stm написав:Вас не смущает что он-лайн хрен будет передаваться данные на непонятный сайт в реальном времени, там ещё и цифры меняются ага и "Italy Population clock" часы популяции ага не разу не намекают что данные берутся из средних за предыдущий период.
stm Наскільки я пригадую, ви знаходилися в Італії і мали плани на нерухомість. Наразі ви там застрягли і дуже переживаєте, тому інформація від вас дещо з панічним присмаком.
"Панічний присмак", может, и есть, но пост, на который Вы ответили, никак не панический, а просто реальная оценка информации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
edvardd написав:"Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета https://censor.net.ua/n3183329
ЛАД написав:Но по видео не понял, в чем было нарушение. Троллейбус, вроде, совсем пустой?
Из комментариев к видео: - 18 тролейбус з Майдана до пл.Т.Шевченка - чтоб не нарушалось правило карантина "не более 10 человек" - ну и конечно и без масок - третьего выдернули из тралика в маске и мордой в пол за то, что он снимает на телефон
В комментах могут написать, что угодно. Сколько было человек сказать сложно, но выглядит троллейбус пустым. Маски - в Киеве было постановление об их обязательности? Третьего за съёмку? Это, мягко говоря, перебор.
По пунктам. - это не "маршрутка" с "не более 10", а полноценный автобус (тролейбус?), где правило "не более 20); - маски обязательны в транспорте с понедельника, 23 марта; - съемки на телефон запрещены? Впервые слышу.
Т.е., если неизвестен пункт 4 (за что конкретно), это грубое превышение полицейскими своих должностных обязанностей, а по простому - беспредел полицейских.
stm написав:Вас не смущает что он-лайн хрен будет передаваться данные на непонятный сайт в реальном времени, там ещё и цифры меняются ага и "Italy Population clock" часы популяции ага не разу не намекают что данные берутся из средних за предыдущий период.
stm Наскільки я пригадую, ви знаходилися в Італії і мали плани на нерухомість. Наразі ви там застрягли і дуже переживаєте, тому інформація від вас дещо з панічним присмаком.
Любитель переврать цифры находится в регионе с самым большим количеством вернувшихся потенциально больных в Украине. Ну потерпите немного, 2-3 недели и все все увидят воочию
С чего в Италии так мруть от вируса? Там дикая нагрузка по количеству стариков. Их 12 000 000 на 30 000 000 работающих и хоть что то дающих в казну. Отсюда оптимизация всего и вся в медицине, включая койко места.
Ещё итальянцы, если кто пока не ведал, это вариант грузин, армян и евреев. В большинстве мелких и средних городов они живут комуннами, жилье никому чужому не продают до последнего, прям как скандинавы в период викингов. Отсюда вечно дикая по плотности застройка, милые сердцу застолья стариканов с молодняком. Чуть что и тарантелла, чуть что и посиделки группами.
Привет, я коронавирус и мне это по душе! Куча стариканов, живущих порой безвылазно в узкой территории. Иммунитет не тренирован, болеют только местными болячками, а без тренировки иммунитет это склеянные ласты в случае реальной засады. Ибо бояться заболеть, это как бояться пройтись пешком.
Ещё кое что об итальянцах честное и противное. Они конченные жлобы, жлобьё реальное. Повадились в последние 10 лет нанимать украинок и русских на работу сиделок. Дёшево, белые люди и высокий уровень образования. А тут усиление законов о миграции. Тут же пыхнула эпидемия, украинок выпроводили идиоты из правительства Италии домой. Стариканы куда? Правильно, заботливое итальяно жлобано запихало их по больницам и домам престарелых. И заполыхало.
Теперь тальяно жлобано картинно ломают ручки, ревут и истерят. На деле пусть на медицину кэш вовремя выделяют, а не мыгрантов боятся выгнать из домов. А то дикого негра из Сомали они боялись трогать, а украинок не испугались. За это оплата пришла, более 4000 стариканов, которых вот лично мне жалко в последнюю очередь. Их выхаживали бедные славянки, слушали бубнёжь про великую Италию и про тупость и нищету русских. Теперь вот так.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
С чего в Италии так мруть от вируса? Там дикая нагрузка по количеству стариков. Их 12 000 000 на 30 000 000 работающих и хоть что то дающих в казну. Отсюда оптимизация всего и вся в медицине, включая койко места.
