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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 428429430431432>
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

flyman написав:
  freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года.
Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете.
Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла

дада, в КНДР луччє всього, після Венесуели і РФ


А что ты предпочитаешь сдохнуть в Италии или жить на Кубе ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:22

Ранее писали, что для инактивации коронавируса необходима концентрация спирта 75%. По последним данным % спирта для инактивации значительно ниже:

March 17, 2020
...
Furthermore, we could show that a minimal concentration of 30 % ethanol or 2-propanol is sufficient for viral inactivation
...

https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 711v1.full

Updated: 10:05am, 20 Mar, 2020
...
The virus that causes Covid-19 appears more vulnerable than Sars, which means a 40 per cent solution, typically found in alcoholic spirits, can be enough to destroy it.
...

https://www.scmp.com/news/china/science ... -wont-work

Т.е. даже одеколон подходит для протирки.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:26

  freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года.
Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете.
Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла

Китай уже остановил эпидемию, Куба пока ещё мало заболеваний.
Поэтому и те, и те могут поделиться врачами.
Англичане, канадцы придерживают их для себя. Представьте себе сколько воя было бы, если бы Украина сегодня направила своих врачей в Италию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:27

  proftpd66 написав:Кто писал что у нас все болеют сейчас пневмонией?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%8F

Во всём мире пневмонией заболевают около 17 миллионов человек в год, около 265 тысяч случаев заканчиваются смертельным исходом[5]. От пневмонии умирает каждый 64 заболевший этой опасной болезнью. В добавление к этому, пневмония даёт опасные осложнения различным органам заболевшего человека.



Как теперь жить?

В год во всем мире. А теперь смотрим в день во всем мире 265000/365=726. А потом смотрим на сегодня Италию 793, и это не весь мир.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:28

штат Иллиноиз

753

Positive Tests Confirmed

6

Deaths

6247

Total Persons Tested
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:28

  freeze написав:
flyman написав:
  freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года.
Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете.
Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла

дада, в КНДР луччє всього, після Венесуели і РФ


А что ты предпочитаешь сдохнуть в Италии или жить на Кубе ?


Вы бы сьездили на Кубу своими глазами посмотрели бы на ЭТО "торжество социализма", а то какие то иллюзии. А сдохнуть везде можно, даже на Кубе. Посмотрите для сравнения германию - это не остров на каррибах, а центральная страна самого зараженного континента, при 22000 зараженных всего 84 летальных исхода. Куба с ее нищетой при таких уровнях заражения точно бы на такие результаты не вышла бы.
Востаннє редагувалось Surfer в Нед 22 бер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:30

  stm написав:
  proftpd66 написав:Кто писал что у нас все болеют сейчас пневмонией?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%8F

Во всём мире пневмонией заболевают около 17 миллионов человек в год, около 265 тысяч случаев заканчиваются смертельным исходом[5]. От пневмонии умирает каждый 64 заболевший этой опасной болезнью. В добавление к этому, пневмония даёт опасные осложнения различным органам заболевшего человека.



Как теперь жить?

В год во всем мире. А теперь смотрим в день во всем мире 265000/365=726. А потом смотрим на сегодня Италию 793, и это не весь мир.



мы все им заболеем! Это эволюция вируса, Мизантроп видео постил умное.

перед смертью не надышешься (с) :lol:

желаю все без последствий переболеть. Ибо это эволюция вируса. Все его подхватят. Но умрет 0.01%-0.1%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:33

  Starikan написав:
  yama написав:
  Slx написав:Кстати про тему... количество постов за день, вижу, тут увеличилось, а количество полезно инфы - :(.
Приятно было, когда пару человек просто кидали статистику или открытия по вирусу, а тех, с кем им приходилось спорить - всего пара человек.

пожалуйста легко
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6 вот вам статистика , могу бросать пару раз в день :mrgreen:

Вижу там только статистику общего числа случаев/смертей.
Подскажите, где найти ежедневные данные.

- Если по Украине, то здесь https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoi ... MeFuQruwa8 вы можете выбрать данные за любой день, начиная с 26.02.2020,
- если в мире, то здесь https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, начиная с 8 марта (может мартовские и раньше есть, но глубже я не искал).
- Здесь - https://www.worldometers.info/coronavir ... s-covid19/ - с 4 по 29 февраля.
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 22 бер, 2020 00:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:35

  proftpd66 написав:

мы все им заболеем! Это эволюция вируса, Мизантроп видео постил умное.

перед смертью не надышешься (с) :lol:

желаю все без последствий переболеть. Ибо это эволюция вируса. Все его подхватят. Но умрет 0.01%-0.1%

Знаете в чуму врачи Италии придумали самые идиотские костюмы, а население тоже думало приобретать иммунитет. Эволюция выживания.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года.
Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете.
Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла

Китай уже остановил эпидемию, Куба пока ещё мало заболеваний.
Поэтому и те, и те могут поделиться врачами.
Англичане, канадцы придерживают их для себя. Представьте себе сколько воя было бы, если бы Украина сегодня направила своих врачей в Италию.


Вова Путин отправляет врачей в Италию, технику и всякую др.хрень, китайцы, кубинцы едут. Почему из стран ЕС не едут врачи в Италию ? У макаронников скоро коллапс будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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