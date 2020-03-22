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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 465466467468>
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:08

Брифинг Тампа и Task Force сейчас онлайн:

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Что говорит? Перечислил крупные компании, суперкомпьютеры...
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:16

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заболел коронавирусом. Ему 79 лет.
он и подобные уж точно по метро итд не ходят....
эта зараза, видимо, повсюду, как не крути

По метро они действительно не ходят.
Ходят по тусовкам людей их круга.
Такие личности не хотят (не могут) сидеть дома в кресле, укрывшись пледом.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:22

  Zebra написав:Что говорит? Перечислил крупные компании, суперкомпьютеры...


Подожди. Шоу начнется, когда журналюги будут задавать вопросы. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:35

  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:
  freeze написав:Еще + 10.
Киев вышел в лидеры 29 случаев.
Нормальный такой прирост за сутки.

Та да, как только захомяченные тесты в ход пошли - сразу понеслось

14 с одного самолета. Зеля без всякого карантина свез тысяч 100 приезжих. Я считаю, что это целенаправленная диверсия, у власти диверсанты!


Сегодня в Киеве подтвердили 14 новых случаев коронавируса. Речь идет о пассажирах одного из самолетов, который прилетел в столицу.
То есть, с большой долей вероятности они от кого то одного заразились именно в том самолете.
А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время (а статистика говорит, что один контактный больной заражает минимум 15 человек)?

И кстати, экипаж того самолета сколько еще рейсов потом обслужил?

Таким образом, потенциально только из этого одного источника может быть до 1000 случаев заражений.

И почему скрывают что это за самолет и откуда он прилетел?

PS То что ввести режим ЧП в самое ближайшее время - это все на что хватит ума у наших умников, тут и к бабке не ходи.
А вот как они собрались обеспечить врачей нужными и дорогими медикаментами, если они даже копеечными масками и одноразовой спецодеждой их не смогли обеспечить - вот где вопрос.
Хотя, я уже догадываюсь какой на него будет ответ.
Считаю, что с таким подходом именно врачи и окажутся главными разносчиками вируса :evil:
Востаннє редагувалось EKO в Пон 23 бер, 2020 00:45, всього редагувалось 2 разів.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:44

  volk-1970 написав: Зачем комендантский час - можно просто отменить бесплатный проезд на время карантина , и пассажиропоток "старушек-путешественниц" снизится процентов на 90 .))

И что, их будут силой выбрасывать из общ. транспорта? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:44

Вроде бы из Женевы.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:46

  Zebra написав:Что говорит? Перечислил крупные компании, суперкомпьютеры...

Говорят, что сделают лохами всех держателей доллара.

И никакого супекомпьютера не надо, обычный печатный станок.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:48

  EKO написав:А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время (а статистика говорит, что один контактный больной заражает минимум 15 человек)?

Дайте ссылку на эти данные. Я находила инфу, что 1 заражает 3 человека.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:50

  yanyura написав:
  Мизантрóп написав:Вижу yanyura оптимист, переживёт этот #кризисвирус :!:
А Сибарит еще и разбогатеет :lol:
Спасибо за добрые слова!
А еще на вопрос "Как дела?" отвечаю классикой "Не дождетесь!"
Я - реалист, а что еще остается с хроническим кашлем курильщика ("стаж" курения 53 года) и поставленным несколько лет назад одним из моих хронических диагнозом "эмфизема легких"?

Мой дед обычно курил Казбек, потом перешел на Любительские, в 70 лет бросил (та же эмфизема) и прожил еще 17. Так что шансы еще есть.
Чому бідний? - Тому що дурний
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