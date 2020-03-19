freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года. Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете. Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла
дада, в КНДР луччє всього, після Венесуели і РФ
А что ты предпочитаешь сдохнуть в Италии или жить на Кубе ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Updated: 10:05am, 20 Mar, 2020 ... The virus that causes Covid-19 appears more vulnerable than Sars, which means a 40 per cent solution, typically found in alcoholic spirits, can be enough to destroy it. ...
freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года. Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете. Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла
Китай уже остановил эпидемию, Куба пока ещё мало заболеваний. Поэтому и те, и те могут поделиться врачами. Англичане, канадцы придерживают их для себя. Представьте себе сколько воя было бы, если бы Украина сегодня направила своих врачей в Италию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Во всём мире пневмонией заболевают около 17 миллионов человек в год, около 265 тысяч случаев заканчиваются смертельным исходом[5]. От пневмонии умирает каждый 64 заболевший этой опасной болезнью. В добавление к этому, пневмония даёт опасные осложнения различным органам заболевшего человека.
Как теперь жить?
В год во всем мире. А теперь смотрим в день во всем мире 265000/365=726. А потом смотрим на сегодня Италию 793, и это не весь мир.
freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года. Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете. Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла
дада, в КНДР луччє всього, після Венесуели і РФ
А что ты предпочитаешь сдохнуть в Италии или жить на Кубе ?
Вы бы сьездили на Кубу своими глазами посмотрели бы на ЭТО "торжество социализма", а то какие то иллюзии. А сдохнуть везде можно, даже на Кубе. Посмотрите для сравнения германию - это не остров на каррибах, а центральная страна самого зараженного континента, при 22000 зараженных всего 84 летальных исхода. Куба с ее нищетой при таких уровнях заражения точно бы на такие результаты не вышла бы.
Востаннє редагувалось Surfer в Нед 22 бер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.
Во всём мире пневмонией заболевают около 17 миллионов человек в год, около 265 тысяч случаев заканчиваются смертельным исходом[5]. От пневмонии умирает каждый 64 заболевший этой опасной болезнью. В добавление к этому, пневмония даёт опасные осложнения различным органам заболевшего человека.
Как теперь жить?
В год во всем мире. А теперь смотрим в день во всем мире 265000/365=726. А потом смотрим на сегодня Италию 793, и это не весь мир.
мы все им заболеем! Это эволюция вируса, Мизантроп видео постил умное.
перед смертью не надышешься (с)
желаю все без последствий переболеть. Ибо это эволюция вируса. Все его подхватят. Но умрет 0.01%-0.1%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Slx написав:Кстати про тему... количество постов за день, вижу, тут увеличилось, а количество полезно инфы - . Приятно было, когда пару человек просто кидали статистику или открытия по вирусу, а тех, с кем им приходилось спорить - всего пара человек.
freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года. Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете. Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла
Китай уже остановил эпидемию, Куба пока ещё мало заболеваний. Поэтому и те, и те могут поделиться врачами. Англичане, канадцы придерживают их для себя. Представьте себе сколько воя было бы, если бы Украина сегодня направила своих врачей в Италию.
Вова Путин отправляет врачей в Италию, технику и всякую др.хрень, китайцы, кубинцы едут. Почему из стран ЕС не едут врачи в Италию ? У макаронников скоро коллапс будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.