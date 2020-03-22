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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 477478479480>
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:46

Повернувся родич з Німеччини літаком (по роботі, перебував місяць у відрядженні, за попереднім планом мав повернутися приблизно зараз - заброньований рейс скасували, дотримувався всіх заходів безпеки).
Більша половина літака без масок (могли б продати разом з квитком, в Німеччині наче теж важко знайти маски). Після прибуття вимірювали температуру лише.
:!: На паспортний контроль одночасно люди з декількох літаків (з якимись "врятованими" бабцями, що кашляли. не прикриваючи рота, та іншими "підозрілими" особами).
Родич в самоізоляції.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:48

  vetka написав:IMPRINTER
А там по ходу весь парламент не вдупляет где они и что делать.

у всех корона....на голове
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:52

  19yuriy91 написав:
  vetka написав:IMPRINTER
А там по ходу весь парламент не вдупляет где они и что делать.

у всех корона....на голове


лучше корона на голове, чем в легких
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:53

Еще небольшая подборка шуток из Инета (самоцензуру применил):
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И не забудьте, что 29 марта в Украине в сутках будет 23 часа, вместо обычных 24-х. Это уже не шутка, а истинная правда :!:
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:59

  IMPRINTER написав:
  19yuriy91 написав:
  vetka написав:IMPRINTER
А там по ходу весь парламент не вдупляет где они и что делать.

у всех корона....на голове


лучше корона на голове, чем в легких

смотря с какой стороны глянуть.
если с точки зрения парламентария - таки, да
если с точки зрения нарида - парламентарий с короной на голове - жах
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Карантин дає свої результати, але з певним часовим лагом. Ми вчасно ввели карантин, хто б що не казав. Можливо, метро не треба було зупиняти, але то таке...

Закрытие метро стало основным средством введения карантина.
1. Многие поверили, что все серьезно.
2. Невозможность добраться на работу заставила предприятия принять реальность.
3. Уменьшение контактов.
Карантин пока не очень строгий, но очень многого удалось добиться почти без карательных административных мер. Не зря сейчас Аваков бесится - его роль оказалась не главной.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:13

  тарасов написав:https://24tv.ua/health/ministr_ohoroni_zdorovya_yemets_yde_u_vidstavku__goncharenko_n1302619

Кашель Лаврова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:14

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:Дубинский пишет, что Емец уходит в отставку ... дедушка не выдержал

Слабак :D

Він думав що йде в Уряд працювати, а там цирк на дроті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:33

В Испании коронавирусом заразились почти 4000 медиков

Это 12% от общего числа заболевших.
Правильно, ну нафига нам в больницах полноценные защитные костюмы?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/23/7244746/
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:38

В Киевской области лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусом пятерых жителей Обуховского района.
Похоже, на проверку массово потянулись жители Кончи-Заспы
https://nv.ua/ukraine/events/koronaviru ... 77325.html
antey1969
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