Сегодня в Харьков прибыли тесты на коронавирус, о поставке которых Александр Ярославский, владелец и президент DCH, договорился с китайским миллиардером Джеком Ма. ....... Александр Ярославский так прокомментировал это событие. "Я выполнил свое личное обещание Президенту Украины и передал от семьи Ярославских $2 млн на закупку товаров медицинского назначения. В Харьков доставлены бесценные в сегодняшних условиях точнейшие тесты на коронавирус. Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги на поддержку медицины. ....
zРадио написав:Народ, будьте осторожны с самоназначениями токсичных препаратов! Вот вам и хваленый Трампом хлорохин! Здесь на ветке его тоже кто-то заказывал и собирался принимать при симптомах инфекции...
Совет Евросоюза в связи с пандемией коронавируса утвердил предложение Европейской комиссии приостановить действие пакта стабильности и роста, который является базовым документом еврозоны, в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует заявление Совета ЕС. ....пакт предусматривает контроль над налоговой политикой и санкции к странам-нарушителям. Он ограничивает до 3% ВВП уровень дефицита госбюджета стран еврозоны, а также определяет предел госдолга в 60% ВВП. Приостановка же действия документа позволит странам повышать дефицит бюджетов за счет кредитов для оказания помощи бизнесу.
Потенциальная вакцина от коронавируса, испытания которой начались в Китае 19 марта, уже получила зеленый свет от Пекина. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Антидот был создан фармацевтической компанией CanSino Biologics, которая разработала продукт совместно с китайскими военными. ........ В то же время, по словам профессора вирусологии в Университете Квинсленда в Австралии, даже при испытании вакцин в ускоренном режиме, понадобится время для подготовки антидота к массовому производству.
zРадио написав:Народ, будьте осторожны с самоназначениями токсичных препаратов! Вот вам и хваленый Трампом хлорохин! Здесь на ветке его тоже кто-то заказывал и собирался принимать при симптомах инфекции... Man dies after self-medicating with chloroquine https://www.axios.com/chloroquine-coron ... a8fff.html
Здешний народ уже готов самим себе делать интубацию и искусственную вентиляцию легких. А что, был же героический советский врач, который сам себе удалял аппендикс
Почти одновременно в 2-х странах заявили, что найдено лекарство от коронавируса:
Французские ученые успешно испытали лекарство от COVID-19
Французские ученые успешно испытали лекарство от COVID-19. Гидроксихлорохин, который используется в качестве аппарата от малярии, в сочетании с антибиотиком азитромицином показал высокую эффективность против нового типа вируса. Однако однозначно считать лекарство действующим против COVID-19 преждевременно, говорится в исследовании ученых из Университетского госпиталя Марсельского университета, опубликованном в журнале International Journal of Antimicrobial Agents. ...
В Чехии заявили, что нашли лекарство от COVID-19. Об этом сообщил Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в эфире одного из телеканалов. Он рассказал, что это противомалярийный препарат Plaquenil фармкомпании Sanofi Aventis. По его словам, это лекарство эффективно в борьбе с инфекцией.
"Согласно имеющейся научной информации, препарат Plaquenil является потенциально действенным при лечении заболевания COVID-19, поэтому необходимо предотвратить его недоступность", – сказал Адам Войтех. ...