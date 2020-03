Додано: Нед 22 бер, 2020 14:51

кого бы винила вата во всех бедах мира, если бы не было америки?

кстати, печальные данные из италии - где они, покажите? свежие, реальные? по всей смертности? ну чтобы уже начать переживать, а то все никак не получается.



В коментах



https://sevastian-mos.livejournal.com/72133.html



Тут статистику нашел. За 2019 год, в Италии умело 647000 человек. Что примерно в среднем 1770 человек в день.

Интересно было бы посмотреть текущую общую статистику по смертности



...



Считается, что за сутки умерло почти 800 короногриппозных. А заражено всего около 40 тысяч из 60 миллионов. То есть от общего населения почти ничто. Теоретически, смертность должна составлять сейчас в районе 2300 - 2500 человек в сутки. Короногриппозные должны идти плюсом к общей статистике.

...



