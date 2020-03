Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 440441442443> Додано: Нед 22 бер, 2020 14:04 Vadim V написав: 19yuriy91 написав: Появилось подробное описание симптомов коронавируса от переболевшего COVID-19 медика

Медик из Великобритании подробно описала симптомы и проявления коронавирусной инфекции.



Шестидесятилетний врач заразилась COVID-19, после чего вылечилась от опасного заболевания.



Появилось подробное описание симптомов коронавируса от переболевшего COVID-19 медикаМедик из Великобритании подробно описала симптомы и проявления коронавирусной инфекции.Шестидесятилетний

Чем лечилась?

Или просто переболела? Чем лечилась?Или просто переболела?

Лекарств от коронавируса нет, точка.

Лечилась симптоматически, переболела Лекарств от коронавируса нет, точка.Лечилась симптоматически, переболела antey1969 1

Повідомлень: 9326 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1076 раз. Подякували: 2456 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 14:05 flyman написав: stm написав: Вас не смущает что он-лайн хрен будет передаваться данные на непонятный сайт в реальном времени, там ещё и цифры меняются ага и "Italy Population clock" часы популяции ага не разу не намекают что данные берутся из средних за предыдущий период. Вас не смущает что он-лайн хрен будет передаваться данные на непонятный сайт в реальном времени, там ещё и цифры меняются ага и "Italy Population clock" часы популяции ага не разу не намекают что данные берутся из средних за предыдущий период.

stm

Наскільки я пригадую, ви знаходилися в Італії і мали плани на нерухомість.

Наразі ви там застрягли і дуже переживаєте,

тому інформація від вас дещо з панічним присмаком. stmНаскільки я пригадую, ви знаходилися в Італії і мали плани на нерухомість.Наразі ви там застрягли і дуже переживаєте,тому інформація від вас дещо з панічним присмаком.

"Панічний присмак", может, и есть, но пост, на который Вы ответили, никак не панический, а просто реальная оценка информации. "Панічний присмак", может, и есть, но пост, на который Вы ответили, никак не панический, а просто реальная оценка информации. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15710 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4337 раз. Подякували: 4034 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 14:06 edvardd написав: "Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета

https://censor.net.ua/n3183329 "Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительноа также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета





Что такое НАНУ если CDC https://www.cdc.gov/ облажалась Что такое НАНУ если CDCоблажалась Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3080 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 14:11 ЛАД написав: yanyura написав: ЛАД написав: Но по видео не понял, в чем было нарушение. Троллейбус, вроде, совсем пустой? Но по видео не понял, в чем было нарушение. Троллейбус, вроде, совсем пустой?

Из комментариев к видео:

- 18 тролейбус з Майдана до пл.Т.Шевченка

- чтоб не нарушалось правило карантина "не более 10 человек"

- ну и конечно и без масок

- третьего выдернули из тралика в маске и мордой в пол за то, что он снимает на телефон Из комментариев к видео:- 18 тролейбус з Майдана до пл.Т.Шевченка- чтоб не нарушалось правило карантина "не более 10 человек"- ну и конечно и без масок- третьего выдернули из тралика в маске и мордой в пол за то, что он снимает на телефон

В комментах могут написать, что угодно.

Сколько было человек сказать сложно, но выглядит троллейбус пустым.

Маски - в Киеве было постановление об их обязательности ?

Третьего за съёмку? Это, мягко говоря, перебор. В комментах могут написать, что угодно.Сколько было человек сказать сложно, но выглядит троллейбус пустым.Маски - в Киеве было постановление об ихТретьего за съёмку? Это, мягко говоря, перебор.

По пунктам.

- это не "маршрутка" с "не более 10", а полноценный автобус (тролейбус?), где правило "не более 20);

- маски обязательны в транспорте с понедельника, 23 марта;

- съемки на телефон запрещены? Впервые слышу.



