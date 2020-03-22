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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 464465466467468> Додано: Нед 22 бер, 2020 23:49 shapo написав: В отличие от такого уб-людка шастающего по миру как ты мой сын - востребованный специалист.

В Цахал он в 2014г входил в Газу в боевых войсках, а драпать это твоя судьба, чмо В отличие от такого уб-людка шастающего по миру как ты мой сын - востребованный специалист.В Цахал он в 2014г входил в Газу в боевых войсках, а драпать это твоя судьба, чмо



Так геройски вошел в Газу, что оказался в Австралии? Типа да ну нах это еврейство с его пейсами, цахалами и кибуцами?



Так геройски вошел в Газу, что оказался в Австралии? Типа да ну нах это еврейство с его пейсами, цахалами и кибуцами? Libo 2

Повідомлень: 7932 З нами з: 14.11.11 Подякував: 337 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:50 antey1969 написав: unicdima написав: vladislavlvov написав: yama



надо штрафы делать под 10000-50000 грн иначе это не карантин.. без масок ходить.. снова забили.. надо штрафы делать под 10000-50000 грн иначе это не карантин.. без масок ходить.. снова забили..

нет масок в аптеках.

нет и спирта и глицерина и перчаток. нет масок в аптеках.нет и спирта и глицерина и перчаток.

Купите бинт, пошейте маску. Это займет 10-15 минут времени.

Перчатки любые резиновые или полиэтиленовые одноразовые как в супермаркетах, на крайний случай возьмите пачку строительных на перемену и стирайте ношенные в мыльном растворе каждый день. Нет спирта - купите в аптеке перекись, ее пока хватает. Какие еще проблемы? Купите бинт, пошейте маску. Это займет 10-15 минут времени.Перчатки любые резиновые или полиэтиленовые одноразовые как в супермаркетах, на крайний случай возьмите пачку строительных на перемену и стирайте ношенные в мыльном растворе каждый день. Нет спирта - купите в аптеке перекись, ее пока хватает. Какие еще проблемы?

Зачем маска на улице, когда до ближайшего человека более 3 метров? Зачем там же перчатки? Зачем маска на улице, когда до ближайшего человека более 3 метров? Зачем там же перчатки? ol_zy

Повідомлень: 5897 З нами з: 20.01.15 Подякував: 376 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:50 antey1969 написав: freeze написав: Еще + 10.

Киев вышел в лидеры 29 случаев.

Нормальный такой прирост за сутки. Еще + 10.Киев вышел в лидеры 29 случаев.Нормальный такой прирост за сутки.

Та да, как только захомяченные тесты в ход пошли - сразу понеслось Та да, как только захомяченные тесты в ход пошли - сразу понеслось

14 с одного самолета. Зеля без всякого карантина свез тысяч 100 приезжих. Я считаю, что это целенаправленная диверсия, у власти диверсанты! 14 с одного самолета. Зеля без всякого карантина свез тысяч 100 приезжих. Я считаю, что это целенаправленная диверсия, у власти диверсанты! hxbbgaf Повідомлень: 21518 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1461 раз. Подякували: 2189 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:54 Кроме депутата Шахова подозревают коронавирус еще у двух депутатов, ждут результатов тестов, симптомы похожие Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15944 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4051 раз. Подякували: 6321 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:54 ruvex написав: unicdima написав: пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.

Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места. пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места.



Марля если использовать не менее восьми слоев - надежный вариант. При включении ваты, но тогда нельзя стирать и она становится одноразовой, но не двухчасовой, как медицинские.



А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.

К примеру в магазине:

кто-то раскладывает товар - 1 (даже если этот кто-то в перчатках, часто в этих же перчатках в наших магазинах продавец сидит на кассе и принимает наличку.)

кто-то товар до вас смотрит - 2

идеальный случай, вы первый покупатель и товар чист, вы сами берете товар в магазине, к чему-то вы уже прикасались. Приносите его домой снимаете перчатки ставите его на стол и берете теперь уже вымытыми руками, то что вы трогали в магазине, потом берете к примеру и готовите салат, нарезаете хлеб...и т.д. - 3.

Не будете после каждого прикосновения к чему либо вымывать руки с мылом ...

Можно отследить тысячи таких цепочек...

Марля если использовать не менее восьми слоев - надежный вариант. При включении ваты, но тогда нельзя стирать и она становится одноразовой, но не двухчасовой, как медицинские.А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.К примеру в магазине:кто-то раскладывает товар - 1 (даже если этот кто-то в перчатках, часто в этих же перчатках в наших магазинах продавец сидит на кассе и принимает наличку.)кто-то товар до вас смотрит - 2идеальный случай, вы первый покупатель и товар чист, вы сами берете товар в магазине, к чему-то вы уже прикасались. Приносите его домой снимаете перчатки ставите его на стол и берете теперь уже вымытыми руками, то что вы трогали в магазине, потом берете к примеру и готовите салат, нарезаете хлеб...и т.д. - 3.Не будете после каждого прикосновения к чему либо вымывать руки с мылом ...Можно отследить тысячи таких цепочек...

