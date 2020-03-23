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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 485486487488489>
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:35

pesikot
Вы задали вопрос об общественном транспорте вообще, а не только о метро. На этой ветке на тему транспорта и вообще карантина свои мысли я высказывал не один раз и, вроде, достаточно ясно и доступно. Лично я против таких мер в наших условиях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:39

  Libo написав:
  ЛАД написав:ПредложИте решение проблемы.
а) как людям добираться до работы в крупном городе?
б) за какие деньги людям жить, если не ходить на работу?


Решение очевидное. Как делают в других странах.
Если это война и карантин, то сидят на карантине ВСЕ.
Не может быть так, что дома сидят богатые, а бедные во имя добычи пропитания разносят заразу и им еще для более широкого разноса предоставляется общественный транспорт. Какой тогда смысл в карантине?
Поэтому, раздать по 2 тыщи грн. каждому, комендантский час, на улицу только по спецразрешениям, в магазины только в строго установленное время для каждого. :idea:
И чего обсуждать, ломать тут копья и изобретать велосипед?
Посмотрите на опыт других стран. 8)

2 тыщи на руки + освобождение от оплаты ЖКХ + бесплатные лекарства для хронических больных ...
"Где деньги, Зин?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:39

  Starikan написав:Что еще раз доказывает, что это всё придумал Чер... Трамп, чтобы переизбраться
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:



Каждый военнослужащий мечтает о войне. Раскрыть свой талант, сделать карьеру, залепить грудь орденами, стать генералом и победить.
Трамп, как верховный главнокомандующий, не исключение. Он еще хочет стать спасителем нации и человечества, войти в историю. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:51

  Starikan написав:Что еще раз доказывает, что это всё придумал Чер... Трамп, чтобы переизбраться
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS. А вот с туалетной бумагой по-прежнему сложности, как сообщил вчера старший сын. Кстати, он решил обзавестись рушницею на всяк випадок :shock:

дежаву,
в СРСР теж був дефіцит туалетного паперу,
а потім він розпався,
так що долару кранти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

на районе маски, перчатки и антисептики есть только в кофейне возле остановок, в аптеках пусто.
минздрав працює
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:09

  stm написав:
  freeze написав:Мэр итальянского города Бари эмоционально высказался про горожан : «Я обращаюсь ко всем вам - куда вы, б***, все ходите? Вы и ваши собаки, у которых, наверное, больная простата».

Мэрам после всемирного ролика про машины с гробами и медикам разрешили говорить без купюр. Кстати открыли новый госпиталь, привезли медиков из Кубы, второй подвоз из Китая, русские на пиаре тоже 100 медиков подбросили.
У нас средний возраст младшего персонала 60+, задумалась, очень быстро даже утку за тобой некому будет вынести, даже если ИВЛ достанется. Лекарств подозреваю у нас тоже нет кроме парацитомола и витамина С... Они ведь все экспериментальные и не сертефицированны в Украине. Мда... Сидеть дома будем много, жертв будет тоже, неприятно... Думаю как бы всех "переболели и всё" собрать в каком стадионе и подождать ))))

Только наша власть при**дурки, не запросили помощи у россиян. Были бы и экспресс тесты бы уже на всю страну и специалисты, которые могут их расшифровывать. Де**лы, что тут ещё добавить
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  promyshlennik написав:только наша власть при**дурки, не запросили помощи у россиян. Были бы и экспресс тесты бы уже на всю страну
Запросят у Роттердама
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:15

  promyshlennik написав:
  stm написав:
  freeze написав:Мэр итальянского города Бари эмоционально высказался про горожан : «Я обращаюсь ко всем вам - куда вы, б***, все ходите? Вы и ваши собаки, у которых, наверное, больная простата».

Мэрам после всемирного ролика про машины с гробами и медикам разрешили говорить без купюр. Кстати открыли новый госпиталь, привезли медиков из Кубы, второй подвоз из Китая, русские на пиаре тоже 100 медиков подбросили.
У нас средний возраст младшего персонала 60+, задумалась, очень быстро даже утку за тобой некому будет вынести, даже если ИВЛ достанется. Лекарств подозреваю у нас тоже нет кроме парацитомола и витамина С... Они ведь все экспериментальные и не сертефицированны в Украине. Мда... Сидеть дома будем много, жертв будет тоже, неприятно... Думаю как бы всех "переболели и всё" собрать в каком стадионе и подождать ))))

Только наша власть при**дурки, не запросили помощи у россиян. Были бы и экспресс тесты бы уже на всю страну и специалисты, которые могут их расшифровывать. Де**лы, что тут ещё добавить

помощи у россиян просят только при*** - Знаменитые “российские военные медики” из 9 самолётов в Италии сразу попали в двухнедельный карантин. - и кому они нах нужны?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:16

  Мизантрóп написав:
  promyshlennik написав:только наша власть при**дурки, не запросили помощи у россиян. Были бы и экспресс тесты бы уже на всю страну
Запросят у Роттердама

У нас большая партия для донецкой области для медицинский центров оплаченная шла от предприятия из под Донецка (короче из ДНР) для обеспечения масками, костюмами защитными и всяким подобным. На блок посту всё конфисковали и через Авакова или людей его, продали в Европу.
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:20

  promyshlennik написав:
  Мизантрóп написав:
  promyshlennik написав:только наша власть при**дурки, не запросили помощи у россиян. Были бы и экспресс тесты бы уже на всю страну
Запросят у Роттердама

У нас большая партия для донецкой области для медицинский центров оплаченная шла от предприятия из под Донецка (короче из ДНР) для обеспечения масками, костюмами защитными и всяким подобным. На блок посту всё конфисковали и через Авакова или людей его, продали в Европу.

Короче через Харьков нет, надо через ДНР везти, умно ))) а русским скоро свой карантин переживать и тесты и маски будут им не лишними ;)
stm
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