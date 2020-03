Додано: Пон 23 бер, 2020 14:46



Більша половина літака без масок (могли б продати разом з квитком, в Німеччині наче теж важко знайти маски). Після прибуття вимірювали температуру лише.

На паспортний контроль одночасно люди з декількох літаків (з якимись "врятованими" бабцями, що кашляли. не прикриваючи рота, та іншими "підозрілими" особами).

