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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 463464465466467468>
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:37

Давайте не будем о грустном

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antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

IMPRINTER написав:«Тем временем, где-то в далеком Ухане простая украинская девушка Настя, которой не повезло попасть на самолет до Новых Санжар, вывела на прогулку свою собачку»
Собачка вроде ж того? Померла?
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:37

пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.
Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места.[/quote]

Предложите достойную регенерацию тройки ffp3
Каждый день.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  unicdima написав:пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.
Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места.

Марля до одного места это только если вирус вам в морду подавать под давлением. А так очень даже помогает. Или ты думаешь вирус маневрировать в пространстве умеет как ваши гиперзвуковые авангарды :mrgreen:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

по Ломбардии вроде пошел спад
https://www.ecodibergamo.it/stories/ber ... 346078_11/
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:42

  unicdima написав:пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.

Если Вы медик или полицейский - очень Вас понимаю. Если в магазин пробежаться, не перебирайте харчами, держите дистанцию и не мешайте людям работать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:43

  edvardd написав:
  Libo написав:Мизантрóп

Только не браги, а сэма ...
Мутную брагу пьет опущенная русня. Мы пьем чистую и крепкую. :P

да они просто дождаться не могут пока перебродит...

ну вот яблочиный сидр - очень вкусный напиток как для меня :oops: но по сути та же брага из яблок ... Хотя просто яблочный фреш лучше ... а если еще в него немножко спирта добавить , именно немножко, очень немножко .
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:45

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.
Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места.

Марля до одного места это только если вирус вам в морду подавать под давлением. А так очень даже помогает. Или ты думаешь вирус маневрировать в пространстве умеет как ваши гиперзвуковые авангарды :mrgreen:

пойдите просветите китайцев с итальянцами.
местные форумные иксперды вирусологов заткнут за пояс запросто.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:47

  IMPRINTER написав:«Тем временем, где-то в далеком Ухане простая украинская девушка Настя, которой ̶н̶е̶ повезло не попасть на самолет до Новых Санжар, вывела на прогулку свою собачку»


Исправил как правильно 8)
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:47

  unicdima написав:пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.
Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места.


Марля если использовать не менее восьми слоев - надежный вариант. При включении ваты, но тогда нельзя стирать и она становится одноразовой, но не двухчасовой, как медицинские.

А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.
К примеру в магазине:
кто-то раскладывает товар - 1 (даже если этот кто-то в перчатках, часто в этих же перчатках в наших магазинах продавец сидит на кассе и принимает наличку.)
кто-то товар до вас смотрит - 2
идеальный случай, вы первый покупатель и товар чист, вы сами берете товар в магазине, к чему-то вы уже прикасались. Приносите его домой снимаете перчатки ставите его на стол и берете теперь уже вымытыми руками, то что вы трогали в магазине, потом берете к примеру и готовите салат, нарезаете хлеб...и т.д. - 3.
Не будете после каждого прикосновения к чему либо вымывать руки с мылом ...
Можно отследить тысячи таких цепочек...
Все в меру, не нужно фанатизма. Вирусы и микробы всегда вокруг нас и в нас самих - это их мир мы в нем живем, а не наоборот.
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