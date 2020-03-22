EKO написав:А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время (а статистика говорит, что один контактный больной заражает минимум 15 человек)?
Дайте ссылку на эти данные. Я находила инфу, что 1 заражает 3 человека.
Логику включите, ну какие 3? Я читал инфу, что контакт с больным более 15 минут и ближе чем 1 метр это практически гарантированное заражение. С момента заражения до момента появления признаков проходит до недели. Со сколькими людьми за эту неделю может таким образом контактировать такой больной? Я видел разные цифры: от 15 до 100. Не три, точно не три
ol_zy написав: Зачем маска на улице, когда до ближайшего человека более 3 метров? Зачем там же перчатки?
Но есть же и встречные, которые пройдут мимо вас. Перчатки, которые не жалко выбросить, позволяют нормально (не локтями и не задницей) открывать двери. Но можно для тех же целей носить в кармане листки туалетной бумаги. А продукты, принесенные домой (как и верхнюю одежду), мы прямо в коридоре раскладываем под УФ лампой на 15 мин.
EKO написав:А теперь подумаем сколько было пассажиров в самолете и сколько из них больных еще может быть выявлено? А с каким количеством человек каждый из этих 14 потом контактировал за прошедшее с момента прилета время (а статистика говорит, что один контактный больной заражает минимум 15 человек)?
Дайте ссылку на эти данные. Я находила инфу, что 1 заражает 3 человека.
Логику включите, ну какие 3? Я читал инфу, что контакт с больным более 15 минут и ближе чем 1 метр это практически гарантированное заражение. С момента заражения до момента появления признаков проходит до недели. Со сколькими людьми за эту неделю может таким образом контактировать такой больной? Я видел разные цифры: от 15 до 100. Не три, точно не три
Где вы такое читали, не знаю, но поиск в гугле таких цифр не выдает. Выдает цифру 3, которую называли и китайские врачи. Это средняя цифра; есть, конечно, и суперраспространители, как случилось в Израиле.
Возможно, то, что вы читали, относилось к людям с явными признаками болезни.