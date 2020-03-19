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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 429430431432>
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:38

  Starikan написав:......
Вижу там только статистику общего числа случаев/смертей.
Подскажите, где найти ежедневные данные.

Здесь давали ссылку - https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:43

  freeze написав:
ЛАД написав:
  freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года.
Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете.
Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла

Китай уже остановил эпидемию, Куба пока ещё мало заболеваний.
Поэтому и те, и те могут поделиться врачами.
Англичане, канадцы придерживают их для себя. Представьте себе сколько воя было бы, если бы Украина сегодня направила своих врачей в Италию.


Вова Путин отправляет врачей в Италию, технику и всякую др.хрень, китайцы, кубинцы едут. Почему из стран ЕС не едут врачи в Италию ? У макаронников скоро коллапс будет.

Это хваленая теория Германии и Англии переболем и приобретаем иммунитет, просто они смотрят как соседи приобретают и ненарадуются что так быстро )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:45

  freeze написав:
ЛАД написав:
  freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года.
Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете.
Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла

Китай уже остановил эпидемию, Куба пока ещё мало заболеваний.
Поэтому и те, и те могут поделиться врачами.
Англичане, канадцы придерживают их для себя. Представьте себе сколько воя было бы, если бы Украина сегодня направила своих врачей в Италию.


Вова Путин отправляет врачей в Италию, технику и всякую др.хрень, китайцы, кубинцы едут. Почему из стран ЕС не едут врачи в Италию ? У макаронников скоро коллапс будет.

Вове на своё население насрать.
'В России коронавируса нет!" и "бабы новых нарожают".
Ради полит. целей можно и пожертвовать парой процентов населения.

Англичане где-нибудь через декаду имеют все шансы догнать Италию.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 бер, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:49

  stm написав:.......
Это хваленая теория Германии и Англии переболем и приобретаем иммунитет, просто они смотрят как соседи приобретают и ненарадуются что так быстро )))

Не знаю, как в Англии, но в Германии карантин ужесточают очень быстро и сильно. Сегодня пару часов тому уже писал об этом после разговора с друзьями.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  freeze написав:
ЛАД написав:[quote="4910637:freeze"]Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года.
Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете.
Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла

Китай уже остановил эпидемию, Куба пока ещё мало заболеваний.
Поэтому и те, и те могут поделиться врачами.
Англичане, канадцы придерживают их для себя. Представьте себе сколько воя было бы, если бы Украина сегодня направила своих врачей в Италию.


Вова Путин отправляет врачей в Италию, технику и всякую др.хрень, китайцы, кубинцы едут. Почему из стран ЕС не едут врачи в Италию ? У макаронников скоро коллапс будет.

Вове на своё население насрать.
'В России коронавируса нет!" и "бабы новых нарожают".
Ради полит. целей можно и пожертвовать парой процентов населения.[/quote]

Дык, Ес получается на итальянцев насрать.
Типа друг познается в беде, не слышали поговорки ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тут кто то писал про покашлять в очереди, для "дистанции". Я предупреждал , народ нынче обыдлевший, агрессивный и обозленный :

Во Львове кашляющего пассажира за ногу выволокли из автобуса: в сеть попало видео

Во Львове, где в связи с карантином закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок, не только полиция контролирует карантинные ограничения, но и сами люди стали проявлять больше сознательности. При этом, временами желание заставить человека соблюдать установленные правила переходит все дозволенные рамки. На одной из столичных остановок пассажиры избили и выволокли за ногу мужчину, который кашлял в салоне.

Видео в Facebook опубликовал Паша Ткаченко. На ролике слышно, как мужские голоса требуют кашляющего пассажира покинуть автобус. Дальше следуют удары от нескольких мужчин, женщины просят, чтобы прекратили избивать. Пассажир пытается сопротивляться, но силы не равны. В итоге все-таки кашляющего мужчину выталкивают из салона.


Здесь полиция жестко пакует людей из троллейбуса за нарушение условий карантина

https://www.facebook.com/grom.alex.grom ... 088781280/

В критических условиях, которые мы переживаем сейчас, у людей зачастую вылазят наружу далеко не самые лучшие черты. Просьба ко всем, все таки стараться оставаться людьми в любой ситуации.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Вова Путин отправляет врачей в Италию, технику и всякую др.хрень, китайцы, кубинцы едут. Почему из стран ЕС не едут врачи в Италию ? У макаронников скоро коллапс будет.

Италия старый союзник кацапстана в ЕС; странно что только сейчас предложил (ещё нечего/никого не отправил).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:57

  freeze написав:.......
Дык, Ес получается на итальянцев насрать.
Типа друг познается в беде, не слышали поговорки ?

Слышал.
Но в реальной жизни крайне редко бывает, чтобы человек снял с себя последнюю рубашку и отдал другу. Как правило, отдают какую-нибудь 5-ю-10-ю, и то поношенную.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:59

  stm написав:
  proftpd66 написав:Кто писал что у нас все болеют сейчас пневмонией?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%8F

Во всём мире пневмонией заболевают около 17 миллионов человек в год, около 265 тысяч случаев заканчиваются смертельным исходом[5]. От пневмонии умирает каждый 64 заболевший этой опасной болезнью. В добавление к этому, пневмония даёт опасные осложнения различным органам заболевшего человека.



Как теперь жить?

В год во всем мире. А теперь смотрим в день во всем мире 265000/365=726. А потом смотрим на сегодня Италию 793, и это не весь мир.


ВОЗ заявила что от гриппа за 2018 год в мире умерло 13млн человек!!!!!!!!!!!!!
13+17 = 30млн

Они заявили что в 2020 все заболеют в легкой форме!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 22 бер, 2020 01:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 01:02

  Surfer написав:.......
Здесь полиция жестко пакует людей из троллейбуса за нарушение условий карантина

https://www.facebook.com/grom.alex.grom ... 088781280/

В критических условиях, которые мы переживаем сейчас, у людей зачастую вылазят наружу далеко не самые лучшие черты. Просьба ко всем, все таки стараться оставаться людьми в любой ситуации.

За последний абзац поставил +.
Но по видео не понял, в чем было нарушение. Троллейбус, вроде, совсем пустой?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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