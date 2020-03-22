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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 477478479480
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:12

  dima_beleb написав:де***. в таком случае это страшнее вируса.

У всех дети как дети, а наш Ромка...
Пошла новая волна урбанизации в результате сидения под домашним арестом теперь отходы сливают в канализацию, выходить то нельзя :idea: . Второй день водоканал проводит по пол дня в микрорайоне. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:17

А как вообще обстановка ?
Откликнетесь, кто по прежнему работает, кого на удалёнку перевели, кто уже не работает?

Я пытаюсь конечно, но все розничные точки клиентов закрыты, так иногда дизайнеры на домашней работе что-то заказывают, но как-то мрачновато пока всё выглядит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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