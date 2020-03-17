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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 358359360361
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:09

  antey1969 написав:Уже смирился, все равно так или иначе переболею в ближайшие пару месяцев.
Защиту рассматриваю лишь как возможность не хватануть одномоментно большую дозу

Я кстати тоже для себя уже понимаю, что скорее всего переболею, хотя у меня почти полная самоизоляция уже месяца 4 по независящим от коронавируса причинам. Единственное, пришлось сообщить пожилым родственникам, что пока что буду звонить каждый день, но без личного контакта. Но я и не особо контактная особь по жизни, так что родственники не удивляются, давно привыкли))
P.S. Последствия карантина уже на себе ощущаю - минус один клиент на второй день карантина, через две недели, когда придет время платежей, ожидаю минус 70% клиентов в лучшем случае. Паники уже нет, надо иметь холодную голову для прогнозирования дальнейшей ситуации.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:55

Закрыли последний бар на районе.
Внутри еще есть какой-то чел, который лениво протирает мебель.
Периодически подходят граждане, дергают за ручку, тарабанят по двери и возмущенно требуют:
- Оупен! Уот зе фак?!
Их возмущению нет предела.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:10

Here's what we know about the 100 people who've died in the US from coronavirus

https://www.cnn.com/2020/03/17/health/c ... index.html

112 человек в возрасте 60-90 лет.
Самый молодой 50 с гаком.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:15

  Natt написав:Я кстати тоже для себя уже понимаю, что скорее всего переболею


Ты выживешь и еще родишь двух здоровых и красивых детей. Мальчика и девочку.
Мальчик темный, с карими глазами, а вот девочка белявка с голубыми. У меня дар. Я вижу будущее. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:37

  Libo написав:Ты выживешь и еще родишь двух здоровых и красивых детей. Мальчика и девочку.
Мальчик темный, с карими глазами, а вот девочка белявка с голубыми. У меня дар. Я вижу будущее. 8)

Это надо два папы надо судя по набору генов. Так мужчинами перебирать никакой иммунной системы не хватит, коронавирус как-никак))
Natt
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