Пожилым родственникам составил такую инструкцию:

Покупки после магазина тщательно прогреть горячим воздухом из фена со всех сторон, овощи и фрукты после этого еще раз хорошо промыть горячей водой.

Правда, я думаю, они не будут так заморачиваться))) Пожилым родственникам составил такую инструкцию:Покупки после магазина тщательно прогреть горячим воздухом из фена со всех сторон, овощи и фрукты после этого еще раз хорошо промыть горячей водой.Правда, я думаю, они не будут так заморачиваться))) antey1969 1

Повідомлень: 9349 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1078 раз. Подякували: 2460 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:55 ruvex написав: unicdima написав: пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.

Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места. пару часов назад постил какие маски подходят(((. Марля до одного места, должен быть уровень FFP3 или хотя бы 2.Если в аптеке нет медицинских перчаток или спирта во время карантина то это ЧП, а у нас всем до одного места.



Марля если использовать не менее восьми слоев - надежный вариант. При включении ваты, но тогда нельзя стирать и она становится одноразовой, но не двухчасовой, как медицинские.



А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.

К примеру в магазине:

кто-то раскладывает товар - 1 (даже если этот кто-то в перчатках, часто в этих же перчатках в наших магазинах продавец сидит на кассе и принимает наличку.)

кто-то товар до вас смотрит - 2

идеальный случай, вы первый покупатель и товар чист, вы сами берете товар в магазине, к чему-то вы уже прикасались. Приносите его домой снимаете перчатки ставите его на стол и берете теперь уже вымытыми руками, то что вы трогали в магазине, потом берете к примеру и готовите салат, нарезаете хлеб...и т.д. - 3.

Не будете после каждого прикосновения к чему либо вымывать руки с мылом ...

Можно отследить тысячи таких цепочек...

Все в меру, не нужно фанатизма. Вирусы и микробы всегда вокруг нас и в нас самих - это их мир мы в нем живем, а не наоборот. Марля если использовать не менее восьми слоев - надежный вариант. При включении ваты, но тогда нельзя стирать и она становится одноразовой, но не двухчасовой, как медицинские.А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.К примеру в магазине:кто-то раскладывает товар - 1 (даже если этот кто-то в перчатках, часто в этих же перчатках в наших магазинах продавец сидит на кассе и принимает наличку.)кто-то товар до вас смотрит - 2идеальный случай, вы первый покупатель и товар чист, вы сами берете товар в магазине, к чему-то вы уже прикасались. Приносите его домой снимаете перчатки ставите его на стол и берете теперь уже вымытыми руками, то что вы трогали в магазине, потом берете к примеру и готовите салат, нарезаете хлеб...и т.д. - 3.Не будете после каждого прикосновения к чему либо вымывать руки с мылом ...Можно отследить тысячи таких цепочек...Все в меру, не нужно фанатизма. Вирусы и микробы всегда вокруг нас и в нас самих - это их мир мы в нем живем, а не наоборот.

мне могли про вирусы и бактерии не рассказывать, у меня вообще-то высшее биологическое образование. мне могли про вирусы и бактерии не рассказывать, у меня вообще-то высшее биологическое образование. unicdima

Повідомлень: 65 З нами з: 10.06.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:55 freeze написав: В Кувейте с понедельника вводят комендантский час. С 17:00 до 4 утра будут сидеть дома.



У нас похоже пока на лайт-вариант карантина. В Кувейте с понедельника вводят комендантский час. С 17:00 до 4 утра будут сидеть дома.У нас похоже пока на лайт-вариант карантина.

Геращенко ,тот который Антон , говорил в Скайпе в эфире Гордону что в понедельник прилетят тесты из Китая , вот тогда и начнеться веселуха ... как проверят надут 1000-2000 зараженных за пару дней и тут у преЗЕдента случиться истерическая паника и будет вам и комендантский час и БТР с танками на улицах мирных городов ... У наш преЗЕдент очень очень любит наш народ и потому НЕ допустит смертей характер у него такой добрый очень Геращенко ,тот который Антон , говорил в Скайпе в эфире Гордону что в понедельник прилетят тесты из Китая , вот тогда и начнеться веселуха ... как проверят надут 1000-2000 зараженных за пару дней и тут у преЗЕдента случиться истерическая паника и будет вам и комендантский час и БТР с танками на улицах мирных городов ...У наш преЗЕдент очень очень любит наш народ и потому НЕ допустит смертейхарактер у него такой добрый очень https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s yama Повідомлень: 2099 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3954 раз. Подякували: 412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:58 Libo написав: shapo написав: В отличие от такого уб-людка шастающего по миру как ты мой сын - востребованный специалист.

