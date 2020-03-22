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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 464465466467468>
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:49

  shapo написав:В отличие от такого уб-людка шастающего по миру как ты мой сын - востребованный специалист.
В Цахал он в 2014г входил в Газу в боевых войсках, а драпать это твоя судьба, чмо


Так геройски вошел в Газу, что оказался в Австралии? Типа да ну нах это еврейство с его пейсами, цахалами и кибуцами?

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Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:50

  antey1969 написав:
  unicdima написав:
  vladislavlvov написав:yama

надо штрафы делать под 10000-50000 грн иначе это не карантин.. без масок ходить.. снова забили..

нет масок в аптеках.
нет и спирта и глицерина и перчаток.

Купите бинт, пошейте маску. Это займет 10-15 минут времени.
Перчатки любые резиновые или полиэтиленовые одноразовые как в супермаркетах, на крайний случай возьмите пачку строительных на перемену и стирайте ношенные в мыльном растворе каждый день. Нет спирта - купите в аптеке перекись, ее пока хватает. Какие еще проблемы?

Зачем маска на улице, когда до ближайшего человека более 3 метров? Зачем там же перчатки?
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:50

  antey1969 написав:
  freeze написав:Еще + 10.
Киев вышел в лидеры 29 случаев.
Нормальный такой прирост за сутки.

Та да, как только захомяченные тесты в ход пошли - сразу понеслось

14 с одного самолета. Зеля без всякого карантина свез тысяч 100 приезжих. Я считаю, что это целенаправленная диверсия, у власти диверсанты!
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:54

Кроме депутата Шахова подозревают коронавирус еще у двух депутатов, ждут результатов тестов, симптомы похожие
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:54

  ruvex написав:
  unicdima написав:пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.
Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места.


Марля если использовать не менее восьми слоев - надежный вариант. При включении ваты, но тогда нельзя стирать и она становится одноразовой, но не двухчасовой, как медицинские.

А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.
К примеру в магазине:
кто-то раскладывает товар - 1 (даже если этот кто-то в перчатках, часто в этих же перчатках в наших магазинах продавец сидит на кассе и принимает наличку.)
кто-то товар до вас смотрит - 2
идеальный случай, вы первый покупатель и товар чист, вы сами берете товар в магазине, к чему-то вы уже прикасались. Приносите его домой снимаете перчатки ставите его на стол и берете теперь уже вымытыми руками, то что вы трогали в магазине, потом берете к примеру и готовите салат, нарезаете хлеб...и т.д. - 3.
Не будете после каждого прикосновения к чему либо вымывать руки с мылом ...
Можно отследить тысячи таких цепочек...

Пожилым родственникам составил такую инструкцию:
Покупки после магазина тщательно прогреть горячим воздухом из фена со всех сторон, овощи и фрукты после этого еще раз хорошо промыть горячей водой.
Правда, я думаю, они не будут так заморачиваться)))
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:55

  ruvex написав:
  unicdima написав:пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.
Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места.


Марля если использовать не менее восьми слоев - надежный вариант. При включении ваты, но тогда нельзя стирать и она становится одноразовой, но не двухчасовой, как медицинские.

А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.
К примеру в магазине:
кто-то раскладывает товар - 1 (даже если этот кто-то в перчатках, часто в этих же перчатках в наших магазинах продавец сидит на кассе и принимает наличку.)
кто-то товар до вас смотрит - 2
идеальный случай, вы первый покупатель и товар чист, вы сами берете товар в магазине, к чему-то вы уже прикасались. Приносите его домой снимаете перчатки ставите его на стол и берете теперь уже вымытыми руками, то что вы трогали в магазине, потом берете к примеру и готовите салат, нарезаете хлеб...и т.д. - 3.
Не будете после каждого прикосновения к чему либо вымывать руки с мылом ...
Можно отследить тысячи таких цепочек...
Все в меру, не нужно фанатизма. Вирусы и микробы всегда вокруг нас и в нас самих - это их мир мы в нем живем, а не наоборот.

мне могли про вирусы и бактерии не рассказывать, у меня вообще-то высшее биологическое образование.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:55

  freeze написав:В Кувейте с понедельника вводят комендантский час. С 17:00 до 4 утра будут сидеть дома.

У нас похоже пока на лайт-вариант карантина.

Геращенко ,тот который Антон , говорил в Скайпе в эфире Гордону что в понедельник прилетят тесты из Китая , вот тогда и начнеться веселуха ... как проверят надут 1000-2000 зараженных за пару дней и тут у преЗЕдента случиться истерическая паника и будет вам и комендантский час и БТР с танками на улицах мирных городов ... :cry: У наш преЗЕдент очень очень любит наш народ и потому НЕ допустит смертей :idea: характер у него такой добрый очень :|
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:58

  Libo написав:
  shapo написав:В отличие от такого уб-людка шастающего по миру как ты мой сын - востребованный специалист.
В Цахал он в 2014г входил в Газу в боевых войсках, а драпать это твоя судьба, чмо


Так геройски вошел в Газу, что оказался в Австралии? Типа да ну нах это еврейство с его пейсами, цахалами и кибуцами?

:lol: :lol: :lol:

Вонючка бздящая от страха в танке, не порадуешь очередным дерьмовым прогнозом о росте цен на золото или будущем расцвете Украины?
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:59

  yama написав:
  freeze написав:В Кувейте с понедельника вводят комендантский час. С 17:00 до 4 утра будут сидеть дома.

У нас похоже пока на лайт-вариант карантина.

Геращенко ,тот который Антон , говорил в Скайпе в эфире Гордону что в понедельник прилетят тесты из Китая , вот тогда и начнеться веселуха ... как проверят надут 1000-2000 зараженных за пару дней и тут у преЗЕдента случиться истерическая паника и будет вам и комендантский час и БТР с танками на улицах мирных городов ... :cry: У наш преЗЕдент очень очень любит наш народ и потому НЕ допустит смертей :idea: характер у него такой добрый очень :|

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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ruvex написав:А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.
К примеру в магазине

Тоже об этом подумалось. Этого надо было попытаться избежать запретив свободный въезд хотябы из очаговых стран, только через карантин и потом тест.
Этого не сделали. наоборот свезя со всего мира всех кого попало и безо всякого контроля.
Теперь уже поздно "пить боржоми", сидим и наблюдаем как в аккурат к Пасхе взлетает в десятки раз по экспоненте кривая заражений и наоборот, по такой же кривой падает на дно вся экономика.
Всех обратно одновременно свозить при полном отсутствии возможности контроля их состояния - это была стратегическая ошибка. Результат "реформ" супрун, а точнее невозможности медицинского лечения тех самых 5% тяжелых случаев скоро мы все будем наблюдать (кто не в курсе, там в день только на препараты надо 700 долларов, а для самых тяжелых сутки на вентиляции стоят 100-150 тыс гривень) .
Я бы в за минимум 3 последними министрами "охраны" здоровья наблюдение бы поставил. Чтобы сильно далеко не ушли. К маю их результат "работы" будет виден налицо :evil:
Востаннє редагувалось EKO в Пон 23 бер, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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