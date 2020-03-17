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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 355356357358
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:12

  Zebra написав:
  stm написав:
  antey1969 написав:Из Германии.
Немецкие медики говорят, что у них режим готовности, но пока в больницах спокойно.
По Киеву.
Сведены к минимуму плановые операции, во всех больницах готовятся места и оборудуются приемные отделения. Пока тишина.

Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))

В Германии значит тестируют всех подряд.

Почему они не выздоравливают?!!! )))))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:13

  Пенсионер написав:
  edvardd написав:
  Libo написав:edvardd
Прекрати постить эту х*ню!
Я буду тут на гауптвахте сидеть до лета?! :shock:
Моя печень не выдержит. :oops:
А дома ждут весенне-полевые работы, весенняя окрошечка, клубника, вишня и белый налив... :roll:

да вообщето всё на 1,5 года расчитано...
у меня тоже дача пролетает :cry:

Хорошо вам... А я тут в деревне под Киевом... Закупил материала, буду баньке фасад обновлять.


да а бывало по баньке в неделю зарабатывалось.. фонда в прошлом..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Главный борцун с фричеством, жесть.
Не удалось мне промолчать

Давайте сходите почитайте еще разок что у китайцев пишут (исследования).
Там весь набор антибиотиков и противогрибкового.

В протоколах лечения этого может быть не указано, т.к. это неспецифическая терапия и относится к "симптоматической", в итальянском протоколе специфическая терапия описана детально, всё остальное, "симтоматическое", без указания всего перечня препаратов и методов, что и не странно

Кому нужен китайский, итальянский и казахский протоколы - пишите в личку имейлы, разошлю оптом.

  zРадио написав:
  detroytred написав:Да. Сначала вирусом, но потом бактериями.
Особенность вирусной -- что уж очень сразу резко вирусное поражение лёгких.

Вот статья пульмонолога до короны.
* Как лечится вирусная пневмония?

- Как правило, лечение включает в себя противовирусный препарат и комбинацию из нескольких антибиотиков. Кроме того, пациент получает много кислорода, чтобы организм не пострадал от функциональной несостоятельности лёгких.*
http://www.tropinka.ks.ua/index.php/new ... l-monologa

Противовирусным стараются снизить площадь поражения вирусом, а антибиотиками - бактерий на этой площади.

*как правило* -- скорее всего, потому что может вместо бактерий быть поражение грибами.
У итальянского врача лёгкие были забиты грибками.


У китайцев нет упоминания антибиотиков, значит они не сталкивались с осложнениями еще и в виде бактериальной пневмонии. А на их то выборке - это можно считать репрезентативным.





  vetka написав:Смотрю на финансовом форуме столько вирусологов, иммунологов, фармацевтов, научных сотрудников. Во истину богата наша земля талантами.


И долболобов(-ок) вроде тебя.
Классическая биполярка,от отрицания до паники, потом в обвинение окружающих что жить нормально не дают и "пусть бы умерли наконец эти 2%"


По курению и короне уже приводил инфу, повторяю.
Но действильно это странно
https://mobile.twitter.com/Nat_anest/st ... 49024?s=20

Сейчас призывают не использовать Ибупрофен, но вероятно все НПВС могут быть источником дополнительного риска.

Я бы температуру вообще старался бы не сбивать вплоть до 40
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 18 бер, 2020 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:17

  Libo написав:
  edvardd написав:
  vladislavlvov написав:Хлорохинфосфат очень токсичен, вы писали курс 10 граммов. как крайний вариант может быть.. сколько дней такой курс и сколько раз в день в какой дозировке?

