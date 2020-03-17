antey1969 написав:Из Германии. Немецкие медики говорят, что у них режим готовности, но пока в больницах спокойно. По Киеву. Сведены к минимуму плановые операции, во всех больницах готовятся места и оборудуются приемные отделения. Пока тишина.
Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))
Польша. По сведениям от варшавских медиков, готовятся, как и наши, только с обеспечением у них получше. Оборудуются приемные с отдельным входом, плановые операции прекращаются с целью максимально разгрузить больницы, всех лишних(волонтеров, стажеров и т. д.) разогнали по домам
stm написав:Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))
А меня как раз именно это пугает. Обычные вирусные проходят достаточно быстро - 7-10 дней острой фазы и все. Но даже банальный ежегодный грипп за неделю болезни тебя изматывает, а если это длится несколько недель?
2-4 недели болеть. Поэтому я и говорю что выход можно в карантин посидеть, а можно тоже время с неприятными симптомами: отдышкой будто кросс пробежал, а ещё тошнить может и дрысчать. Но секта переболеем и точка не сдается ))) Смотрим на Германию чёт болеют до сих пор, не выздоравливают... Наверное болезнь приятная... И вторые соколы из Британии почему-то в неизвестном направлении всю королевскую семью с правнуками увезли, хотя детям вообще полезно как и нации иммунитет приобрести, нет разве?
Игорь Алексеевич написав:юлька только что сказала на одном из каналов. у нас больных в стране немерянно, просто власть молчит т.к. нет тестов. она говорит на прошлой неделе к ней приехали родственники с днепра и один знакомый внезапно заболел. поднялась температура и кашель. решили проверить на вирус. говорит, что с её связями не смогли в киеве добыть тесты. с трудом договорились только об одном тесте у кого была температура. вообщем говорит, если с моими связями не смогли добыть тестов для всей семьи, то что говорить про обычных людей. будем дохнуть как....
хм эдвард тут на форуме никому продать не может, а вы через связи ищите... попросите у эдварда она вам продаст.
Вот честно, не совсем понимаю всю эту историю с тестами. То есть коммерческая цель тестов понятна, на фоне паники это хорошая возможность заработать на мнительных гражданах, но вот сугубо практическая не понятна. Допускаю, что можно выявить наличие следов вируса специалистами в лабораторных условиях, с кучей дорогостоящих аппаратов, анализаторов, реактивов и вот этих всех непонятных штук, но вот как определить следы вируса самостоятельно, с помощью некого кит-а, а ля "очумелые ручки"... Далее. Предполагаю, что определить можно не сам вирус, а его следы и/или реакцию на него организма. Так как данный вид вируса не очень известен, не понятно как его точно можно диагностировать, так как, во первых: 1. он относится к обширному семейству коронавирусов; 2. он (или его подобный вид) вполне может уже находится у человека; 3. он постоянно мутирует 4. и т.д. Какая вероятность 100% определения вируса? Возможно все эти тесты дают ложную картину?Срабатывают на уже известные признаки обычных вирусных инфекций? Сплошные вопросы...
Почему не выздоравливают в Германии еще можно понять, мало времени прошло и реанимационные койки еще не закончились, можно долго пациентов на аппаратах поддерживать.
а вот почему не выздоравливают в Южной Корее?
Ну так и говорите, а не то что было в процитированном в моем предыдущем сообщении.
zРадио написав:
Corpocrator написав:Главный борцун с фричеством, жесть. Не удалось мне промолчать
Давайте сходите почитайте еще разок что у китайцев пишут (исследования). Там весь набор антибиотиков и противогрибкового.
В протоколах лечения этого может быть не указано, т.к. это неспецифическая терапия и относится к "симптоматической", в итальянском протоколе специфическая терапия описана детально, всё остальное, "симтоматическое", без указания всего перечня препаратов и методов, что и не странно
Симптоматическая терапия антибиотиками - это пять Кстати, я не называл фричеством дополнение терапии вирусной пневмонии антибиотиками - не нужно мне припысывать собственных страхов. Это относилось совсем к другому.
Да, если нет возможности оперативно опровергнуть наличие бактериальной инфекции, антибиотики использовать можно. Но они не должны быть обязательной дополняющей терапией, а уж тем более - монотерапией. И не забываем, что от пневмококков существуют вакцины, поэтому могут быть и те случаи, где необходимость применения антибиотиков можно отвергнуть сходу.
Corpocrator написав:Я бы температуру вообще старался бы не сбивать вплоть до 40
Если нет сердечных патологий, то скорее всего - да. Но решать должен лечащий врач
stm написав:Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))
А меня как раз именно это пугает. Обычные вирусные проходят достаточно быстро - 7-10 дней острой фазы и все. Но даже банальный ежегодный грипп за неделю болезни тебя изматывает, а если это длится несколько недель?
2-4 недели болеть. Поэтому я и говорю что выход можно в карантин посидеть, а можно тоже время с неприятными симптомами: отдышкой будто кросс пробежал, а ещё тошнить может и дрысчать. Но секта переболеем и точка не сдается ))) Смотрим на Германию чёт болеют до сих пор, не выздоравливают... Наверное болезнь приятная... И вторые соколы из Британии почему-то в неизвестном направлении всю королевскую семью с правнуками увезли, хотя детям вообще полезно как и нации иммунитет приобрести, нет разве?
