antey1969 написав:Большинство из таких в статистику вообще не попадают
В этом и дело. Количество заражённых и процент смертей в статистике зависит только от того, насколько тщательно проводится тестирование. Те же корейцы, натестировали 20-летних, вот и смертность низкая. В Германии, видимо, вообще всех подряд тестируют, там смертность ещё ближе к реальной.
antey1969 написав:Из Германии. Немецкие медики говорят, что у них режим готовности, но пока в больницах спокойно. По Киеву. Сведены к минимуму плановые операции, во всех больницах готовятся места и оборудуются приемные отделения. Пока тишина.
Кстати по Германии очень интересно. Ни критических, ни смертельных, а количество по +3000 в день... И для любителей переболеть они даже не выздоравливают 12000 всего и аж 105 вылечились. Чудная страна )))))
а дайте ссылки где смотрите
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Общеизвестная ссыль И не буду томить почему в Германии не становятся критическими, не умирают, не выздоравливают. ИМХО Клинические испытания именно поэтому США послало гонцов, база есть и видимо есть результат, но мы о нём узнаем позже США могло объединить усилия Китай+Италия+США и погнали за премией мира и спасения всего человечества, я только "за". И желательно без побочных явлений На Сицилии сегодня помимо карантина обработка химией всего города. Китайско-Корейский сценарий. Через месяц таких неприятностей должны цифры выздоровивших по экспоненте увеличиваются, умерших/критических вначале стабилизация, потом уменьшание. Но поглядим.
Востаннє редагувалось stm в Сер 18 бер, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
В связи с отсутствием в продаже каких либо средств защиты, за время вечернего досуга вспомнилось об эксклюзивных вещах сделанных на уроках труда в школе. В тревожном чемоданчике нашлись 3 маски сделанные на случай применения ОМП каких то 35-40 с хвостиком лет назад, оные после осмотра и перетряхивания оказались из утолщенной военной марли и превосходят по защите лучшие современные образцы от 3М.
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ruvex написав:В связи с отсутствием в продаже каких либо средств защиты, за время вечернего досуга вспомнилось об эксклюзивных вещах сделанных на уроках труда в школе. В тревожном чемоданчике нашлись 3 маски сделанные на случай применения ОМП каких то 30 с хвостиком лет назад, оные после осмотра и перетряхивания оказались из утолщенной военной марли и превосходят по защите лучшие современные образцы от 3М.
Уже смирился, все равно так или иначе переболею в ближайшие пару месяцев. Защиту рассматриваю лишь как возможность не хватануть одномоментно большую дозу
ruvex написав:В связи с отсутствием в продаже каких либо средств защиты, за время вечернего досуга вспомнилось об эксклюзивных вещах сделанных на уроках труда в школе. В тревожном чемоданчике нашлись 3 маски сделанные на случай применения ОМП каких то 30 с хвостиком лет назад, оные после осмотра и перетряхивания оказались из утолщенной военной марли и превосходят по защите лучшие современные образцы от 3М.
Уже смирился, все равно так или иначе переболею в ближайшие пару месяцев. Защиту рассматриваю лишь как возможность не хватануть одномоментно большую дозу
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ruvex написав:В связи с отсутствием в продаже каких либо средств защиты, за время вечернего досуга вспомнилось об эксклюзивных вещах сделанных на уроках труда в школе. В тревожном чемоданчике нашлись 3 маски сделанные на случай применения ОМП каких то 30 с хвостиком лет назад, оные после осмотра и перетряхивания оказались из утолщенной военной марли и превосходят по защите лучшие современные образцы от 3М.
Уже смирился, все равно так или иначе переболею в ближайшие пару месяцев. Защиту рассматриваю лишь как возможность не хватануть одномоментно большую дозу
Пройти сквозь свежий строй кашляющих вернувшихся гастарбайтеров из Италии?
Нет, это не угрожает. Но контактным окажусь в любом случае
antey1969 написав:Если выбор есть, лучше, конечно, обезопасить себя и близких. Своим пожилым я на неделе завез продуктов, проинструктировал и предупредил, что до окончания карантина теперь только по телефону.
В любом случае лучше сделать все, что от тебя зависит. Нежели потом жалеть об этом. В большинстве случаев мы экономим на мелочах.
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