китайцы писали про курс в 10 дней - 2 раза в день по 0,5 грамма, а насчёт токсичности - не нашёл, обычные противопоказания:


Как африканист, переживавший разные малярии и профилактики от них, замечу, что профилактический хинин сильно бьет по печени, не меньше самой малярии. Поэтому постоянно находящиеся в зоне риска военнослужащие предпочитали не принимать профилактические лекарства с хинином. Некоторые медики считали, что дозу профилактического хинина успешно заменяют 100 грамм спирта перед ужином.
Эдик, может все-таки лучше бухать? :roll: :lol:

напишите коммерческое название препарата , я пить не буду но просто интересно

  ogryzok2017 написав:Надо пустить метро с ценой проезда 50 грн. Будет ходить полупустое и не в убыток себе!

и в цену включить маску и перчатки одноразовые которые выдаються на входе
Востаннє редагувалось yama в Сер 18 бер, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться коронавирусом Соvid-19 , уже в сентябре выйдет новая версия Соvid-20. Также в линейке Covid-20 Pro и Covid-20 Pro Plus. Говорят, ещё будет бюджетная light/SE версия
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:18

  stm написав:Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))

А меня как раз именно это пугает. Обычные вирусные проходят достаточно быстро - 7-10 дней острой фазы и все. Но даже банальный ежегодный грипп за неделю болезни тебя изматывает, а если это длится несколько недель?
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:Почему они не выздоравливают?!!! )))))


Там вроде основная заварушка началась только дней 10 назад, рано еще, не так все быстро, вирус должен быть полностью удален из организма, затем проводят в определенной временной последовательности два теста, если норм, тогда только записывают в выздоровевшие.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:26

  freeze написав:
stm написав:Почему они не выздоравливают?!!! )))))


Там вроде основная заварушка началась только дней 10 назад, рано еще, не так все быстро, вирус должен быть полностью удален из организма, затем проводят в определенной временной последовательности два теста, если норм, тогда только записывают в выздоровевшие.

Одновременно с Испанией началось и Францией там уже более 1000 вылечились, а в лучшей мед.стране в 10 раз меньше? ;)
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:32

  Игорь Алексеевич написав:юлька только что сказала на одном из каналов.
у нас больных в стране немерянно, просто власть молчит т.к. нет тестов.
она говорит на прошлой неделе к ней приехали родственники с днепра и один знакомый внезапно заболел. поднялась температура и кашель. решили проверить на вирус.
говорит, что с её связями не смогли в киеве добыть тесты. с трудом договорились только об одном тесте у кого была температура.
вообщем говорит, если с моими связями не смогли добыть тестов для всей семьи, то что говорить про обычных людей. :shock:
будем дохнуть как.... :roll:

хм эдвард тут на форуме никому продать не может, а вы через связи ищите... попросите у эдварда она вам продаст.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:34

  Corpocrator написав:Главный борцун с фричеством, жесть.
Не удалось мне промолчать

Давайте сходите почитайте еще разок что у китайцев пишут (исследования).
Там весь набор антибиотиков и противогрибкового.

В протоколах лечения этого может быть не указано, т.к. это неспецифическая терапия и относится к "симптоматической", в итальянском протоколе специфическая терапия описана детально, всё остальное, "симтоматическое", без указания всего перечня препаратов и методов, что и не странно


Симптоматическая терапия антибиотиками - это пять :mrgreen: Кстати, я не называл фричеством дополнение терапии вирусной пневмонии антибиотиками - не нужно мне припысывать собственных страхов. Это относилось совсем к другому.

Да, если нет возможности оперативно опровергнуть наличие бактериальной инфекции, антибиотики использовать можно. Но они не должны быть обязательной дополняющей терапией, а уж тем более - монотерапией. И не забываем, что от пневмококков существуют вакцины, поэтому могут быть и те случаи, где необходимость применения антибиотиков можно отвергнуть сходу.

  Corpocrator написав:Я бы температуру вообще старался бы не сбивать вплоть до 40


Если нет сердечных патологий, то скорее всего - да. Но решать должен лечащий врач
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 бер, 2020 22:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вирус официально подтвержден и в Донецкой области, на подконтрольной.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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