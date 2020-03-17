antey1969 написав:Уже смирился, все равно так или иначе переболею в ближайшие пару месяцев. Защиту рассматриваю лишь как возможность не хватануть одномоментно большую дозу
Я кстати тоже для себя уже понимаю, что скорее всего переболею, хотя у меня почти полная самоизоляция уже месяца 4 по независящим от коронавируса причинам. Единственное, пришлось сообщить пожилым родственникам, что пока что буду звонить каждый день, но без личного контакта. Но я и не особо контактная особь по жизни, так что родственники не удивляются, давно привыкли)) P.S. Последствия карантина уже на себе ощущаю - минус один клиент на второй день карантина, через две недели, когда придет время платежей, ожидаю минус 70% клиентов в лучшем случае. Паники уже нет, надо иметь холодную голову для прогнозирования дальнейшей ситуации.
Закрыли последний бар на районе. Внутри еще есть какой-то чел, который лениво протирает мебель. Периодически подходят граждане, дергают за ручку, тарабанят по двери и возмущенно требуют: - Оупен! Уот зе фак?! Их возмущению нет предела.