twin написав:Ну як би там не було, але ми тримаємось добре, чого не скажеш про італійців, зараза до зарази не чіпляється... Пс а от чого насправді треба боятись, так це мутації цього вірусу, а поки квіточки)
вы поинтересуйтесь у знакомых врачей сколько сейчас людей лежит с пневмонией по больницам. и на сколько ситуация отличается от прошлых годов. то что у нас власть молчит в тряпочку и нагинает врачей что бы они тоже молчали не означает что зараза не гуляет по городам и весям.
Slx написав:Кстати про тему... количество постов за день, вижу, тут увеличилось, а количество полезно инфы - . Приятно было, когда пару человек просто кидали статистику или открытия по вирусу, а тех, с кем им приходилось спорить - всего пара человек.
Yuri_61 написав:песикотя, удержи меня, а то хочу забухать от нагнетания СМИ про короновирус для справки: лет 15 даже пиво не пью
Никакого нагнетания, просто люди в Италии сотнями в день мрут... А трупы вывозить уже армию подключили из-за переполненности моргов. А во Франции тоже спешно подняли армию и по всей стране ставят полевые госпитали. Но это же всё фигня, СМИ нагнетают?
По Италии добавлю - их врач постил «У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и старые» За сутки 800 трупов из 40000+ зараженных - это много, как по мне. Просто у молодых - больше шансов выжить, вот вся разница. Сказка закончилась - в зоне риска все возратные категории, что логично. Когда цифра заразившихся будет 2-3-5 миллионов - вот тогда и будет понятно, какой процент смертности. И судя по всему - цифры никому не понравятся. Противогазы, ОЗК, калаши и патроны - какая валюта или жрачка нахрен...
А идиеты от власти еще какие-то выборы планируют проводить, партии под них создают, портфели даже сейчас еще делят...
власті вруть? в Китаї лишилось всього 500 млн живих? чи 300 млн?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года. Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете. Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла
дада, в КНДР луччє всього, після Венесуели і РФ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Во всём мире пневмонией заболевают около 17 миллионов человек в год, около 265 тысяч случаев заканчиваются смертельным исходом[5]. От пневмонии умирает каждый 64 заболевший этой опасной болезнью. В добавление к этому, пневмония даёт опасные осложнения различным органам заболевшего человека.
Как теперь жить?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений – никаких чартеров. Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там"
Лукашенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
flyman написав:власті вруть? в Китаї лишилось всього 500 млн живих? чи 300 млн?
В Китае, а конкретно в Ухане, как только началась эта пошесть, так сразу ввели жесткий карантин: всех по домам и любого вышедшего без спецпропуска на улице полиция и военные имели право расстреливать прямо на месте. Или до 10 лет тюрьмы. Ты видео из этого города видел хоть одно? На улицах только патрули, а все даже носа из дома не показывают! Еду и медикаменты развозили по домам военные и полиция. И по всему Китаю меры принимали приблизительно такие же. Поэтому там при 1.5 миллиардах населения заболевших и умерших меньше, чем в крохотной в сравнении Италии. Потому что итальянцы клали хрен на все карантины! Как впрочем и мы сейчас...
flyman написав:власті вруть? в Китаї лишилось всього 500 млн живих? чи 300 млн?
В Китае, а конкретно в Ухане, как только началась эта пошесть, так сразу ввели жесткий карантин: всех по домам и любого вышедшего без спецпропуска на улице полиция и военные имели право расстреливать прямо на месте. Или до 10 лет тюрьмы. Ты видео из этого города видел хоть одно? На улицах только патрули, а все даже носа из дома не показывают! Еду и медикаменты развозили по домам военные и полиция. И по всему Китаю меры принимали приблизительно такие же. Поэтому там при 1.5 миллиардах населения заболевших и умерших меньше, чем в крохотной в сравнении Италии. Потому что итальянцы клали хрен на все карантины! Как впрочем и мы сейчас...
Не преувеличивайте, во всём Китае таких жестких мер не было. Была полностью изолирована провинция Хубей с 60-70-миллионным населением - это да. И эта изоляция продолжается.
В остальном Китае - масочный режим и определенные ограничения. Производство остановилось лишь частично.
Сусід касує на кордоні вже третій день, кілька разів в Тернопіль людей возив. Каже, місце прибите просто так не приїдеш, поріжуть колеса в кращому випадку. Дає відкат, частина митникам, отаке) Ну а я почав відлік днів, цікаво заразиться, спілкуюсь з ним тільки по тел...