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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 486487488489
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:40

  unicdima написав:https://www.facebook.com/100032115132152/videos/219112889169214/

не знаю как правильно вставить.
єто жесть :D

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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:41

  unicdima написав:

не знаю как правильно вставить.
єто жесть :D

правильно видалити, так як коментарот відео починаєтся на "д", закінчується на "б"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:44

  Пенсионер написав:
  ЛАД написав:ПредложИте решение проблемы.
а) как людям добираться до работы в крупном городе?
б) за какие деньги людям жить, если не ходить на работу?

Не знаю. Я бы мог на велосипеде ездить, если бы не было у меня машины. В молодости по утрам по 7-8 км пробегал на зарядке как норма.

Вам +.
В молодости я тоже бегал. Но это делают не все. Даже молодые.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:45

  flyman написав:
  unicdima написав:

не знаю как правильно вставить.
єто жесть :D

правильно видалити, так як коментарот відео починаєтся на "д", закінчується на "б"

та я так понял - коментарот відео троллит
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:45

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:а дєнь рождєнія вождь втрєтіл в одіночіствє?
куда котиться світ!
там на ту дату перенесли день дурня."Голосуватимуть"
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на якій ісчо Уда Лєнкє?
Надю помню, Фанні помню, а це хто така, фінка?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:59

Возможность дезинфекции и повторного использования одноразовых респираторов N95 ультрафиолетом
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4699414/
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