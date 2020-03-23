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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 488489490491>
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:29

Сегодня в Харьков прибыли тесты на коронавирус, о поставке которых Александр Ярославский, владелец и президент DCH, договорился с китайским миллиардером Джеком Ма.
.......
Александр Ярославский так прокомментировал это событие. "Я выполнил свое личное обещание Президенту Украины и передал от семьи Ярославских $2 млн на закупку товаров медицинского назначения. В Харьков доставлены бесценные в сегодняшних условиях точнейшие тесты на коронавирус. Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги на поддержку медицины. ....

https://vesti.ua/strana/yaroslavskij-privez-laboratornye-ptsr-testy-v-harkov
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:33

Народ, будьте осторожны с самоназначениями токсичных препаратов! Вот вам и хваленый Трампом хлорохин! Здесь на ветке его тоже кто-то заказывал и собирался принимать при симптомах инфекции...

Man dies after self-medicating with chloroquine
https://www.axios.com/chloroquine-coron ... a8fff.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:43

Брифинг Трампа и Task Force онлайн:

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:47

  zРадио написав:Народ, будьте осторожны с самоназначениями токсичных препаратов! Вот вам и хваленый Трампом хлорохин! Здесь на ветке его тоже кто-то заказывал и собирался принимать при симптомах инфекции...

Man dies after self-medicating with chloroquine
https://www.axios.com/chloroquine-coron ... a8fff.html


понятно что привлекать врачей нужно для нивелирования побочек, как минимум в телефонном режиме...
от анальгина тоже можно умереть..
вопрос вероятности..

мне мой врач на протоколы лечения в Китае прислала вот этот ответ.. и это врач что тут добавить.. смотреть до конца..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:51

Совет Евросоюза в связи с пандемией коронавируса утвердил предложение Европейской комиссии приостановить действие пакта стабильности и роста, который является базовым документом еврозоны, в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует заявление Совета ЕС.
....пакт предусматривает контроль над налоговой политикой и санкции к странам-нарушителям. Он ограничивает до 3% ВВП уровень дефицита госбюджета стран еврозоны, а также определяет предел госдолга в 60% ВВП. Приостановка же действия документа позволит странам повышать дефицит бюджетов за счет кредитов для оказания помощи бизнесу.

https://vesti.ua/mir/evrosoyuz-vpervye-priostanovil-dejstvie-pakta-stabilnosti-i-rosta
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:02

Потенциальная вакцина от коронавируса, испытания которой начались в Китае 19 марта, уже получила зеленый свет от Пекина. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Антидот был создан фармацевтической компанией CanSino Biologics, которая разработала продукт совместно с китайскими военными.
........
В то же время, по словам профессора вирусологии в Университете Квинсленда в Австралии, даже при испытании вакцин в ускоренном режиме, понадобится время для подготовки антидота к массовому производству.

https://vesti.ua/mir/sovmestno-s-voennymi-v-kitae-ispytali-vaktsinu-ot-koronavirusa
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:21

  vladislavlvov написав:
мне мой врач на протоколы лечения в Китае прислала вот этот ответ.. и это врач что тут добавить.. смотреть до конца..


Ахахах. Красиво)) По поводу китайских протоколов - вы о FAHZU?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:22

  unicdima написав:https://www.facebook.com/100032115132152/videos/219112889169214/
не знаю как правильно вставить.
єто жесть :D

Психотерапия.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:38

  zРадио написав:Народ, будьте осторожны с самоназначениями токсичных препаратов! Вот вам и хваленый Трампом хлорохин! Здесь на ветке его тоже кто-то заказывал и собирался принимать при симптомах инфекции...
Man dies after self-medicating with chloroquine
https://www.axios.com/chloroquine-coron ... a8fff.html

Здешний народ уже готов самим себе делать интубацию и искусственную вентиляцию легких.
А что, был же героический советский врач, который сам себе удалял аппендикс :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 01:53

Почти одновременно в 2-х странах заявили, что найдено лекарство от коронавируса:
Французские ученые успешно испытали лекарство от COVID-19

Французские ученые успешно испытали лекарство от COVID-19. Гидроксихлорохин, который используется в качестве аппарата от малярии, в сочетании с антибиотиком азитромицином показал высокую эффективность против нового типа вируса. Однако однозначно считать лекарство действующим против COVID-19 преждевременно, говорится в исследовании ученых из Университетского госпиталя Марсельского университета, опубликованном в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
...

https://hightech.fm/2020/03/23/covid-19-drug

Оригинал статьи - https://www.sciencedirect.com/science/a ... 7920300996

Ученые нашли лекарство от коронавируса

В Чехии заявили, что нашли лекарство от COVID-19. Об этом сообщил Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в эфире одного из телеканалов. Он рассказал, что это противомалярийный препарат Plaquenil фармкомпании Sanofi Aventis. По его словам, это лекарство эффективно в борьбе с инфекцией.

"Согласно имеющейся научной информации, препарат Plaquenil является потенциально действенным при лечении заболевания COVID-19, поэтому необходимо предотвратить его недоступность", – сказал Адам Войтех.
...

https://www.rbc.ua/rus/styler/uchenye-n ... 44969.html
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