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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 427428429430431432>
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:11

  mephala написав:
  twin написав:Ну як би там не було, але ми тримаємось добре, чого не скажеш про італійців, зараза до зарази не чіпляється...
Пс а от чого насправді треба боятись, так це мутації цього вірусу, а поки квіточки)


вы поинтересуйтесь у знакомых врачей сколько сейчас людей лежит с пневмонией по больницам. и на сколько ситуация отличается от прошлых годов.
то что у нас власть молчит в тряпочку и нагинает врачей что бы они тоже молчали не означает что зараза не гуляет по городам и весям.

да по моему наоборот!
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:11

  yama написав:
  Slx написав:Кстати про тему... количество постов за день, вижу, тут увеличилось, а количество полезно инфы - :(.
Приятно было, когда пару человек просто кидали статистику или открытия по вирусу, а тех, с кем им приходилось спорить - всего пара человек.

пожалуйста легко
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6 вот вам статистика , могу бросать пару раз в день :mrgreen:

Вижу там только статистику общего числа случаев/смертей.
Подскажите, где найти ежедневные данные.
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:14

  ctmcn написав:
  yuri_m написав:
  Yuri_61 написав:песикотя, удержи меня, а то хочу забухать от нагнетания СМИ про короновирус
для справки: лет 15 даже пиво не пью

Никакого нагнетания, просто люди в Италии сотнями в день мрут... А трупы вывозить уже армию подключили из-за переполненности моргов. А во Франции тоже спешно подняли армию и по всей стране ставят полевые госпитали. Но это же всё фигня, СМИ нагнетают?



По Италии добавлю - их врач постил
«У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и старые»
За сутки 800 трупов из 40000+ зараженных - это много, как по мне.
Просто у молодых - больше шансов выжить, вот вся разница.
Сказка закончилась - в зоне риска все возратные категории, что логично.
Когда цифра заразившихся будет 2-3-5 миллионов - вот тогда и будет понятно, какой процент смертности.
И судя по всему - цифры никому не понравятся.
Противогазы, ОЗК, калаши и патроны - какая валюта или жрачка нахрен...
:mrgreen:
А идиеты от власти еще какие-то выборы планируют проводить, партии под них создают, портфели даже сейчас еще делят...
:mrgreen:

власті вруть?
в Китаї лишилось всього 500 млн живих? чи 300 млн?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:15

  freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года.
Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете.
Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла

дада, в КНДР луччє всього, після Венесуели і РФ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:17

  yama написав:
  flyman написав:Львов сегодня днем:
Так що, карантин "не робе"?

у таких фото две проблемы
1) на них не указано время это может быть например 5 утра
2) сегодня во Львове целый день идет дождик и если совместить это с пунктом 1 очень даже может быть
Хотя таки да подтверждаю поза вчера гулял в Стрийском парке перед самым включением фонарей https://youtu.be/3QrMUD6fxFU
вот эта локация https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... 24.0269447

2020 03 19 18:48

я про те, що карантин є, а зменшення заражених нема.
отже карантин "не робе" (пізно пити Боржомі, якщо почки ...),
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:28

Кто писал что у нас все болеют сейчас пневмонией?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%8F

Во всём мире пневмонией заболевают около 17 миллионов человек в год, около 265 тысяч случаев заканчиваются смертельным исходом[5]. От пневмонии умирает каждый 64 заболевший этой опасной болезнью. В добавление к этому, пневмония даёт опасные осложнения различным органам заболевшего человека.



Как теперь жить?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Бацька молодца

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу.
Тем, кто выехал после наших предупреждений – никаких чартеров. Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там"

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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:42

  flyman написав:власті вруть?
в Китаї лишилось всього 500 млн живих? чи 300 млн?

В Китае, а конкретно в Ухане, как только началась эта пошесть, так сразу ввели жесткий карантин: всех по домам и любого вышедшего без спецпропуска на улице полиция и военные имели право расстреливать прямо на месте. Или до 10 лет тюрьмы. Ты видео из этого города видел хоть одно? На улицах только патрули, а все даже носа из дома не показывают! Еду и медикаменты развозили по домам военные и полиция. И по всему Китаю меры принимали приблизительно такие же. Поэтому там при 1.5 миллиардах населения заболевших и умерших меньше, чем в крохотной в сравнении Италии. Потому что итальянцы клали хрен на все карантины! Как впрочем и мы сейчас...
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:04

  yuri_m написав:
  flyman написав:власті вруть?
в Китаї лишилось всього 500 млн живих? чи 300 млн?
В Китае, а конкретно в Ухане, как только началась эта пошесть, так сразу ввели жесткий карантин: всех по домам и любого вышедшего без спецпропуска на улице полиция и военные имели право расстреливать прямо на месте. Или до 10 лет тюрьмы. Ты видео из этого города видел хоть одно? На улицах только патрули, а все даже носа из дома не показывают! Еду и медикаменты развозили по домам военные и полиция. И по всему Китаю меры принимали приблизительно такие же. Поэтому там при 1.5 миллиардах населения заболевших и умерших меньше, чем в крохотной в сравнении Италии. Потому что итальянцы клали хрен на все карантины! Как впрочем и мы сейчас...

Не преувеличивайте, во всём Китае таких жестких мер не было.
Была полностью изолирована провинция Хубей с 60-70-миллионным населением - это да.
И эта изоляция продолжается.

В остальном Китае - масочный режим и определенные ограничения. Производство остановилось лишь частично.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сусід касує на кордоні вже третій день, кілька разів в Тернопіль людей возив. Каже, місце прибите просто так не приїдеш, поріжуть колеса в кращому випадку. Дає відкат, частина митникам, отаке) Ну а я почав відлік днів, цікаво заразиться, спілкуюсь з ним тільки по тел...
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