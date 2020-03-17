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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 357358359360
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:17

  safonovstanislav написав:
  Corpocrator написав:Почему не выздоравливают в Германии еще можно понять, мало времени прошло и реанимационные койки еще не закончились, можно долго пациентов на аппаратах поддерживать.

а вот почему не выздоравливают в Южной Корее?

По разному статистику собирают и обновляют. Тем более, как можно определить момент выздоровления у людей, которых заражение проходит бессимптомно? А таких превосходящее большинство

Большинство из таких в статистику вообще не попадают
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:27

  antey1969 написав:Большинство из таких в статистику вообще не попадают

В этом и дело. Количество заражённых и процент смертей в статистике зависит только от того, насколько тщательно проводится тестирование. Те же корейцы, натестировали 20-летних, вот и смертность низкая. В Германии, видимо, вообще всех подряд тестируют, там смертность ещё ближе к реальной.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:32

  yama написав:
  stm написав:
  antey1969 написав:Из Германии.
Немецкие медики говорят, что у них режим готовности, но пока в больницах спокойно.
По Киеву.
Сведены к минимуму плановые операции, во всех больницах готовятся места и оборудуются приемные отделения. Пока тишина.

Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))

а дайте ссылки где смотрите

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Общеизвестная ссыль ;)
И не буду томить почему в Германии не становятся критическими, не умирают, не выздоравливают. ИМХО Клинические испытания ;) именно поэтому США послало гонцов, база есть и видимо есть результат, но мы о нём узнаем позже :) США могло объединить усилия Китай+Италия+США и погнали за премией мира и спасения всего человечества, я только "за". И желательно без побочных явлений :)
На Сицилии сегодня помимо карантина обработка химией всего города. Китайско-Корейский сценарий. Через месяц таких неприятностей должны цифры выздоровивших по экспоненте увеличиваются, умерших/критических вначале стабилизация, потом уменьшание. Но поглядим.
Востаннє редагувалось stm в Сер 18 бер, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире (на ночь)

В связи с отсутствием в продаже каких либо средств защиты, за время вечернего досуга вспомнилось об эксклюзивных вещах сделанных на уроках труда в школе. В тревожном чемоданчике нашлись 3 маски сделанные на случай применения ОМП каких то 35-40 с хвостиком лет назад, оные после осмотра и перетряхивания оказались из утолщенной военной марли и превосходят по защите лучшие современные образцы от 3М. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:37

  ruvex написав:В связи с отсутствием в продаже каких либо средств защиты, за время вечернего досуга вспомнилось об эксклюзивных вещах сделанных на уроках труда в школе. В тревожном чемоданчике нашлись 3 маски сделанные на случай применения ОМП каких то 30 с хвостиком лет назад, оные после осмотра и перетряхивания оказались из утолщенной военной марли и превосходят по защите лучшие современные образцы от 3М. :mrgreen:

Уже смирился, все равно так или иначе переболею в ближайшие пару месяцев.
Защиту рассматриваю лишь как возможность не хватануть одномоментно большую дозу
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:41

  antey1969 написав:
  ruvex написав:В связи с отсутствием в продаже каких либо средств защиты, за время вечернего досуга вспомнилось об эксклюзивных вещах сделанных на уроках труда в школе. В тревожном чемоданчике нашлись 3 маски сделанные на случай применения ОМП каких то 30 с хвостиком лет назад, оные после осмотра и перетряхивания оказались из утолщенной военной марли и превосходят по защите лучшие современные образцы от 3М. :mrgreen:

Уже смирился, все равно так или иначе переболею в ближайшие пару месяцев.
Защиту рассматриваю лишь как возможность не хватануть одномоментно большую дозу

Пройти сквозь свежий строй кашляющих вернувшихся гастарбайтеров из Италии? :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:49

  ruvex написав:
  antey1969 написав:
  ruvex написав:В связи с отсутствием в продаже каких либо средств защиты, за время вечернего досуга вспомнилось об эксклюзивных вещах сделанных на уроках труда в школе. В тревожном чемоданчике нашлись 3 маски сделанные на случай применения ОМП каких то 30 с хвостиком лет назад, оные после осмотра и перетряхивания оказались из утолщенной военной марли и превосходят по защите лучшие современные образцы от 3М. :mrgreen:

Уже смирился, все равно так или иначе переболею в ближайшие пару месяцев.
Защиту рассматриваю лишь как возможность не хватануть одномоментно большую дозу

Пройти сквозь свежий строй кашляющих вернувшихся гастарбайтеров из Италии? :mrgreen:

Нет, это не угрожает. Но контактным окажусь в любом случае
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:53

  antey1969 написав:
  ruvex написав:Пройти сквозь свежий строй кашляющих вернувшихся гастарбайтеров из Италии? :mrgreen:

Нет, это не угрожает. Но контактным окажусь в любом случае

Имею обратную ситуацию в действии, ради успокоения прямого контакта решил все же озаботися.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:55

  ruvex написав:
  antey1969 написав:
  ruvex написав:Пройти сквозь свежий строй кашляющих вернувшихся гастарбайтеров из Италии? :mrgreen:

Нет, это не угрожает. Но контактным окажусь в любом случае

Имею обратную ситуацию в действии, ради успокоения прямого контакта решил все же озаботися.

Если выбор есть, лучше, конечно, обезопасить себя и близких. Своим пожилым я на неделе завез продуктов, проинструктировал и предупредил, что до окончания карантина теперь только по телефону.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:59

  antey1969 написав:Если выбор есть, лучше, конечно, обезопасить себя и близких. Своим пожилым я на неделе завез продуктов, проинструктировал и предупредил, что до окончания карантина теперь только по телефону.

В любом случае лучше сделать все, что от тебя зависит. Нежели потом жалеть об этом. В большинстве случаев мы экономим на мелочах.
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