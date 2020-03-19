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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 01:02

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Вижу там только статистику общего числа случаев/смертей.
Подскажите, где найти ежедневные данные.
Здесь давали ссылку - https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Посмотрел графики - на экспоненту совершенно не похоже.
Надо посмотреть в дважды логарифмическом масштабе. Скорее это степенная зависимость с высоким показателем, который в какой-то точке может претерпевать кроссовер.
В час ночи неохота этим заниматься.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 01:13

  ЛАД написав:Но по видео не понял, в чем было нарушение. Троллейбус, вроде, совсем пустой?


В комментах пишут про отсутствие масок, возможно превышение допустимого лимита на количество пассажиров в транспорте.
Surfer
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 01:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

еще много в этом жестоком мире умирает от голода.От которого у большинства есть "вакцина"- еда.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 01:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но по видео не понял, в чем было нарушение. Троллейбус, вроде, совсем пустой?

Из комментариев к видео:
- 18 тролейбус з Майдана до пл.Т.Шевченка
- чтоб не нарушалось правило карантина "не более 10 человек"
- ну и конечно и без масок
- третьего выдернули из тралика в маске и мордой в пол за то, что он снимает на телефон
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 01:20

Анекдот по поводу перехода из-за карантина на работу на дому.
- Алло! Полиция!
– Дежурный, слушаю.
– Ко мне в дверь кто-то ломится! Топором рубит!
– Понял, опишите ситуацию подробнее. Частный дом или квартира?
– Квартира, а что?
– Вы одна?
– Да, но...
– Так, ладно, оружие есть в квартире?
– Кажется да! Дверь уже гнется!
– Спокойно, без паники! Кажется или есть?
– Ружье мужа есть!
– Хорошо, доставайте ружье. Пользоваться умеете?
– Нет!
– Так, слушайте внимательно. Ружье с двумя стволами?
– Да! Там уже дыра в двери!
– Там сверху такая ручечка, ее вправо отводите и ружье как бы переламывается пополам. Получилось?
– Да!
– Вставляете патроны, закрываете ружье, а потом с двух курков еб... стреляете прям через дверь.
– Но...
– Нет времени, стреляйте!
Сдвоенный грохот выстрела.
– Алло, девушка, ну как там?
– Попала!
– Отлично. Обормот живой?
– Не знаю, кажется да...
– Ну если сомневаетесь – еще раз бабахните. Так же ручку в сторону, вынимаете патроны, новые вставляете...
– Поняла!
Сдвоенный выстрел.
– Алло! Опять попала!
– Ну что там, готов?
– Да!
– Ну и слава богу. До свидания.
– Подождите! А вы когда приедете?!
– У нас карантин, я из дома работаю. Чисто советами помогаю. Всего вам наилучшего, ткскзать.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 01:28

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 01:34

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Но по видео не понял, в чем было нарушение. Троллейбус, вроде, совсем пустой?

Из комментариев к видео:
- 18 тролейбус з Майдана до пл.Т.Шевченка
- чтоб не нарушалось правило карантина "не более 10 человек"
- ну и конечно и без масок
- третьего выдернули из тралика в маске и мордой в пол за то, что он снимает на телефон

В комментах могут написать, что угодно.
Сколько было человек сказать сложно, но выглядит троллейбус пустым.
Маски - в Киеве было постановление об их обязательности?
Третьего за съёмку? Это, мягко говоря, перебор.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 02:55

В Китае недосчитались 8 млн абонентов с начала эпидемии, это у крупнейшего моб.оператора.

Пруфы там и всё такое

https://twitter.com/jenniferatntd/statu ... 78050?s=20

По 2м другим еще около 5млн, а так да победили.

Ох и акуеим все, когда дымовая завеса вируса развеется

  yuri_m написав:
  flyman написав:власті вруть?
в Китаї лишилось всього 500 млн живих? чи 300 млн?

В Китае, а конкретно в Ухане, как только началась эта пошесть, так сразу ввели жесткий карантин: всех по домам и любого вышедшего без спецпропуска на улице полиция и военные имели право расстреливать прямо на месте. Или до 10 лет тюрьмы. Ты видео из этого города видел хоть одно? На улицах только патрули, а все даже носа из дома не показывают! Еду и медикаменты развозили по домам военные и полиция. И по всему Китаю меры принимали приблизительно такие же. Поэтому там при 1.5 миллиардах населения заболевших и умерших меньше, чем в крохотной в сравнении Италии. Потому что итальянцы клали хрен на все карантины! Как впрочем и мы сейчас...


А, что еще сказать хотел:
Зображення

Выборка конечно не большая, так несколько сотен, но для общего представления сойдет.
Статистическая погрешность 3-4%

Для сельских жителей и тех что в райцентрах - это всё не так остро, а вот для городских оторванных от земли... это серьезное отличие от 90х
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