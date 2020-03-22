Libo написав:Разговаривал со знакомым врачом, он сказал, что FDA официально уже дала добро на использование в США хлорохина для лечения от короновируса. Правда, в сочетании с каким-то другим лекарством. Название не запомнил. Кроме того, он рассказал, что лаборатория в Марселе проводит испытания еще одного очень перспективного и многообещающего лекарства.
в сочетании с азитромицином - антибиотиком, но тут приводили исследование и там сказано: Хлорохин запрещается сочетать с препаратами,которые могут привести к удлинению интервала Q-T (например, моксифлоксацин,азитромицин, амиодарон и т. д.). возможно сегодня-завтра получаю хлорохинфосфата...из Китая...
Вчера на одном сайте смотрел интервью Коронавируса жителям Земли. Сказал, что долго терпел и решил "слегка", как предупреждение, наказать землян за нашу неправильную жизнь.Что мало времени мы уделяем семьям, общению, близким людям, а одни деньги в голове. Сказал что не желает нам,людям зла и скоро покинет нас. Попрощался на итальянском языке. Но сказал на 100% все правильно!
19yuriy91 написав:кто что думает по поводу держания денег(гривны) в данной ситуации - кэш,карты(дебетка,кредитка) нбу призывает ограничить наличный расчёт, но с развитием ситуации проблемы с карточными деньгами не возникнут?
готівку тре тримати на 2..3 місяці поточних витрат
можна в долларах USA ?
долар для тривалого зберігання. Якщо є впевненвість, що зможеш швидко поміняти, то можна і в доларах.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Министр здравоохранения Украины Илья Емец считает, что Украина сможет локализовать распространение коронавируса до майских праздников.
По его мнению, такой исход возможен, если будет достаточно тест-систем.
"Насколько я понимаю в картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекци и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку. Если жесткими методами, которые мы сейчас можем сделать и локализовать это, не по всей стране, конечно", - сказал Емец.
19yuriy91 написав:Министр здравоохранения Украины Илья Емец считает, что Украина сможет локализовать распространение коронавируса до майских праздников.
По его мнению, такой исход возможен, если будет достаточно тест-систем.
"Насколько я понимаю в картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекци и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку. Если жесткими методами, которые мы сейчас можем сделать и локализовать это, не по всей стране, конечно", - сказал Емец.