В Цахал он в 2014г входил в Газу в боевых войсках, а драпать это твоя судьба, чмо В отличие от такого уб-людка шастающего по миру как ты мой сын - востребованный специалист.В Цахал он в 2014г входил в Газу в боевых войсках, а драпать это твоя судьба, чмо



Так геройски вошел в Газу, что оказался в Австралии? Типа да ну нах это еврейство с его пейсами, цахалами и кибуцами?



Так геройски вошел в Газу, что оказался в Австралии? Типа да ну нах это еврейство с его пейсами, цахалами и кибуцами?

Вонючка бздящая от страха в танке, не порадуешь очередным дерьмовым прогнозом о росте цен на золото или будущем расцвете Украины? Вонючка бздящая от страха в танке, не порадуешь очередным дерьмовым прогнозом о росте цен на золото или будущем расцвете Украины? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3109 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 585 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:59 yama написав: freeze написав: В Кувейте с понедельника вводят комендантский час. С 17:00 до 4 утра будут сидеть дома.



У нас похоже пока на лайт-вариант карантина. В Кувейте с понедельника вводят комендантский час. С 17:00 до 4 утра будут сидеть дома.У нас похоже пока на лайт-вариант карантина.

Геращенко ,тот который Антон , говорил в Скайпе в эфире Гордону что в понедельник прилетят тесты из Китая , вот тогда и начнеться веселуха ... как проверят надут 1000-2000 зараженных за пару дней и тут у преЗЕдента случиться истерическая паника и будет вам и комендантский час и БТР с танками на улицах мирных городов ... У наш преЗЕдент очень очень любит наш народ и потому НЕ допустит смертей характер у него такой добрый очень Геращенко ,тот который Антон , говорил в Скайпе в эфире Гордону что в понедельник прилетят тесты из Китая , вот тогда и начнеться веселуха ... как проверят надут 1000-2000 зараженных за пару дней и тут у преЗЕдента случиться истерическая паника и будет вам и комендантский час и БТР с танками на улицах мирных городов ...У наш преЗЕдент очень очень любит наш народ и потому НЕ допустит смертейхарактер у него такой добрый очень

И рюкзак любит играть своими карманными армиями И рюкзак любит играть своими карманными армиями Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10916 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6646 раз. Подякували: 2945 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 00:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире ruvex написав: А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.

К примеру в магазине А если рассмотреть возможные пути заражения, то часто о них никто не задумываются.К примеру в магазине

Тоже об этом подумалось. Этого надо было попытаться избежать запретив свободный въезд хотябы из очаговых стран, только через карантин и потом тест.

Этого не сделали. наоборот свезя со всего мира всех кого попало и безо всякого контроля.

Теперь уже поздно "пить боржоми", сидим и наблюдаем как в аккурат к Пасхе взлетает в десятки раз по экспоненте кривая заражений и наоборот, по такой же кривой падает на дно вся экономика.

Всех обратно одновременно свозить при полном отсутствии возможности контроля их состояния - это была стратегическая ошибка. Результат "реформ" супрун, а точнее невозможности медицинского лечения тех самых 5% тяжелых случаев скоро мы все будем наблюдать (кто не в курсе, там в день только на препараты надо 700 долларов, а для самых тяжелых сутки на вентиляции стоят 100-150 тыс гривень) .

Я бы в за минимум 3 последними министрами "охраны" здоровья наблюдение бы поставил. Чтобы сильно далеко не ушли. К маю их результат "работы" будет виден налицо Тоже об этом подумалось. Этого надо было попытаться избежать запретив свободный въезд хотябы из очаговых стран, только через карантин и потом тест.Этого не сделали. наоборот свезя со всего мира всех кого попало и безо всякого контроля.Теперь уже поздно "пить боржоми", сидим и наблюдаем как в аккурат к Пасхе взлетает в десятки раз по экспоненте кривая заражений и наоборот, по такой же кривой падает на дно вся экономика.Всех обратно одновременно свозить при полном отсутствии возможности контроля их состояния - это была стратегическая ошибка. Результат "реформ" супрун, а точнее невозможности медицинского лечения тех самых 5% тяжелых случаев скоро мы все будем наблюдать (кто не в курсе, там в день только на препараты надо 700 долларов, а для самых тяжелых сутки на вентиляции стоят 100-150 тыс гривень) .Я бы в за минимум 3 последними министрами "охраны" здоровья наблюдение бы поставил. Чтобы сильно далеко не ушли. К маю их результат "работы" будет виден налицо Востаннє редагувалось EKO в Пон 23 бер, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз. Спортивные посадки с зазором. "Слуга" EKO

Повідомлень: 6308 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2951 раз. Подякували: 1856 раз. Профіль 1 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 464465466467468> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra Нед 22 бер, 2020 18:01