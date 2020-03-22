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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:37
Давайте не будем о грустном
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Собачка вроде ж того? Померла?
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:37
пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.
Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места.[/quote]
Предложите достойную регенерацию тройки ffp3
Каждый день.
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Марля до одного места это только если вирус вам в морду подавать под давлением. А так очень даже помогает. Или ты думаешь вирус маневрировать в пространстве умеет как ваши гиперзвуковые авангарды
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
по Ломбардии вроде пошел спад
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:42
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:43
ну вот яблочиный сидр - очень вкусный напиток как для меня но по сути та же брага из яблок ... Хотя просто яблочный фреш лучше ... а если еще в него немножко спирта добавить , именно немножко, очень немножко .
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:45
пойдите просветите китайцев с итальянцами.
местные форумные иксперды вирусологов заткнут за пояс запросто.
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:47
Исправил как правильно
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:47
Марля если использовать не менее восьми слоев - надежный вариант. При включении ваты, но тогда нельзя стирать и она становится одноразовой, но не двухчасовой, как медицинские.
А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.
К примеру в магазине:
кто-то раскладывает товар - 1 (даже если этот кто-то в перчатках, часто в этих же перчатках в наших магазинах продавец сидит на кассе и принимает наличку.)
кто-то товар до вас смотрит - 2
идеальный случай, вы первый покупатель и товар чист, вы сами берете товар в магазине, к чему-то вы уже прикасались. Приносите его домой снимаете перчатки ставите его на стол и берете теперь уже вымытыми руками, то что вы трогали в магазине, потом берете к примеру и готовите салат, нарезаете хлеб...и т.д. - 3.
Не будете после каждого прикосновения к чему либо вымывать руки с мылом ...
Можно отследить тысячи таких цепочек...
Все в меру, не нужно фанатизма. Вирусы и микробы всегда вокруг нас и в нас самих - это их мир мы в нем живем, а не наоборот.
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