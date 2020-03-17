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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 355356357358>
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:44

  change_pm написав:
  edvardd написав:да вообщето всё на 1,5 года расчитано...
у меня тоже дача пролетает :cry:


А де ви отримуєте інформацію? Якщо відкритий доступ, дайте і мені посилання?

да в открытом, но ссылку уже не найду, сильный поток информации....
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:46

  Starikan написав:
Кондитерская корпорация Roshen отправила на карантин 7% сотрудников своих украинских фабрик, которые находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом. Об этом LIGA.net сообщила HR-директор Roshen Гелена Вара.
"У нас все работники украинских фабрик старше 55 лет (это 7% сотрудников) переведены на карантин. Мы рекомендуем всем работникам, в группе риска оставаться дома", - сказала она.
При этом Вара уточнила, что заработная плата всех отправленных в карантин сотрудников сохранена.

https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/ ... a-karantin

Барыги...


Так управляет же слепой траст. Смотри в показаниях не запутайся :mrgreen:

Что касается самого решения - да, я его приветствую. Но Рошен - монополист, и отыграет потери ценником для потребителя. Это раз. Сумма потерь на их масштабах будет мизерной, да и отправляя 7% сотрудников, ты сократишь производство не на 7%, а на 1-2%. Если вообще сократишь - закон граничной полезности. Это два.
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 бер, 2020 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:46

Российские прокремлевские СМИ ведут "значительную кампанию дезинформации", чтобы обострить пандемический кризис коронавируса в западных странах, подорвав доверие к экстренному реагированию, утверждается во внутреннем докладе ЕС, – сообщает Financial Times. – Эти усилия направлены на то, чтобы разжечь "смятение, панику и страх" и помешать людям получать достоверную информацию об инфекции в рамках более широкой стратегии "подрыва европейских обществ изнутри", говорится в анализе европейской дипломатической службы.

"9-страничный доклад, датированный 16 марта, с которым ознакомилась Financial Times, описывает широкий спектр попыток использовать на международном уровне пандемию Covid-19 путем распространения неправдоподобных нарративов. В нем говорится, что эффективность проверок, введенных платформами социальных сетей в отношении контента о коронавирусе, до сих пор неясна", – сообщается в публикации.

"Значительная кампания по дезинформации со стороны российских государственных и прокремлевских СМИ о Covid-19 продолжается, – говорится в анализе отдела стратегических коммуникаций Европейской службы внешнеполитической деятельности. – Главной целью дезинформации Кремля является обострение кризиса общественного здравоохранения в западных странах, в частности, путем подрыва доверия общественности к национальным системам здравоохранения, тем самым создавая препятствия для эффективной реакции на вспышку".

"В докладе говорится, что с 22 января ЕС зафиксировал почти 80 случаев в своей базе данных о дезинформации, связанной с Covid-19. В нем отмечается, что "связанные с российским государством фейковые личности и аккаунты", которые ранее публиковали информацию на темы, включающие Сирию и протесты "желтых жилетов" во Франции, переключились на "распространение дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках онлайн".

"В прокремлевском контенте иногда продвигается идея о том, что коронавирус – это "человеческое творение, превращенное Западом в оружие", говорится в докладе. Сообщения, нацеленные на Италию, направлены на то, чтобы усилить опасения по поводу способности национальных и международных властей управлять вспышкой, в то время как сообщения на испанском языке "распространяют апокалиптические истории, обвиняют капиталистов в попытках нажиться на вирусе и подчеркивают, насколько хорошо Россия и [президент Владимир] Путин справляются со вспышкой".

"В анализе говорится, что с 1 января по 12 марта в Facebook, Twitter и Reddit было зарегистрировало более 6,8 млн перепостов посвященного коронавирусу контента RT Spanish (...)", – пишет FT, добавляя, что это сделало его 12-м по популярности источником и он опередил некоторые крупные западные СМИ. "RT всегда отрицала, что распространяет дезинформацию", – подчеркивается в статье.

"Прокремлевская стратегия пандемии заключается в "использовании десятков различных и зачастую противоречивых нарративов, которые распространяются через официальные каналы, а также через интернет и через социальные сети", утверждается в европейском анализе. "Эта кампания призвана усугубить смятение, панику и страх, а также помешать людям получать доступ к надежной информации о вирусе и положениях, касающихся общественной безопасности", – говорится в документе ЕС и указывается, что имеются свидетельства, согласно которым прокремлевские источники часто сами не являются авторами дезинформации, а усиливают ложные или неподкрепленные сообщения из других источников. "Эти усилия соответствуют более широкой стратегии Кремля, нацеленной на попытки подорвать европейские общества изнутри, используя их уязвимости и разногласия", – подчеркивается в докладе.

"Европейская служба внешнеполитической деятельности отказалась прокомментировать этот документ. Она заявила, что активизировала свой мониторинг и выявление потоков дезинформации, связанной с пандемией, и тесно сотрудничает с международными партнерами, в том числе с NATO и ведущими экономиками G7", – сообщается в статье.

