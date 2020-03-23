23.03.2020 Государственное преступление Алексея Гончарука
Государственное преступление. Сегодня экс-премьер-министр Алексей Гончарук должен быть вызван на допрос и возбуждено уголовное дело. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру, обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий. Однако Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого, таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины. Правительство делало вид, что так и надо - на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок! ...
Ежедневная смертность в 2020 на уровне : 1,588 deaths average per day (66.17 in an hour)
Ежедневная смертность в этом году ощутимо ниже средней - что целиком и полностью обьясняется карантином.
О приписках в пользу короновируса уже писалось Зачем это нужно пока не ясно - но учитывая жуликоватость итальяшек они явно что то пронюхали. Может расчет на лакомый кусок от триллиона МВФ на борьбу с короной или что то в этом духе.
Хлопці, здається нас дурять ! Это шож получается, опять арбайтен и вот это вот все ?
Ребята, нас вновь обманули...
Ребята, нас вновь обманули, опять не туда завели. Мы только всей грудью вздохнули, да выдохнуть вновь не смогли.
Мы только всей грудью вздохнули и по сердцу выбрали путь, и спины едва разогнули, да надо их снова согнуть.
zРадио написав:Народ, будьте осторожны с самоназначениями токсичных препаратов! Вот вам и хваленый Трампом хлорохин! Здесь на ветке его тоже кто-то заказывал и собирался принимать при симптомах инфекции...