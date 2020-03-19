- Алло! Полиция!

– Дежурный, слушаю.

– Ко мне в дверь кто-то ломится! Топором рубит!

– Понял, опишите ситуацию подробнее. Частный дом или квартира?

– Квартира, а что?

– Вы одна?

– Да, но...

– Так, ладно, оружие есть в квартире?

– Кажется да! Дверь уже гнется!

– Спокойно, без паники! Кажется или есть?

– Ружье мужа есть!

– Хорошо, доставайте ружье. Пользоваться умеете?

– Нет!

– Так, слушайте внимательно. Ружье с двумя стволами?

– Да! Там уже дыра в двери!

– Там сверху такая ручечка, ее вправо отводите и ружье как бы переламывается пополам. Получилось?

– Да!

– Вставляете патроны, закрываете ружье, а потом с двух курков еб... стреляете прям через дверь.

– Но...

– Нет времени, стреляйте!

Сдвоенный грохот выстрела.

– Алло, девушка, ну как там?

– Попала!

– Отлично. Обормот живой?

– Не знаю, кажется да...

– Ну если сомневаетесь – еще раз бабахните. Так же ручку в сторону, вынимаете патроны, новые вставляете...

– Поняла!

Сдвоенный выстрел.

– Алло! Опять попала!

– Ну что там, готов?

– Да!

– Ну и слава богу. До свидания.

– Подождите! А вы когда приедете?!

– У нас карантин, я из дома работаю. Чисто советами помогаю. Всего вам наилучшего, ткскзать.