Повернувся родич з Німеччини літаком (по роботі, перебував місяць у відрядженні, за попереднім планом мав повернутися приблизно зараз - заброньований рейс скасували, дотримувався всіх заходів безпеки). Більша половина літака без масок (могли б продати разом з квитком, в Німеччині наче теж важко знайти маски). Після прибуття вимірювали температуру лише. На паспортний контроль одночасно люди з декількох літаків (з якимись "врятованими" бабцями, що кашляли. не прикриваючи рота, та іншими "підозрілими" особами). Родич в самоізоляції.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
lapay написав:Карантин дає свої результати, але з певним часовим лагом. Ми вчасно ввели карантин, хто б що не казав. Можливо, метро не треба було зупиняти, але то таке...
Закрытие метро стало основным средством введения карантина. 1. Многие поверили, что все серьезно. 2. Невозможность добраться на работу заставила предприятия принять реальность. 3. Уменьшение контактов. Карантин пока не очень строгий, но очень многого удалось добиться почти без карательных административных мер. Не зря сейчас Аваков бесится - его роль оказалась не главной.