Т.е., если неизвестен пункт 4 (за что конкретно), это грубое превышение полицейскими своих должностных обязанностей, а по простому - беспредел полицейских. По пунктам.- это не "маршрутка" с "не более 10", а полноценный автобус (тролейбус?), где правило "не более 20);- маски обязательны в транспорте с понедельника, 23 марта;- съемки на телефон запрещены? Впервые слышу.Т.е., если неизвестен пункт 4 (за что конкретно), это грубое превышение полицейскими своих должностных обязанностей, а по простому - беспредел полицейских. yanyura Повідомлень: 5434 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1790 раз. Подякували: 1259 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 14:13 flyman написав: Рахували методом Дубинського, чи просто помножили на 0.73 ? Рахували методом Дубинського, чи просто помножили на 0.73 ?



не Дубинского, а Дубилета ) не Дубинского, а Дубилета ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 37098 З нами з: 06.08.09 Подякував: 210 раз. Подякували: 5884 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 14:18 IMPRINTER написав: flyman написав: Рахували методом Дубинського, чи просто помножили на 0.73 ? Рахували методом Дубинського, чи просто помножили на 0.73 ?



не Дубинского, а Дубилета ) не Дубинского, а Дубилета )

Виправив



Мені нові лиця, як китайці, на одне лице ВиправивМені нові лиця, як китайці, на одне лице Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17771 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1002 раз. Подякували: 1108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 14:19 flyman написав: IMPRINTER написав: flyman написав: Рахували методом Дубинського, чи просто помножили на 0.73 ? Рахували методом Дубинського, чи просто помножили на 0.73 ?



не Дубинского, а Дубилета ) не Дубинского, а Дубилета )

Виправив



Мені нові лиця, як китайці, на одне лице ВиправивМені нові лиця, як китайці, на одне лице



все равно коммент зачетный ) все равно коммент зачетный ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 37098 З нами з: 06.08.09 Подякував: 210 раз. Подякували: 5884 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 14:26 shapo написав: flyman написав: stm написав: Вас не смущает что он-лайн хрен будет передаваться данные на непонятный сайт в реальном времени, там ещё и цифры меняются ага и "Italy Population clock" часы популяции ага не разу не намекают что данные берутся из средних за предыдущий период. Вас не смущает что он-лайн хрен будет передаваться данные на непонятный сайт в реальном времени, там ещё и цифры меняются ага и "Italy Population clock" часы популяции ага не разу не намекают что данные берутся из средних за предыдущий период.

stm

Наскільки я пригадую, ви знаходилися в Італії і мали плани на нерухомість.

Наразі ви там застрягли і дуже переживаєте,

тому інформація від вас дещо з панічним присмаком. stmНаскільки я пригадую, ви знаходилися в Італії і мали плани на нерухомість.Наразі ви там застрягли і дуже переживаєте,тому інформація від вас дещо з панічним присмаком.



Любитель переврать цифры находится в регионе с самым большим количеством вернувшихся потенциально больных в Украине.

Ну потерпите немного, 2-3 недели и все все увидят воочию Любитель переврать цифры находится в регионе с самым большим количеством вернувшихся потенциально больных в Украине.Ну потерпите немного, 2-3 недели и все все увидят воочию

https://sevastian-mos.livejournal.com/72133.html



С чего в Италии так мруть от вируса?

Там дикая нагрузка по количеству стариков. Их 12 000 000 на 30 000 000 работающих и хоть что то дающих в казну. Отсюда оптимизация всего и вся в медицине, включая койко места.



Ещё итальянцы, если кто пока не ведал, это вариант грузин, армян и евреев. В большинстве мелких и средних городов они живут комуннами, жилье никому чужому не продают до последнего, прям как скандинавы в период викингов. Отсюда вечно дикая по плотности застройка, милые сердцу застолья стариканов с молодняком. Чуть что и тарантелла, чуть что и посиделки группами.



Привет, я коронавирус и мне это по душе! Куча стариканов, живущих порой безвылазно в узкой территории. Иммунитет не тренирован, болеют только местными болячками, а без тренировки иммунитет это склеянные ласты в случае реальной засады. Ибо бояться заболеть, это как бояться пройтись пешком.



