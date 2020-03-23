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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:40
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:41
правильно видалити, так як коментарот відео починаєтся на "д", закінчується на "б"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:44
Вам +.
В молодости я тоже бегал. Но это делают не все. Даже молодые.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:45
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:45
на якій ісчо Уда Лєнкє?
Надю помню, Фанні помню, а це хто така, фінка?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:59
Возможность дезинфекции и повторного использования одноразовых респираторов N95 ультрафиолетом
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:41
К вопросу freeze о карантине.
В центре транспорт относительно свободный. Не знаю, то ли контролируют, то ли просто нет людей. На улицах в центре пустовато, людей мало.
На Салтовке (спальный район) трамваи загружены как обычно. С ХТЗ по отзывам людей "как сельди в бочке". Вероятно, в связи с закрытием метро.
В АТБ пускают как обычно, без всяких ограничений.
Промтоварные магазины закрыты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:52
Советую посмотреть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:02
Мадонна исповедалась и пофилософствовала в ванне без трусов и с голыми сиськами.
Она назвала коронавирус Великим Уравнителем.
"Как ужасно, что ты сделал нас всех во многом равными, и как прекрасно, что ты сделал нас всех во многом равными".
"Как я говорю каждый вечер в конце 'Human Nature', мы все в одной лодке, и если она пойдет к одну, мы все пойдем на дно вместе с ней".
Такие мысли сейчас одолевают элиту.
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:23
одна из самых ценных инф за последнее время.. как раз ультрафиолетовая лампа подошла..
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