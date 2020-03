Додано: Пон 23 бер, 2020 21:24

Libo написав: Natt написав: Libo написав: Посмотрите на опыт других стран. Посмотрите на опыт других стран.

Это у них еще не опыт, а броуновское движение. Никто толком не знает, как правильно и опыта кроме Китая нет ни у кого! Это у них еще не опыт, а броуновское движение. Никто толком не знает, как правильно и опыта кроме Китая нет ни у кого!



Ты просто совершенно не в курсе и не в теме.

Посмотри на работу государственной машины в США. Какое броуновское движение? В чем? Работает идеально. Послушай ежедневные брифинги Трампа и Task Force. По полочкам, что сделали за сегодня. Мобилизация всей промышленности, медицины, финансов, нацгвардии и буквально каждой сферы, каждого аспекта общественной жизни.

Твой Китай на этом фоне, как говорит Демура, папуасы или обезъяна с гранатой, которые не могут даже обращаться с пробирками, в которых опасный вирус, даже не могут предупредить вовремя человечество о чп.

ЗЫ

Только что прошелся по продуктовым. Приятно удивлен и успокоился. Еще нет некоторых товаров, но уже снова на пороге изобилия и потребляцтва. Но закрыли последние кофейни, даже те, которые работали только на вынос. Все закрыто. Теперь легко контролировать режим shelter-in-place.



т.е. вы ходили по магазинам проверить ассортимент? проверяете иммунитет? извините за личный вопрос т.е. вы ходили по магазинам проверить ассортимент? проверяете иммунитет? извините за личный вопрос

