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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:02

  Libo написав:Разговаривал со знакомым врачом, он сказал, что FDA официально уже дала добро на использование в США хлорохина для лечения от короновируса. Правда, в сочетании с каким-то другим лекарством. Название не запомнил.
Кроме того, он рассказал, что лаборатория в Марселе проводит испытания еще одного очень перспективного и многообещающего лекарства. 8)

в сочетании с азитромицином - антибиотиком, но тут приводили исследование и там сказано:
Хлорохин запрещается сочетать с препаратами,которые могут привести к удлинению
интервала Q-T (например, моксифлоксацин,азитромицин, амиодарон и т. д.).
возможно сегодня-завтра получаю хлорохинфосфата...из Китая...
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:36

Вчера на одном сайте смотрел интервью Коронавируса жителям Земли. Сказал, что долго терпел и решил "слегка", как предупреждение, наказать землян за нашу неправильную жизнь.Что мало времени мы уделяем семьям, общению, близким людям, а одни деньги в голове. Сказал что не желает нам,людям зла и скоро покинет нас. Попрощался на итальянском языке. Но сказал на 100% все правильно!
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:06

  yama написав:
  flyman написав:
  19yuriy91 написав:кто что думает по поводу держания денег(гривны) в данной ситуации - кэш,карты(дебетка,кредитка)
нбу призывает ограничить наличный расчёт, но с развитием ситуации проблемы с карточными деньгами не возникнут?

готівку тре тримати на 2..3 місяці поточних витрат

можна в долларах USA ?

долар для тривалого зберігання.
Якщо є впевненвість, що зможеш швидко поміняти, то можна і в доларах.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:09

Министр здравоохранения Украины Илья Емец считает, что Украина сможет локализовать распространение коронавируса до майских праздников.

По его мнению, такой исход возможен, если будет достаточно тест-систем.

"Насколько я понимаю в картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекци и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку. Если жесткими методами, которые мы сейчас можем сделать и локализовать это, не по всей стране, конечно", - сказал Емец.

https://112.ua/zdorovie/esli-smozhem-lo ... 30078.html

а это ничё, что у Министра здравоохранения икона висит в кабинете, или это, как последняя надежда :D
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:23

  19yuriy91 написав:Министр здравоохранения Украины Илья Емец считает, что Украина сможет локализовать распространение коронавируса до майских праздников.

По его мнению, такой исход возможен, если будет достаточно тест-систем.

"Насколько я понимаю в картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекци и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку. Если жесткими методами, которые мы сейчас можем сделать и локализовать это, не по всей стране, конечно", - сказал Емец.

https://112.ua/zdorovie/esli-smozhem-lo ... 30078.html

а это ничё, что у Министра здравоохранения икона висит в кабинете, или это, как последняя надежда :D

Подготовка населения.Переводим.Читаем.Карантин до майских не отменят.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Что касается вилео с избиенем в автобусе - судя по всему это полуфейк - то есть мордобой был но древний и не относится к нынешней ситуации с короновирусом.

  trololo написав:данных по ОБЩЕЙ смертности в италии я так и не нашел, может кто поможет?).

ГДЕ ОБЩИЕ ЦИФРЫ ПО ДНЕВНОЙ СМЕРТНОСТИ?



По поводу смертности по Италии

в прошлом году действительно умерло 647.000 или 1773 в день.
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