Додано: Пон 23 бер, 2020 00:35

hxbbgaf написав: antey1969 написав: freeze написав: Еще + 10.

Киев вышел в лидеры 29 случаев.

Нормальный такой прирост за сутки. Еще + 10.Киев вышел в лидеры 29 случаев.Нормальный такой прирост за сутки.

Та да, как только захомяченные тесты в ход пошли - сразу понеслось Та да, как только захомяченные тесты в ход пошли - сразу понеслось

14 с одного самолета. Зеля без всякого карантина свез тысяч 100 приезжих. Я считаю, что это целенаправленная диверсия, у власти диверсанты! 14 с одного самолета. Зеля без всякого карантина свез тысяч 100 приезжих. Я считаю, что это целенаправленная диверсия, у власти диверсанты!

одного

Сегодня в Киеве подтвердили 14 новых случаев коронавируса. Речь идет о пассажирахиз самолетов, который прилетел в столицу.То есть, с большой долей вероятности они от кого то одного заразились именно в том самолете.А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время (а статистика говорит, что один контактный больной заражает минимум 15 человек)?И кстати, экипаж того самолета сколько еще рейсов потом обслужил?Таким образом, потенциально только из этого одного источника может быть до 1000 случаев заражений.И почему скрывают что это за самолет и откуда он прилетел?PS То что ввести режим ЧП в самое ближайшее время - это все на что хватит ума у наших умников, тут и к бабке не ходи.А вот как они собрались обеспечить врачей нужными и дорогими медикаментами, если они даже копеечными масками и одноразовой спецодеждой их не смогли обеспечить - вот где вопрос.Хотя, я уже догадываюсь какой на него будет ответ.Считаю, что с таким подходом именно врачи и окажутся главными разносчиками вируса