Ещё итальянцы, если кто пока не ведал, это вариант грузин, армян и евреев. В большинстве мелких и средних городов они живут комуннами, жилье никому чужому не продают до последнего, прям как скандинавы в период викингов. Отсюда вечно дикая по плотности застройка, милые сердцу застолья стариканов с молодняком. Чуть что и тарантелла, чуть что и посиделки группами.
Привет, я коронавирус и мне это по душе! Куча стариканов, живущих порой безвылазно в узкой территории. Иммунитет не тренирован, болеют только местными болячками, а без тренировки иммунитет это склеянные ласты в случае реальной засады. Ибо бояться заболеть, это как бояться пройтись пешком.
Ещё кое что об итальянцах честное и противное. Они конченные жлобы, жлобьё реальное. Повадились в последние 10 лет нанимать украинок и русских на работу сиделок. Дёшево, белые люди и высокий уровень образования. А тут усиление законов о миграции. Тут же пыхнула эпидемия, украинок выпроводили идиоты из правительства Италии домой. Стариканы куда? Правильно, заботливое итальяно жлобано запихало их по больницам и домам престарелых. И заполыхало.
Теперь тальяно жлобано картинно ломают ручки, ревут и истерят. На деле пусть на медицину кэш вовремя выделяют, а не мыгрантов боятся выгнать из домов. А то дикого негра из Сомали они боялись трогать, а украинок не испугались. За это оплата пришла, более 4000 стариканов, которых вот лично мне жалко в последнюю очередь. Их выхаживали бедные славянки, слушали бубнёжь про великую Италию и про тупость и нищету русских. Теперь вот так.
Какая мерзость - радоваться чужому несчастью. Мрут не в южных деревнях Италии а на вполне индустриальном севере. Про иммунитет граждан Украины, особенно, западной, узнаем в ближайшие 3 недели.
trololo написав:ненавижу всякие теории заговора, считаю их уделом недалеких. но если рассмотреть вероятность того, что текущая ситуация срежиссированна кем-то в каких-то целях , то я бы рассматривал такие варианты: 1. вирус создан в лабе чтобы убить побольше людей по какому-то признаку или без (10%) 2. паника была раздута, чтобы навредить какой-то экономике (10%) 3. паника была раздута, чтобы резко снизить выбросы СО2 по всему миру (либо чтобы протестировать какие-то климатические модели либо это срочные меры аля грета в которые никто не поверил бы, если бы не вирус) - 25% 4. опасность нового вируса немного больше чем предыдущих таких же, но кто-то поднял кипиш (ненамеренно переоценив эту опасность) - а остальные просто подхватили тренд озираясь друг на дружку - 45% 5. какие то еще неведомые простому обывателю причины 10%
списати кризу на вірус, а еліти, мовляв не причому, не довели світову економіку до цього
Ты как говоришь, будто с них кто-то строго спрашивал за прошлые кризисы, что сейчас необходимо было проложиться еще и пандемией
В пользу рукотворности самого вируса (но не эпидемии) говорит тот факт, что в Малайзии и Сингапуре штамм-мутант всего за месяц потерял от китайского прародителя значительную часть особо патогенного кода, что для естественного эволюционного отбора уж слишком быстро...
Наиболее вероятных мест создания вируса (если придерживаться гипотезы рукотворности) два - Уханьский институт вирусологии, получивший в 2013-2015 гг грант на эксперименты с вирусами китайской летучей мыши, а также инфекционная лаборатория военно-медицинского института армии США в Форт-Дертих, закрытая CDC из-за нарушений протоколов безопасности незадолго до появления "нулевого пациента" COVID-2019 в августе 2019-го.
В обоих вариантах представить себе утечку по неосторожности проще, нежели направленное распространение с непонятными целями, поскольку пандемические риски оценить практически невозможно. Никакой этнической избирательности, как мы видим, нет - версия о чувствительности вируса от азиатам развалилась о печальную статистику из Италии...