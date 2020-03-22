Додано: Нед 22 бер, 2020 23:47

unicdima написав: пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.

Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места. пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места.

Марля если использовать не менее восьми слоев - надежный вариант. При включении ваты, но тогда нельзя стирать и она становится одноразовой, но не двухчасовой, как медицинские.А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.К примеру в магазине:кто-то раскладывает товар - 1 (даже если этот кто-то в перчатках, часто в этих же перчатках в наших магазинах продавец сидит на кассе и принимает наличку.)кто-то товар до вас смотрит - 2идеальный случай, вы первый покупатель и товар чист, вы сами берете товар в магазине, к чему-то вы уже прикасались. Приносите его домой снимаете перчатки ставите его на стол и берете теперь уже вымытыми руками, то что вы трогали в магазине, потом берете к примеру и готовите салат, нарезаете хлеб...и т.д. - 3.Не будете после каждого прикосновения к чему либо вымывать руки с мылом ...Можно отследить тысячи таких цепочек...Все в меру, не нужно фанатизма. Вирусы и микробы всегда вокруг нас и в нас самих - это их мир мы в нем живем, а не наоборот.