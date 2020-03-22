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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 465466467468 Додано: Пон 23 бер, 2020 01:00 Natt написав: EKO написав: А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время (а статистика говорит, что один контактный больной заражает минимум 15 человек)? А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время ()?

Дайте ссылку на эти данные. Я находила инфу, что 1 заражает 3 человека. Дайте ссылку на эти данные. Я находила инфу, что 1 заражает 3 человека.

Логику включите, ну какие 3? Я читал инфу, что контакт с больным более 15 минут и ближе чем 1 метр это практически гарантированное заражение. С момента заражения до момента появления признаков проходит до недели. Со сколькими людьми за эту неделю может таким образом контактировать такой больной?

Я видел разные цифры: от 15 до 100. Не три, точно не три Логику включите, ну какие 3? Я читал инфу, что контакт с больным более 15 минут и ближе чем 1 метр это практически гарантированное заражение. С момента заражения до момента появления признаков проходит до недели. Со сколькими людьми за эту неделю может таким образом контактировать такой больной?Я видел разные цифры: от 15 до 100. Не три, точно не три Спортивные посадки с зазором. "Слуга" EKO

Повідомлень: 6308 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2951 раз. Подякували: 1856 раз. Профіль 1 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 01:05 ol_zy написав: Зачем маска на улице, когда до ближайшего человека более 3 метров? Зачем там же перчатки? Зачем маска на улице, когда до ближайшего человека более 3 метров? Зачем там же перчатки?

Но есть же и встречные, которые пройдут мимо вас.

Перчатки, которые не жалко выбросить, позволяют нормально (не локтями и не задницей) открывать двери. Но можно для тех же целей носить в кармане листки туалетной бумаги.

А продукты, принесенные домой (как и верхнюю одежду), мы прямо в коридоре раскладываем под УФ лампой на 15 мин. Но есть же и встречные, которые пройдут мимо вас.Перчатки, которые не жалко выбросить, позволяют нормально (не локтями и не задницей) открывать двери. Но можно для тех же целей носить в кармане листки туалетной бумаги.А продукты, принесенные домой (как и верхнюю одежду), мы прямо в коридоре раскладываем под УФ лампой на 15 мин. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16978 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1768 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 01:17 EKO написав: Natt написав: EKO написав: А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время (а статистика говорит, что один контактный больной заражает минимум 15 человек)? А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время ()?

Дайте ссылку на эти данные. Я находила инфу, что 1 заражает 3 человека. Дайте ссылку на эти данные. Я находила инфу, что 1 заражает 3 человека.

Логику включите, ну какие 3? Я читал инфу, что контакт с больным более 15 минут и ближе чем 1 метр это практически гарантированное заражение. С момента заражения до момента появления признаков проходит до недели. Со сколькими людьми за эту неделю может таким образом контактировать такой больной?

Я видел разные цифры: от 15 до 100. Не три, точно не три Логику включите, ну какие 3? Я читал инфу, что контакт с больным более 15 минут и ближе чем 1 метр это практически гарантированное заражение. С момента заражения до момента появления признаков проходит до недели. Со сколькими людьми за эту неделю может таким образом контактировать такой больной?Я видел разные цифры: от 15 до 100. Не три, точно не три

Где вы такое читали, не знаю, но поиск в гугле таких цифр не выдает. Выдает цифру 3, которую называли и китайские врачи.

Это средняя цифра; есть, конечно, и суперраспространители, как случилось в Израиле.



Возможно, то, что вы читали, относилось к людям с явными признаками болезни. Где вы такое читали, не знаю, но поиск в гугле таких цифр не выдает. Выдает цифру 3, которую называли и китайские врачи.Это средняя цифра; есть, конечно, и суперраспространители, как случилось в Израиле.Возможно, то, что вы читали, относилось к людям с явными признаками болезни. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16978 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1768 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 465466467468 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra Нед 22 бер, 2020 18:01