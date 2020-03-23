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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:40
unicdima написав:
https://www.facebook.com/100032115132152/videos/219112889169214/
не знаю как правильно вставить.
єто жесть
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:41
unicdima написав:
не знаю как правильно вставить.
єто жесть
правильно видалити, так як коментарот відео починаєтся на "д", закінчується на "б"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:44
Пенсионер написав: ЛАД написав:
ПредложИте решение проблемы.
а) как людям добираться до работы в крупном городе?
б) за какие деньги людям жить, если не ходить на работу?
Не знаю. Я бы мог на велосипеде ездить, если бы не было у меня машины. В молодости по утрам по 7-8 км пробегал на зарядке как норма.
Вам +.В молодости
я тоже бегал. Но это делают не все. Даже молодые.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:45
flyman написав: unicdima написав:
не знаю как правильно вставить.
єто жесть
правильно видалити, так як коментарот відео починаєтся на "д", закінчується на "б"
та я так понял - коментарот відео троллит
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:45
Мизантрóп написав: flyman написав:
а дєнь рождєнія вождь втрєтіл в одіночіствє?
куда котиться світ!
там на ту дату перенесли день дурня."Голосуватимуть"
на якій ісчо Уда Лєнкє?
Надю помню, Фанні помню, а це хто така, фінка?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:59
Возможность дезинфекции и повторного использования одноразовых респираторов N95 ультрафиолетомhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4699414/
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