"Россия опровергла предыдущие заявления западных правительств и разведывательных агентств об использовании кампаний дезинформации и формирования общественного мнения, особенно в связи с избранием в США президента Дональда Трампа в 2016 году", – напоминает газета.

http://newsru.co.il/press/18mar2020/ft. ... htod_kps5M
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:47

  antey1969 написав:
  Starikan написав:
Кондитерская корпорация Roshen отправила на карантин 7% сотрудников своих украинских фабрик, которые находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом. Об этом LIGA.net сообщила HR-директор Roshen Гелена Вара.
"У нас все работники украинских фабрик старше 55 лет (это 7% сотрудников) переведены на карантин. Мы рекомендуем всем работникам, в группе риска оставаться дома", - сказала она.
При этом Вара уточнила, что заработная плата всех отправленных в карантин сотрудников сохранена.
https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/roshen-perevela-sotrudnikov-svoih-fabrik-starshe-55-let-na-karantin
Барыги...
Закрылась туева хуча базарных точек с рошенкой, реализация сложилась кратно, ибо народ не знает, когда получит следующую ЗП, тут не до соевых плиток, тарятся продуктами первой необходимости. А увольнять народ с фабрик вроде бы как нельзя.
Вот пиар-служба и придумала финт с "заботой"
Знайти зраду-раз плюнути
А от розглянути уважно - розуму не вистарчає .адже розум це праця.а зрада-це емоції...
1 Карантин ввели тільки що
2 Гроші людям виплатили до введення карантину
3 Закриті всі розваги ,перекриті купівля товарів тривалого користування.побутової техніки .книги і так далі..
4 Питання на засипку для зрадофілів
куди підуть вже наявні кошти населення.якщо єдині легальні точки три
Заправки
Аптеки
Продуктові...
А Що продають в продуктових магазинах? -Правильно і рошенівську продукцію також...
ПС
За останні 3 дні , виручка в продуктовому магазині виросла на 10%...Як довго це буде відбуватись -не знаю
Що станеться коли закінчиться карантин і люди
а - спробують реалізувати відложений попит на те що було недоступно
б - зіткнуться з зменшенням грошових заначок
Я не знаю
Але сьогодні ,відправити 7% по критерію -вік... - бурні аплодисменти тому, хто це прорахував.Він молодець і Фахівець з великої літери
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:50

  antey1969 написав:Из Германии.
Немецкие медики говорят, что у них режим готовности, но пока в больницах спокойно.
По Киеву.
Сведены к минимуму плановые операции, во всех больницах готовятся места и оборудуются приемные отделения. Пока тишина.

Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:01

  edvardd написав:
  Libo написав:edvardd
Прекрати постить эту х*ню!
Я буду тут на гауптвахте сидеть до лета?! :shock:
Моя печень не выдержит. :oops:
А дома ждут весенне-полевые работы, весенняя окрошечка, клубника, вишня и белый налив... :roll:

да вообщето всё на 1,5 года расчитано...
у меня тоже дача пролетает :cry:

Хорошо вам... А я тут в деревне под Киевом... Закупил материала, буду баньке фасад обновлять.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:05

  Пенсионер написав:
  edvardd написав:
  Libo написав:edvardd
Прекрати постить эту х*ню!
Я буду тут на гауптвахте сидеть до лета?! :shock:
Моя печень не выдержит. :oops:
А дома ждут весенне-полевые работы, весенняя окрошечка, клубника, вишня и белый налив... :roll:

да вообщето всё на 1,5 года расчитано...
у меня тоже дача пролетает :cry:

Хорошо вам... А я тут в деревне под Киевом... Закупил материала, буду баньке фасад обновлять.

хотел в этом году дистанционный капельный полив сделать на даче - не судьба...
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:07

  stm написав:
  antey1969 написав:Из Германии.
Немецкие медики говорят, что у них режим готовности, но пока в больницах спокойно.
По Киеву.
Сведены к минимуму плановые операции, во всех больницах готовятся места и оборудуются приемные отделения. Пока тишина.

Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))


Пока Германия ничего не может поделать с коронавирусом.
Последние четыре дня количество больных увеличивается примерно на четверть !!! каждый день. А последние два дня количество умерших увеличивается на 50 % ежедневно, хотя их абсолютное количество пока еще невелико, особенно сравнивая с Италией, Францией и Испанией.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:11

  stm написав:
  antey1969 написав:Из Германии.
Немецкие медики говорят, что у них режим готовности, но пока в больницах спокойно.
По Киеву.
Сведены к минимуму плановые операции, во всех больницах готовятся места и оборудуются приемные отделения. Пока тишина.

Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))

В Германии значит тестируют всех подряд.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Пенсионер написав:Хорошо вам... А я тут в деревне под Киевом... Закупил материала, буду баньке фасад обновлять.

"Деревни" только на московии, в Украине сёла, чи селища.
Востаннє редагувалось komp в Сер 18 бер, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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