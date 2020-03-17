antey1969 написав:Из Германии. Немецкие медики говорят, что у них режим готовности, но пока в больницах спокойно. По Киеву. Сведены к минимуму плановые операции, во всех больницах готовятся места и оборудуются приемные отделения. Пока тишина.
Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))
Libo написав:edvardd Прекрати постить эту х*ню! Я буду тут на гауптвахте сидеть до лета?! Моя печень не выдержит. А дома ждут весенне-полевые работы, весенняя окрошечка, клубника, вишня и белый налив...
да вообщето всё на 1,5 года расчитано... у меня тоже дача пролетает
Хорошо вам... А я тут в деревне под Киевом... Закупил материала, буду баньке фасад обновлять.
да а бывало по баньке в неделю зарабатывалось.. фонда в прошлом..
Главный борцун с фричеством, жесть. Не удалось мне промолчать
Давайте сходите почитайте еще разок что у китайцев пишут (исследования). Там весь набор антибиотиков и противогрибкового.
В протоколах лечения этого может быть не указано, т.к. это неспецифическая терапия и относится к "симптоматической", в итальянском протоколе специфическая терапия описана детально, всё остальное, "симтоматическое", без указания всего перечня препаратов и методов, что и не странно
Кому нужен китайский, итальянский и казахский протоколы - пишите в личку имейлы, разошлю оптом.
zРадио написав:
detroytred написав:Да. Сначала вирусом, но потом бактериями. Особенность вирусной -- что уж очень сразу резко вирусное поражение лёгких.
Вот статья пульмонолога до короны. * Как лечится вирусная пневмония?
- Как правило, лечение включает в себя противовирусный препарат и комбинацию из нескольких антибиотиков. Кроме того, пациент получает много кислорода, чтобы организм не пострадал от функциональной несостоятельности лёгких.* http://www.tropinka.ks.ua/index.php/new ... l-monologa
Противовирусным стараются снизить площадь поражения вирусом, а антибиотиками - бактерий на этой площади.
*как правило* -- скорее всего, потому что может вместо бактерий быть поражение грибами. У итальянского врача лёгкие были забиты грибками.
У китайцев нет упоминания антибиотиков, значит они не сталкивались с осложнениями еще и в виде бактериальной пневмонии. А на их то выборке - это можно считать репрезентативным.
vetka написав:Смотрю на финансовом форуме столько вирусологов, иммунологов, фармацевтов, научных сотрудников. Во истину богата наша земля талантами.
И долболобов(-ок) вроде тебя. Классическая биполярка,от отрицания до паники, потом в обвинение окружающих что жить нормально не дают и "пусть бы умерли наконец эти 2%"
vladislavlvov написав:Хлорохинфосфат очень токсичен, вы писали курс 10 граммов. как крайний вариант может быть.. сколько дней такой курс и сколько раз в день в какой дозировке?
китайцы писали про курс в 10 дней - 2 раза в день по 0,5 грамма, а насчёт токсичности - не нашёл, обычные противопоказания:
Как африканист, переживавший разные малярии и профилактики от них, замечу, что профилактический хинин сильно бьет по печени, не меньше самой малярии. Поэтому постоянно находящиеся в зоне риска военнослужащие предпочитали не принимать профилактические лекарства с хинином. Некоторые медики считали, что дозу профилактического хинина успешно заменяют 100 грамм спирта перед ужином. Эдик, может все-таки лучше бухать?
напишите коммерческое название препарата , я пить не буду но просто интересно
ogryzok2017 написав:Надо пустить метро с ценой проезда 50 грн. Будет ходить полупустое и не в убыток себе!
и в цену включить маску и перчатки одноразовые которые выдаються на входе
Востаннє редагувалось yama в Сер 18 бер, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться коронавирусом Соvid-19 , уже в сентябре выйдет новая версия Соvid-20. Также в линейке Covid-20 Pro и Covid-20 Pro Plus. Говорят, ещё будет бюджетная light/SE версия
stm написав:Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))
А меня как раз именно это пугает. Обычные вирусные проходят достаточно быстро - 7-10 дней острой фазы и все. Но даже банальный ежегодный грипп за неделю болезни тебя изматывает, а если это длится несколько недель?
stm написав:Почему они не выздоравливают?!!! )))))
Там вроде основная заварушка началась только дней 10 назад, рано еще, не так все быстро, вирус должен быть полностью удален из организма, затем проводят в определенной временной последовательности два теста, если норм, тогда только записывают в выздоровевшие.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
stm написав:Почему они не выздоравливают?!!! )))))
Там вроде основная заварушка началась только дней 10 назад, рано еще, не так все быстро, вирус должен быть полностью удален из организма, затем проводят в определенной временной последовательности два теста, если норм, тогда только записывают в выздоровевшие.
Одновременно с Испанией началось и Францией там уже более 1000 вылечились, а в лучшей мед.стране в 10 раз меньше?
Игорь Алексеевич написав:юлька только что сказала на одном из каналов. у нас больных в стране немерянно, просто власть молчит т.к. нет тестов. она говорит на прошлой неделе к ней приехали родственники с днепра и один знакомый внезапно заболел. поднялась температура и кашель. решили проверить на вирус. говорит, что с её связями не смогли в киеве добыть тесты. с трудом договорились только об одном тесте у кого была температура. вообщем говорит, если с моими связями не смогли добыть тестов для всей семьи, то что говорить про обычных людей. будем дохнуть как....
хм эдвард тут на форуме никому продать не может, а вы через связи ищите... попросите у эдварда она вам продаст.
Corpocrator написав:Главный борцун с фричеством, жесть. Не удалось мне промолчать
Давайте сходите почитайте еще разок что у китайцев пишут (исследования). Там весь набор антибиотиков и противогрибкового.
В протоколах лечения этого может быть не указано, т.к. это неспецифическая терапия и относится к "симптоматической", в итальянском протоколе специфическая терапия описана детально, всё остальное, "симтоматическое", без указания всего перечня препаратов и методов, что и не странно
Симптоматическая терапия антибиотиками - это пять Кстати, я не называл фричеством дополнение терапии вирусной пневмонии антибиотиками - не нужно мне припысывать собственных страхов. Это относилось совсем к другому.
Да, если нет возможности оперативно опровергнуть наличие бактериальной инфекции, антибиотики использовать можно. Но они не должны быть обязательной дополняющей терапией, а уж тем более - монотерапией. И не забываем, что от пневмококков существуют вакцины, поэтому могут быть и те случаи, где необходимость применения антибиотиков можно отвергнуть сходу.
Corpocrator написав:Я бы температуру вообще старался бы не сбивать вплоть до 40
Если нет сердечных патологий, то скорее всего - да. Но решать должен лечащий врач
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 бер, 2020 22:37, всього редагувалось 2 разів.