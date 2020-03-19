Посмотрел графики - на экспоненту совершенно не похоже. Надо посмотреть в дважды логарифмическом масштабе. Скорее это степенная зависимость с высоким показателем, который в какой-то точке может претерпевать кроссовер. В час ночи неохота этим заниматься.
ЛАД написав:Но по видео не понял, в чем было нарушение. Троллейбус, вроде, совсем пустой?
Из комментариев к видео: - 18 тролейбус з Майдана до пл.Т.Шевченка - чтоб не нарушалось правило карантина "не более 10 человек" - ну и конечно и без масок - третьего выдернули из тралика в маске и мордой в пол за то, что он снимает на телефон
Анекдот по поводу перехода из-за карантина на работу на дому.
- Алло! Полиция! – Дежурный, слушаю. – Ко мне в дверь кто-то ломится! Топором рубит! – Понял, опишите ситуацию подробнее. Частный дом или квартира? – Квартира, а что? – Вы одна? – Да, но... – Так, ладно, оружие есть в квартире? – Кажется да! Дверь уже гнется! – Спокойно, без паники! Кажется или есть? – Ружье мужа есть! – Хорошо, доставайте ружье. Пользоваться умеете? – Нет! – Так, слушайте внимательно. Ружье с двумя стволами? – Да! Там уже дыра в двери! – Там сверху такая ручечка, ее вправо отводите и ружье как бы переламывается пополам. Получилось? – Да! – Вставляете патроны, закрываете ружье, а потом с двух курков еб... стреляете прям через дверь. – Но... – Нет времени, стреляйте! Сдвоенный грохот выстрела. – Алло, девушка, ну как там? – Попала! – Отлично. Обормот живой? – Не знаю, кажется да... – Ну если сомневаетесь – еще раз бабахните. Так же ручку в сторону, вынимаете патроны, новые вставляете... – Поняла! Сдвоенный выстрел. – Алло! Опять попала! – Ну что там, готов? – Да! – Ну и слава богу. До свидания. – Подождите! А вы когда приедете?! – У нас карантин, я из дома работаю. Чисто советами помогаю. Всего вам наилучшего, ткскзать.
ЛАД написав:Но по видео не понял, в чем было нарушение. Троллейбус, вроде, совсем пустой?
Из комментариев к видео: - 18 тролейбус з Майдана до пл.Т.Шевченка - чтоб не нарушалось правило карантина "не более 10 человек" - ну и конечно и без масок - третьего выдернули из тралика в маске и мордой в пол за то, что он снимает на телефон
В комментах могут написать, что угодно. Сколько было человек сказать сложно, но выглядит троллейбус пустым. Маски - в Киеве было постановление об их обязательности? Третьего за съёмку? Это, мягко говоря, перебор.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Ох и акуеим все, когда дымовая завеса вируса развеется
yuri_m написав:
flyman написав:власті вруть? в Китаї лишилось всього 500 млн живих? чи 300 млн?
В Китае, а конкретно в Ухане, как только началась эта пошесть, так сразу ввели жесткий карантин: всех по домам и любого вышедшего без спецпропуска на улице полиция и военные имели право расстреливать прямо на месте. Или до 10 лет тюрьмы. Ты видео из этого города видел хоть одно? На улицах только патрули, а все даже носа из дома не показывают! Еду и медикаменты развозили по домам военные и полиция. И по всему Китаю меры принимали приблизительно такие же. Поэтому там при 1.5 миллиардах населения заболевших и умерших меньше, чем в крохотной в сравнении Италии. Потому что итальянцы клали хрен на все карантины! Как впрочем и мы сейчас...
А, что еще сказать хотел:
Выборка конечно не большая, так несколько сотен, но для общего представления сойдет. Статистическая погрешность 3-4%
Для сельских жителей и тех что в райцентрах - это всё не так остро, а вот для городских оторванных от земли... это серьезное отличие от 90х