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Додано: Пон 23 бер, 2020 00:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Что говорит? Перечислил крупные компании, суперкомпьютеры...
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:16
По метро они действительно не ходят.
Ходят по тусовкам людей их круга.
Такие личности не хотят (не могут) сидеть дома в кресле, укрывшись пледом.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:22
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:35
Сегодня в Киеве подтвердили 14 новых случаев коронавируса. Речь идет о пассажирах одного из самолетов, который прилетел в столицу.
То есть, с большой долей вероятности они от кого то одного заразились именно в том самолете.
А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время (а статистика говорит, что один контактный больной заражает минимум 15 человек)?
И кстати, экипаж того самолета сколько еще рейсов потом обслужил?
Таким образом, потенциально только из этого одного источника может быть до 1000 случаев заражений.
И почему скрывают что это за самолет и откуда он прилетел?
PS То что ввести режим ЧП в самое ближайшее время - это все на что хватит ума у наших умников, тут и к бабке не ходи.
А вот как они собрались обеспечить врачей нужными и дорогими медикаментами, если они даже копеечными масками и одноразовой спецодеждой их не смогли обеспечить - вот где вопрос.
Хотя, я уже догадываюсь какой на него будет ответ.
Считаю, что с таким подходом именно врачи и окажутся главными разносчиками вируса
Востаннє редагувалось EKO в Пон 23 бер, 2020 00:45, всього редагувалось 2 разів.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:44
И что, их будут силой выбрасывать из общ. транспорта?
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:46
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:48
Дайте ссылку на эти данные. Я находила инфу, что 1 заражает 3 человека.
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:50
Мой дед обычно курил Казбек, потом перешел на Любительские, в 70 лет бросил (та же эмфизема) и прожил еще 17. Так что шансы еще есть.
Чому бідний? - Тому що дурний
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