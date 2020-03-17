Додано: Сер 18 бер, 2020 20:42

Natt написав: Да и сам народ, у которого начнет таять финансовая подушка безопасности (а у многих ее вообще нет), сам будет требовать отмены карантина, ибо когда жрать станет нечего, всякие там коронавирусы перестают так пугать. Да и сам народ, у которого начнет таять финансовая подушка безопасности (а у многих ее вообще нет), сам будет требовать отмены карантина, ибо когда жрать станет нечего, всякие там коронавирусы перестают так пугать.

Совершенно верно. Сегодня как раз разговаривал с хлопцем, ФОП на рынке, рынок закрыли, двое детей и один из них грудной, особо денег под подушкой нет, а дальше спрашивает что. Торговли нет, заработка нет, аренда на рынке капает, детей надо одевать и кормить. И почему спрашивает Эпицентры и Фокстроты, где закрытые помещения работают, а у него контейнер на открытом воздух и его закрыли. Этот ФОП так и сказал мне коронавирус до сраки, у меня дети просят игрушек и еды.Еще идиот главный сегодня сказал - если вас будут увольнять, то сразу жалуйтесь в полицию. А этот клоун сказал, где брать деньги на зарплату предпринимателю или предприятию, если оно не работает ? И почему крупный бизнес работает, а малый бизнес положили ?