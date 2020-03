Додано: Пон 23 бер, 2020 21:41

unicdima написав:



не знаю как правильно вставить.

єто жесть не знаю как правильно вставить.єто жесть

правильно видалити, так як коментарот відео починаєтся на "д", закінчується на "б" правильно видалити, так як коментарот відео починаєтся на "д", закінчується на "б"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/