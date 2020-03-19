кого бы винила вата во всех бедах мира, если бы не было америки? кстати, печальные данные из италии - где они, покажите? свежие, реальные? по всей смертности? ну чтобы уже начать переживать, а то все никак не получается.
сколько в италии умерло в абсолютных цифрах за последнюю неделю, например? когда будет больше 17 тыс в неделю, тогда побегу за гречкой пока рановато
кого бы винила вата во всех бедах мира, если бы не было америки? кстати, печальные данные из италии - где они, покажите? свежие, реальные? по всей смертности? ну чтобы уже начать переживать, а то все никак не получается.
сколько в италии умерло в абсолютных цифрах за последнюю неделю, например? когда будет больше 17 тыс в неделю, тогда побегу за гречкой пока рановато
Считается, что за сутки умерло почти 800 короногриппозных. А заражено всего около 40 тысяч из 60 миллионов. То есть от общего населения почти ничто. Теоретически, смертность должна составлять сейчас в районе 2300 - 2500 человек в сутки. Короногриппозные должны идти плюсом к общей статистике. ...
глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли сделал оговорку по Фрейду: «К сожалению, сегодня у нас 793 умерших. Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших «с коронавирусом» и умерших «от коронавируса», — сказал Боррелли. Улавливаете разницу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав: Теоретически, смертность должна составлять сейчас в районе 2300 - 2500 человек в сутки. Короногриппозные должны идти плюсом к общей статистике.[/i]
А что есть другие данные ? Ты такой смешной, видимо думаешь, что ты один умный, а вокруг мир идиотов. И итальянская экономика терпит гигантские убытки только ради того, что им захотелось больше отдыхать Макрон дурак, Меркель дурак, Трам дурак, и только человек-муха умный и раскрыл заговор массонов На самом деле коронавирус никак не влияет на уровень смертности при эпидемии
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В то же время, по информации Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев инфицирования коронавирусом:
Днепропетровская область – 2;
Донецкая область – 1;
Житомирская область – 2 (1 летальный)
Ивано-Франковская область – 2 (1 летальный)
г. Киев – 9;
Киевская область – 4;
Львовская область – 1;
Тернопольская область – 1;
Черновицкая область – 25 (1 летальный, 8 выздоровели).
Исследования, в частности, осуществляли вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории.
Также сообщается, что в целом с начала 2020 года в ЦОЗ поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют.
"Вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, а и определенных контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов", – добавили в ведомстве.