Ещё кое что об итальянцах честное и противное. Они конченные жлобы, жлобьё реальное. Повадились в последние 10 лет нанимать украинок и русских на работу сиделок. Дёшево, белые люди и высокий уровень образования. А тут усиление законов о миграции. Тут же пыхнула эпидемия, украинок выпроводили идиоты из правительства Италии домой. Стариканы куда? Правильно, заботливое итальяно жлобано запихало их по больницам и домам престарелых. И заполыхало.



Теперь тальяно жлобано картинно ломают ручки, ревут и истерят. На деле пусть на медицину кэш вовремя выделяют, а не мыгрантов боятся выгнать из домов. А то дикого негра из Сомали они боялись трогать, а украинок не испугались. За это оплата пришла, более 4000 стариканов, которых вот лично мне жалко в последнюю очередь. Их выхаживали бедные славянки, слушали бубнёжь про великую Италию и про тупость и нищету русских. Теперь вот так. С чего в Италии так мруть от вируса?Там дикая нагрузка по количеству стариков. Их 12 000 000 на 30 000 000 работающих и хоть что то дающих в казну. Отсюда оптимизация всего и вся в медицине, включая койко места.Ещё итальянцы, если кто пока не ведал, это вариант грузин, армян и евреев. В большинстве мелких и средних городов они живут комуннами, жилье никому чужому не продают до последнего, прям как скандинавы в период викингов. Отсюда вечно дикая по плотности застройка, милые сердцу застолья стариканов с молодняком. Чуть что и тарантелла, чуть что и посиделки группами.Привет, я коронавирус и мне это по душе! Куча стариканов, живущих порой безвылазно в узкой территории. Иммунитет не тренирован, болеют только местными болячками, а без тренировки иммунитет это склеянные ласты в случае реальной засады. Ибо бояться заболеть, это как бояться пройтись пешком.Ещё кое что об итальянцах честное и противное. Они конченные жлобы, жлобьё реальное. Повадились в последние 10 лет нанимать украинок и русских на работу сиделок. Дёшево, белые люди и высокий уровень образования. А тут усиление законов о миграции. Тут же пыхнула эпидемия, украинок выпроводили идиоты из правительства Италии домой. Стариканы куда? Правильно, заботливое итальяно жлобано запихало их по больницам и домам престарелых. И заполыхало.Теперь тальяно жлобано картинно ломают ручки, ревут и истерят. На деле пусть на медицину кэш вовремя выделяют, а не мыгрантов боятся выгнать из домов. А то дикого негра из Сомали они боялись трогать, а украинок не испугались. За это оплата пришла, более 4000 стариканов, которых вот лично мне жалко в последнюю очередь. Их выхаживали бедные славянки, слушали бубнёжь про великую Италию и про тупость и нищету русских. Теперь вот так. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17771 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1002 раз. Подякували: 1108 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 14:30 flyman написав: shapo написав: Любитель переврать цифры находится в регионе с самым большим количеством вернувшихся потенциально больных в Украине.

Ну потерпите немного, 2-3 недели и все все увидят воочию Любитель переврать цифры находится в регионе с самым большим количеством вернувшихся потенциально больных в Украине.Ну потерпите немного, 2-3 недели и все все увидят воочию

https://sevastian-mos.livejournal.com/72133.html



С чего в Италии так мруть от вируса?

Там дикая нагрузка по количеству стариков. Их 12 000 000 на 30 000 000 работающих и хоть что то дающих в казну. Отсюда оптимизация всего и вся в медицине, включая койко места.



Ещё итальянцы, если кто пока не ведал, это вариант грузин, армян и евреев. В большинстве мелких и средних городов они живут комуннами, жилье никому чужому не продают до последнего, прям как скандинавы в период викингов. Отсюда вечно дикая по плотности застройка, милые сердцу застолья стариканов с молодняком. Чуть что и тарантелла, чуть что и посиделки группами.