Среднее время течения болезни в Китае было 19-20 дней. Будем отталкиваться от этих цифр.
vladislavlvov написав: Во Львове начали ездить машины с громкоговорителями чтобы люди не подходили друг другу ближе 2 метров..зачем так нагнетать??
Нв очереди у касс некоторые люды спешат "задезть на голову"
как это ?
Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться коронавирусом Соvid-19 , уже в сентябре выйдет новая версия Соvid-20. Также в линейке Covid-20 Pro и Covid-20 Pro Plus. Говорят, ещё будет бюджетная light/SE версия
Министр обороны США сегодня на брифинге сказал, что ВС США поддерживают необходимый уровень боевой готовности и готовы к выполнению задач по защите интересов США в любой точке земного шара. - Не шали! - как иногда говорил мне Дядя Саша.
Российские прокремлевские СМИ ведут "значительную кампанию дезинформации", чтобы обострить пандемический кризис коронавируса в западных странах, подорвав доверие к экстренному реагированию, утверждается во внутреннем докладе ЕС, – сообщает Financial Times. – Эти усилия направлены на то, чтобы разжечь "смятение, панику и страх" и помешать людям получать достоверную информацию об инфекции в рамках более широкой стратегии "подрыва европейских обществ изнутри", говорится в анализе европейской дипломатической службы.
"9-страничный доклад, датированный 16 марта, с которым ознакомилась Financial Times, описывает широкий спектр попыток использовать на международном уровне пандемию Covid-19 путем распространения неправдоподобных нарративов. В нем говорится, что эффективность проверок, введенных платформами социальных сетей в отношении контента о коронавирусе, до сих пор неясна", – сообщается в публикации.
"Значительная кампания по дезинформации со стороны российских государственных и прокремлевских СМИ о Covid-19 продолжается, – говорится в анализе отдела стратегических коммуникаций Европейской службы внешнеполитической деятельности. – Главной целью дезинформации Кремля является обострение кризиса общественного здравоохранения в западных странах, в частности, путем подрыва доверия общественности к национальным системам здравоохранения, тем самым создавая препятствия для эффективной реакции на вспышку".
"В докладе говорится, что с 22 января ЕС зафиксировал почти 80 случаев в своей базе данных о дезинформации, связанной с Covid-19. В нем отмечается, что "связанные с российским государством фейковые личности и аккаунты", которые ранее публиковали информацию на темы, включающие Сирию и протесты "желтых жилетов" во Франции, переключились на "распространение дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках онлайн".
"В прокремлевском контенте иногда продвигается идея о том, что коронавирус – это "человеческое творение, превращенное Западом в оружие", говорится в докладе. Сообщения, нацеленные на Италию, направлены на то, чтобы усилить опасения по поводу способности национальных и международных властей управлять вспышкой, в то время как сообщения на испанском языке "распространяют апокалиптические истории, обвиняют капиталистов в попытках нажиться на вирусе и подчеркивают, насколько хорошо Россия и [президент Владимир] Путин справляются со вспышкой".
"В анализе говорится, что с 1 января по 12 марта в Facebook, Twitter и Reddit было зарегистрировало более 6,8 млн перепостов посвященного коронавирусу контента RT Spanish (...)", – пишет FT, добавляя, что это сделало его 12-м по популярности источником и он опередил некоторые крупные западные СМИ. "RT всегда отрицала, что распространяет дезинформацию", – подчеркивается в статье.
"Прокремлевская стратегия пандемии заключается в "использовании десятков различных и зачастую противоречивых нарративов, которые распространяются через официальные каналы, а также через интернет и через социальные сети", утверждается в европейском анализе. "Эта кампания призвана усугубить смятение, панику и страх, а также помешать людям получать доступ к надежной информации о вирусе и положениях, касающихся общественной безопасности", – говорится в документе ЕС и указывается, что имеются свидетельства, согласно которым прокремлевские источники часто сами не являются авторами дезинформации, а усиливают ложные или неподкрепленные сообщения из других источников. "Эти усилия соответствуют более широкой стратегии Кремля, нацеленной на попытки подорвать европейские общества изнутри, используя их уязвимости и разногласия", – подчеркивается в докладе.
"Европейская служба внешнеполитической деятельности отказалась прокомментировать этот документ. Она заявила, что активизировала свой мониторинг и выявление потоков дезинформации, связанной с пандемией, и тесно сотрудничает с международными партнерами, в том числе с NATO и ведущими экономиками G7", – сообщается в статье.
"Россия опровергла предыдущие заявления западных правительств и разведывательных агентств об использовании кампаний дезинформации и формирования общественного мнения, особенно в связи с избранием в США президента Дональда Трампа в 2016 году", – напоминает газета.
antey1969 написав:Из Германии. Немецкие медики говорят, что у них режим готовности, но пока в больницах спокойно. По Киеву. Сведены к минимуму плановые операции, во всех больницах готовятся места и оборудуются приемные отделения. Пока тишина.
Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))
а дайте ссылки где смотрите
Востаннє редагувалось yama в Сер 18 бер, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться коронавирусом Соvid-19 , уже в сентябре выйдет новая версия Соvid-20. Также в линейке Covid-20 Pro и Covid-20 Pro Plus. Говорят, ещё будет бюджетная light/SE версия