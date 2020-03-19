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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:42

zРадио

кого бы винила вата во всех бедах мира, если бы не было америки? :mrgreen:
кстати, печальные данные из италии - где они, покажите? свежие, реальные? по всей смертности? ну чтобы уже начать переживать, а то все никак не получается.

сколько в италии умерло в абсолютных цифрах за последнюю неделю, например? когда будет больше 17 тыс в неделю, тогда побегу за гречкой :) пока рановато
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:51

  trololo написав:zРадио

кого бы винила вата во всех бедах мира, если бы не было америки? :mrgreen:
кстати, печальные данные из италии - где они, покажите? свежие, реальные? по всей смертности? ну чтобы уже начать переживать, а то все никак не получается.

сколько в италии умерло в абсолютных цифрах за последнюю неделю, например? когда будет больше 17 тыс в неделю, тогда побегу за гречкой :) пока рановато

В коментах

https://sevastian-mos.livejournal.com/72133.html

Тут статистику нашел. За 2019 год, в Италии умело 647000 человек. Что примерно в среднем 1770 человек в день.
Интересно было бы посмотреть текущую общую статистику по смертности

...

Считается, что за сутки умерло почти 800 короногриппозных. А заражено всего около 40 тысяч из 60 миллионов. То есть от общего населения почти ничто. Теоретически, смертность должна составлять сейчас в районе 2300 - 2500 человек в сутки. Короногриппозные должны идти плюсом к общей статистике.
...

глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли сделал оговорку по Фрейду: «К сожалению, сегодня у нас 793 умерших. Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших «с коронавирусом» и умерших «от коронавируса», — сказал Боррелли. Улавливаете разницу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

flyman написав: Теоретически, смертность должна составлять сейчас в районе 2300 - 2500 человек в сутки. Короногриппозные должны идти плюсом к общей статистике.[/i]


А что есть другие данные ?
Ты такой смешной, видимо думаешь, что ты один умный, а вокруг мир идиотов. И итальянская экономика терпит гигантские убытки только ради того, что им захотелось больше отдыхать
Макрон дурак, Меркель дурак, Трам дурак, и только человек-муха умный и раскрыл заговор массонов На самом деле коронавирус никак не влияет на уровень смертности при эпидемии
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:08

  trololo написав:zРадио

кого бы винила вата во всех бедах мира, если бы не было америки? :mrgreen:


Дурень ты глупый!!! Первая возможность - это внутрикитайская утечка (китайская лаборатория, в Китае вспышка). Вторая возможность - это китайский шпионаж (американская лаборатория, в Китае вспышка)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От коронавируса в Украине вылечились 8 человек

В то же время, по информации Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев инфицирования коронавирусом:

Днепропетровская область – 2;

Донецкая область – 1;

Житомирская область – 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область – 2 (1 летальный)

г. Киев – 9;

Киевская область – 4;

Львовская область – 1;

Тернопольская область – 1;

Черновицкая область – 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

Исследования, в частности, осуществляли вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории.

Также сообщается, что в целом с начала 2020 года в ЦОЗ поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют.

"Вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, а и определенных контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов", – добавили в ведомстве.
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