Привет, я коронавирус и мне это по душе! Куча стариканов, живущих порой безвылазно в узкой территории. Иммунитет не тренирован, болеют только местными болячками, а без тренировки иммунитет это склеянные ласты в случае реальной засады. Ибо бояться заболеть, это как бояться пройтись пешком.



Ещё кое что об итальянцах честное и противное. Они конченные жлобы, жлобьё реальное. Повадились в последние 10 лет нанимать украинок и русских на работу сиделок. Дёшево, белые люди и высокий уровень образования. А тут усиление законов о миграции. Тут же пыхнула эпидемия, украинок выпроводили идиоты из правительства Италии домой. Стариканы куда? Правильно, заботливое итальяно жлобано запихало их по больницам и домам престарелых. И заполыхало.



Теперь тальяно жлобано картинно ломают ручки, ревут и истерят. На деле пусть на медицину кэш вовремя выделяют, а не мыгрантов боятся выгнать из домов. А то дикого негра из Сомали они боялись трогать, а украинок не испугались. За это оплата пришла, более 4000 стариканов, которых вот лично мне жалко в последнюю очередь. Их выхаживали бедные славянки, слушали бубнёжь про великую Италию и про тупость и нищету русских. Теперь вот так. С чего в Италии так мруть от вируса?Там дикая нагрузка по количеству стариков. Их 12 000 000 на 30 000 000 работающих и хоть что то дающих в казну. Отсюда оптимизация всего и вся в медицине, включая койко места.Ещё итальянцы, если кто пока не ведал, это вариант грузин, армян и евреев. В большинстве мелких и средних городов они живут комуннами, жилье никому чужому не продают до последнего, прям как скандинавы в период викингов. Отсюда вечно дикая по плотности застройка, милые сердцу застолья стариканов с молодняком. Чуть что и тарантелла, чуть что и посиделки группами.Привет, я коронавирус и мне это по душе! Куча стариканов, живущих порой безвылазно в узкой территории. Иммунитет не тренирован, болеют только местными болячками, а без тренировки иммунитет это склеянные ласты в случае реальной засады. Ибо бояться заболеть, это как бояться пройтись пешком.Ещё кое что об итальянцах честное и противное. Они конченные жлобы, жлобьё реальное. Повадились в последние 10 лет нанимать украинок и русских на работу сиделок. Дёшево, белые люди и высокий уровень образования. А тут усиление законов о миграции. Тут же пыхнула эпидемия, украинок выпроводили идиоты из правительства Италии домой. Стариканы куда? Правильно, заботливое итальяно жлобано запихало их по больницам и домам престарелых. И заполыхало.Теперь тальяно жлобано картинно ломают ручки, ревут и истерят. На деле пусть на медицину кэш вовремя выделяют, а не мыгрантов боятся выгнать из домов. А то дикого негра из Сомали они боялись трогать, а украинок не испугались. За это оплата пришла, более 4000 стариканов, которых вот лично мне жалко в последнюю очередь. Их выхаживали бедные славянки, слушали бубнёжь про великую Италию и про тупость и нищету русских. Теперь вот так.



Какая мерзость - радоваться чужому несчастью.

Мрут не в южных деревнях Италии а на вполне индустриальном севере.

Про иммунитет граждан Украины, особенно, западной, узнаем в ближайшие 3 недели. Какая мерзость - радоваться чужому несчастью.Мрут не в южных деревнях Италии а на вполне индустриальном севере.Про иммунитет граждан Украины, особенно, западной, узнаем в ближайшие 3 недели. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3080 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 14:31 flyman написав: trololo написав: ненавижу всякие теории заговора, считаю их уделом недалеких. но если рассмотреть вероятность того, что текущая ситуация срежиссированна кем-то в каких-то целях , то я бы рассматривал такие варианты:

1. вирус создан в лабе чтобы убить побольше людей по какому-то признаку или без (10%)

2. паника была раздута, чтобы навредить какой-то экономике (10%)

