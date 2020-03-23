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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 486487488489>
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:22

  edvardd написав:
  promyshlennik написав:
  stm написав:Только наша власть при**дурки, не запросили помощи у россиян. Были бы и экспресс тесты бы уже на всю страну и специалисты, которые могут их расшифровывать. Де**лы, что тут ещё добавить

помощи у россиян просят только при*** - Знаменитые “российские военные медики” из 9 самолётов в Италии сразу попали в двухнедельный карантин. - и кому они нах нужны?

посмотрим через неделю. Когда будет запрашивать страна и помощь и медикаменты и фиг кто поможет из европы. А тут надо людей спасать и для этого все методы и помощники - хороши.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Це та клініка, де Нелох здав аналізи перед стадіоном?

Клініка Eurolab приховала 4 випадки зараження коронавірусом
https://espreso.tv/news/2020/03/23/klin ... irusom_zmi
V2
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:24

  Libo написав:
  Natt написав:
  Libo написав:Посмотрите на опыт других стран. 8)

Это у них еще не опыт, а броуновское движение. Никто толком не знает, как правильно и опыта кроме Китая нет ни у кого!


Ты просто совершенно не в курсе и не в теме.
Посмотри на работу государственной машины в США. Какое броуновское движение? В чем? Работает идеально. Послушай ежедневные брифинги Трампа и Task Force. По полочкам, что сделали за сегодня. Мобилизация всей промышленности, медицины, финансов, нацгвардии и буквально каждой сферы, каждого аспекта общественной жизни.
Твой Китай на этом фоне, как говорит Демура, папуасы или обезъяна с гранатой, которые не могут даже обращаться с пробирками, в которых опасный вирус, даже не могут предупредить вовремя человечество о чп. :P
ЗЫ
Только что прошелся по продуктовым. Приятно удивлен и успокоился. Еще нет некоторых товаров, но уже снова на пороге изобилия и потребляцтва. Но закрыли последние кофейни, даже те, которые работали только на вынос. Все закрыто. Теперь легко контролировать режим shelter-in-place. :(


т.е. вы ходили по магазинам проверить ассортимент? проверяете иммунитет? извините за личный вопрос
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:26

  unicdima написав:на районе маски, перчатки и антисептики есть только в кофейне возле остановок, в аптеках пусто.
минздрав працює


маски? в смысле марлевые повязки?
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:26

  V2 написав:Це та клініка, де Нелох здав аналізи перед стадіоном?

Клініка Eurolab приховала 4 випадки зараження коронавірусом
https://espreso.tv/news/2020/03/23/klin ... irusom_zmi

на 100% впевнений, що порохаті все перебрехали.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  promyshlennik написав:надо людей спасать и для этого все методы и помощники - хороши.
Всё очень серьёзно,помощники даже Ильича изолировали.
Допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно прекращен с 17 марта


Молния: У депутата "Слуги народу" виявили коронавірус
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5201 ... 5Bisapi%5D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:35

  Мизантрóп написав:
  promyshlennik написав:надо людей спасать и для этого все методы и помощники - хороши.
Всё очень серьёзно,помощники даже Ильича изолировали.
Допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно прекращен с 17 марта

боятся от иллича заразиться, или заразить иллича?
он всё же в категории риска, как не крути, не молод поди уже.
хотя и живее всех живых
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:35

  Мизантрóп написав:
  promyshlennik написав:надо людей спасать и для этого все методы и помощники - хороши.
Всё очень серьёзно,помощники даже Ильича изолировали.
Допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно прекращен с 17 марта


Молния: https://www.bbc.com/ukrainian/news-5201 ... 5Bisapi%5D

а дєнь рождєнія вождь втрєтіл в одіночіствє?
куда котиться світ!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:а дєнь рождєнія вождь втрєтіл в одіночіствє?
куда котиться світ!
там на ту дату перенесли день дурня."Голосуватимуть"
Зображення
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 23 бер, 2020 21:42, всього редагувалось 2 разів.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.facebook.com/10003211513215 ... 889169214/

не знаю как правильно вставить.
єто жесть :D
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