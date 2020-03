Додано: Пон 23 бер, 2020 09:06

yama написав: flyman написав: 19yuriy91 написав: кто что думает по поводу держания денег(гривны) в данной ситуации - кэш,карты(дебетка,кредитка)

нбу призывает ограничить наличный расчёт, но с развитием ситуации проблемы с карточными деньгами не возникнут? кто что думает по поводу держания денег(гривны) в данной ситуации - кэш,карты(дебетка,кредитка)нбу призывает ограничить наличный расчёт, но с развитием ситуации проблемы с карточными деньгами не возникнут?

готівку тре тримати на 2..3 місяці поточних витрат готівку тре тримати на 2..3 місяці поточних витрат

можна в долларах USA ? можна в долларах USA ?

долар для тривалого зберігання.

Якщо є впевненвість, що зможеш швидко поміняти, то можна і в доларах. долар для тривалого зберігання.Якщо є впевненвість, що зможеш швидко поміняти, то можна і в доларах.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/