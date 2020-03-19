Додано: Суб 21 бер, 2020 23:39

Бацька молодца



"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу.

Тем, кто выехал после наших предупреждений – никаких чартеров. Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там"



Лукашенко.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.