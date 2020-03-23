stm написав:

freeze написав: Мэр итальянского города Бари эмоционально высказался про горожан : «Я обращаюсь ко всем вам - куда вы, б***, все ходите? Вы и ваши собаки, у которых, наверное, больная простата». Мэр итальянского города Бари эмоционально высказался про горожан : «Я обращаюсь ко всем вам - куда вы, б***, все ходите? Вы и ваши собаки, у которых, наверное, больная простата».

Мэрам после всемирного ролика про машины с гробами и медикам разрешили говорить без купюр. Кстати открыли новый госпиталь, привезли медиков из Кубы, второй подвоз из Китая, русские на пиаре тоже 100 медиков подбросили.У нас средний возраст младшего персонала 60+, задумалась, очень быстро даже утку за тобой некому будет вынести, даже если ИВЛ достанется. Лекарств подозреваю у нас тоже нет кроме парацитомола и витамина С... Они ведь все экспериментальные и не сертефицированны в Украине. Мда... Сидеть дома будем много, жертв будет тоже, неприятно... Думаю как бы всех "переболели и всё" собрать в каком стадионе и подождать ))))