3. паника была раздута, чтобы резко снизить выбросы СО2 по всему миру (либо чтобы протестировать какие-то климатические модели либо это срочные меры аля грета в которые никто не поверил бы, если бы не вирус) - 25%

4. опасность нового вируса немного больше чем предыдущих таких же, но кто-то поднял кипиш (ненамеренно переоценив эту опасность) - а остальные просто подхватили тренд озираясь друг на дружку - 45%

5. какие то еще неведомые простому обывателю причины 10% ненавижу всякие теории заговора, считаю их уделом недалеких. но если рассмотреть вероятность того, что текущая ситуация срежиссированна кем-то в каких-то целях , то я бы рассматривал такие варианты:1. вирус создан в лабе чтобы убить побольше людей по какому-то признаку или без (10%)2. паника была раздута, чтобы навредить какой-то экономике (10%)3. паника была раздута, чтобы резко снизить выбросы СО2 по всему миру (либо чтобы протестировать какие-то климатические модели либо это срочные меры аля грета в которые никто не поверил бы, если бы не вирус) - 25%4. опасность нового вируса немного больше чем предыдущих таких же, но кто-то поднял кипиш (ненамеренно переоценив эту опасность) - а остальные просто подхватили тренд озираясь друг на дружку - 45%5. какие то еще неведомые простому обывателю причины 10%

списати кризу на вірус, а еліти, мовляв не причому, не довели світову економіку до цього списати кризу на вірус, а еліти, мовляв не причому, не довели світову економіку до цього



Ты как говоришь, будто с них кто-то строго спрашивал за прошлые кризисы, что сейчас необходимо было проложиться еще и пандемией



В пользу рукотворности самого вируса (но не эпидемии) говорит тот факт, что в Малайзии и Сингапуре штамм-мутант всего за месяц потерял от китайского прародителя значительную часть особо патогенного кода, что для естественного эволюционного отбора уж слишком быстро...



Наиболее вероятных мест создания вируса (если придерживаться гипотезы рукотворности) два - Уханьский институт вирусологии, получивший в 2013-2015 гг грант на эксперименты с вирусами китайской летучей мыши, а также инфекционная лаборатория военно-медицинского института армии США в Форт-Дертих, закрытая CDC из-за нарушений протоколов безопасности незадолго до появления "нулевого пациента" COVID-2019 в августе 2019-го.



В обоих вариантах представить себе утечку по неосторожности проще, нежели направленное распространение с непонятными целями, поскольку пандемические риски оценить практически невозможно. Никакой этнической избирательности, как мы видим, нет - версия о чувствительности вируса от азиатам развалилась о печальную статистику из Италии... Ты как говоришь, будто с них кто-то строго спрашивал за прошлые кризисы, что сейчас необходимо было проложиться еще и пандемиейВ пользу рукотворности самого вируса (но не эпидемии) говорит тот факт, что в Малайзии и Сингапуре штамм-мутант всего за месяц потерял от китайского прародителя значительную часть особо патогенного кода, что для естественного эволюционного отбора уж слишком быстро...Наиболее вероятных мест создания вируса (если придерживаться гипотезы рукотворности) два - Уханьский институт вирусологии, получивший в 2013-2015 гг грант на эксперименты с вирусами китайской летучей мыши, а также инфекционная лаборатория военно-медицинского института армии США в Форт-Дертих, закрытая CDC из-за нарушений протоколов безопасности незадолго до появления "нулевого пациента" COVID-2019 в августе 2019-го.В обоих вариантах представить себе утечку по неосторожности проще, нежели направленное распространение с непонятными целями, поскольку пандемические риски оценить практически невозможно. Никакой этнической избирательности, как мы видим, нет - версия о чувствительности вируса от азиатам развалилась о печальную статистику из Италии... zРадио

Повідомлень: 5248 З нами з: 02.05.18 Подякував: 959 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 440441442443> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням pirat-d, vovakwasov, yarick26,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: 2805 flyman , Google Adsense [Bot], orest Zebra і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 684 , 685 , 686

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6854 1529013

ЛОБ Чет 19 бер, 2020 20:06