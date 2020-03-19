freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года. Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете. Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла
Китай уже остановил эпидемию, Куба пока ещё мало заболеваний. Поэтому и те, и те могут поделиться врачами. Англичане, канадцы придерживают их для себя. Представьте себе сколько воя было бы, если бы Украина сегодня направила своих врачей в Италию.
Вова Путин отправляет врачей в Италию, технику и всякую др.хрень, китайцы, кубинцы едут. Почему из стран ЕС не едут врачи в Италию ? У макаронников скоро коллапс будет.
Это хваленая теория Германии и Англии переболем и приобретаем иммунитет, просто они смотрят как соседи приобретают и ненарадуются что так быстро )))
freeze написав:Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года. Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете. Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла
Китай уже остановил эпидемию, Куба пока ещё мало заболеваний. Поэтому и те, и те могут поделиться врачами. Англичане, канадцы придерживают их для себя. Представьте себе сколько воя было бы, если бы Украина сегодня направила своих врачей в Италию.
Вова Путин отправляет врачей в Италию, технику и всякую др.хрень, китайцы, кубинцы едут. Почему из стран ЕС не едут врачи в Италию ? У макаронников скоро коллапс будет.
Вове на своё население насрать. 'В России коронавируса нет!" и "бабы новых нарожают". Ради полит. целей можно и пожертвовать парой процентов населения.
Англичане где-нибудь через декаду имеют все шансы догнать Италию.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 бер, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:[quote="4910637:freeze"]Пока ЕС в случае трагической ситуации показывает себя самым бесполезным политическим обьединением года. Коммунистический Китай прислал врачей в Италию, маски безвозмездно шлют, тесты, кубинцы на подлете. Где в Бергамо хваленые английские врачи, канадские, где все эти бла-бла-бла
Китай уже остановил эпидемию, Куба пока ещё мало заболеваний. Поэтому и те, и те могут поделиться врачами. Англичане, канадцы придерживают их для себя. Представьте себе сколько воя было бы, если бы Украина сегодня направила своих врачей в Италию.
Вова Путин отправляет врачей в Италию, технику и всякую др.хрень, китайцы, кубинцы едут. Почему из стран ЕС не едут врачи в Италию ? У макаронников скоро коллапс будет.
Вове на своё население насрать. 'В России коронавируса нет!" и "бабы новых нарожают". Ради полит. целей можно и пожертвовать парой процентов населения.[/quote]
Дык, Ес получается на итальянцев насрать. Типа друг познается в беде, не слышали поговорки ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Во Львове, где в связи с карантином закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок, не только полиция контролирует карантинные ограничения, но и сами люди стали проявлять больше сознательности. При этом, временами желание заставить человека соблюдать установленные правила переходит все дозволенные рамки. На одной из столичных остановок пассажиры избили и выволокли за ногу мужчину, который кашлял в салоне.
Видео в Facebook опубликовал Паша Ткаченко. На ролике слышно, как мужские голоса требуют кашляющего пассажира покинуть автобус. Дальше следуют удары от нескольких мужчин, женщины просят, чтобы прекратили избивать. Пассажир пытается сопротивляться, но силы не равны. В итоге все-таки кашляющего мужчину выталкивают из салона.
Здесь полиция жестко пакует людей из троллейбуса за нарушение условий карантина
Во всём мире пневмонией заболевают около 17 миллионов человек в год, около 265 тысяч случаев заканчиваются смертельным исходом[5]. От пневмонии умирает каждый 64 заболевший этой опасной болезнью. В добавление к этому, пневмония даёт опасные осложнения различным органам заболевшего человека.
Как теперь жить?
В год во всем мире. А теперь смотрим в день во всем мире 265000/365=726. А потом смотрим на сегодня Италию 793, и это не весь мир.
ВОЗ заявила что от гриппа за 2018 год в мире умерло 13млн человек!!!!!!!!!!!!! 13+17 = 30млн
Они заявили что в 2020 все заболеют в легкой форме!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 22 бер, 2020 01:04, всього редагувалось 1 раз.
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