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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 465466467468
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 01:00

  Natt написав:
  EKO написав:А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время (а статистика говорит, что один контактный больной заражает минимум 15 человек)?

Дайте ссылку на эти данные. Я находила инфу, что 1 заражает 3 человека.

Логику включите, ну какие 3? Я читал инфу, что контакт с больным более 15 минут и ближе чем 1 метр это практически гарантированное заражение. С момента заражения до момента появления признаков проходит до недели. Со сколькими людьми за эту неделю может таким образом контактировать такой больной?
Я видел разные цифры: от 15 до 100. Не три, точно не три :|
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 01:05

  ol_zy написав: Зачем маска на улице, когда до ближайшего человека более 3 метров? Зачем там же перчатки?

Но есть же и встречные, которые пройдут мимо вас.
Перчатки, которые не жалко выбросить, позволяют нормально (не локтями и не задницей) открывать двери. Но можно для тех же целей носить в кармане листки туалетной бумаги.
А продукты, принесенные домой (как и верхнюю одежду), мы прямо в коридоре раскладываем под УФ лампой на 15 мин.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 01:17

  EKO написав:
  Natt написав:
  EKO написав:А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время (а статистика говорит, что один контактный больной заражает минимум 15 человек)?

Дайте ссылку на эти данные. Я находила инфу, что 1 заражает 3 человека.

Логику включите, ну какие 3? Я читал инфу, что контакт с больным более 15 минут и ближе чем 1 метр это практически гарантированное заражение. С момента заражения до момента появления признаков проходит до недели. Со сколькими людьми за эту неделю может таким образом контактировать такой больной?
Я видел разные цифры: от 15 до 100. Не три, точно не три :|

Где вы такое читали, не знаю, но поиск в гугле таких цифр не выдает. Выдает цифру 3, которую называли и китайские врачи.
Это средняя цифра; есть, конечно, и суперраспространители, как случилось в Израиле.

Возможно, то, что вы читали, относилось к людям с явными признаками болезни.
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