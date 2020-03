Додано: Суб 21 бер, 2020 23:14

ctmcn написав: yuri_m написав: Yuri_61 написав: песикотя, удержи меня, а то хочу забухать от нагнетания СМИ про короновирус

Никакого нагнетания, просто люди в Италии сотнями в день мрут... А трупы вывозить уже армию подключили из-за переполненности моргов. А во Франции тоже спешно подняли армию и по всей стране ставят полевые госпитали. Но это же всё фигня, СМИ нагнетают?



По Италии добавлю - их врач постил

«У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и старые»

За сутки 800 трупов из 40000+ зараженных - это много, как по мне.

Просто у молодых - больше шансов выжить, вот вся разница.

Сказка закончилась - в зоне риска все возратные категории, что логично.

Когда цифра заразившихся будет 2-3-5 миллионов - вот тогда и будет понятно, какой процент смертности.

И судя по всему - цифры никому не понравятся.

Противогазы, ОЗК, калаши и патроны - какая валюта или жрачка нахрен...



А идиеты от власти еще какие-то выборы планируют проводить, партии под них создают, портфели даже сейчас еще делят...

власті вруть?

в Китаї лишилось всього 500 млн живих? чи 300 млн? власті вруть?в Китаї лишилось всього 500 млн живих? чи 300 млн?

