоизоляцию.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Совершенно верно. Сегодня как раз разговаривал с хлопцем, ФОП на рынке, рынок закрыли, двое детей и один из них грудной, особо денег под подушкой нет, а дальше спрашивает что. Торговли нет, заработка нет, аренда на рынке капает, детей надо одевать и кормить. И почему спрашивает Эпицентры и Фокстроты, где закрытые помещения работают, а у него контейнер на открытом воздух и его закрыли. Этот ФОП так и сказал мне коронавирус до сраки, у меня дети просят игрушек и еды.

Еще идиот главный сегодня сказал - если вас будут увольнять, то сразу жалуйтесь в полицию. А этот клоун сказал, где брать деньги на зарплату предпринимателю или предприятию, если оно не работает ? И почему крупный бизнес работает, а малый бизнес положили ?

Тому через місяць перейдуть на британський карантин - дома тільки 60+, а інші зможуть ходити на роботу, а потім літо підсобить в боротьбі з вірусом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:50

  freeze написав:Еще идиот главный сегодня сказал - если вас будут увольнять, то сразу жалуйтесь в полицию. А этот клоун сказал, где брать деньги на зарплату предпринимателю или предприятию, если оно не работает ? И почему крупный бизнес работает, а малый бизнес положили ?


Требуйте со ссылкой на Америку. Там сразу помощь каждому американцу + (пока самая крупная сумма!!!) малому бизнесу. Понятно, для случаев как ты описал. Они не могут работать и зарабатывать не по своей воле и еще очень понадобятся, когда эта х*ня закончится.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:53

  freeze написав:
  DM76 написав:Народ, поправьте, если не прав, ну вот провели вы тест, у вас коронавирус и вот что с этой информацией делать? Лекарства пока нет, все равно будут лечить как от обычного гриппа и сопутствующих инфекций. Зачем эти тесты нужны? (ну кроме заработка).


Ну всё-таки интересно от чего кашляешь, кроме того причину ухода в свидетельстве надо указать.

Если серьезно, коронавирус представляется самым заразным среди ОРВИ. И это крайне важно пройти тест не для больного, точнее не только для больного, а для его родственников и коллег, чтобы слинял на жесточайшую самоизоляцию.


Я имел ввиду, что это знание ничего не дает, если выздоровел, то выздоровел, умер, то умер, пока медицина не найдет лекарство или вакцину это не к чему было афишировать, а так выходит раздули панику по всему миру и эффект от паники и закрытия бизнеса перекроет эти все смерти многократно.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:57

  Libo написав:Требуйте со ссылкой на Америку. Там сразу помощь каждому американцу + (пока самая крупная сумма!!!) малому бизнесу. Понятно, для случаев как ты описал. Они не могут работать и зарабатывать не по своей воле и еще очень понадобятся, когда эта х*ня закончится.

Правильнее ссылаться на Сомали.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:58

  edvardd написав:да вообщето всё на 1,5 года расчитано...
у меня тоже дача пролетает :cry:


А де ви отримуєте інформацію? Якщо відкритий доступ, дайте і мені посилання?
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