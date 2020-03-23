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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 02:05

23.03.2020
Государственное преступление Алексея Гончарука

Государственное преступление. Сегодня экс-премьер-министр Алексей Гончарук должен быть вызван на допрос и возбуждено уголовное дело. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру, обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий.
Зображення
Однако Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого, таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины. Правительство делало вид, что так и надо - на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок!
...

https://www.obozrevatel.com/politics/go ... haruka.htm
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 04:17

Ещё один хот спот коронавируса - штат Иллинойс, Чикаго. :(

- Эй, мальчик! – прислушавшись, окликнул Каупервуд маленького оборвыша, вынырнувшего из за угла с кипой газет под мышкой. – Что такое? Чикаго горит?!

Многозначительно переглянувшись с отцом и другими дельцами, он протянул руку за газетой, пробежал глазами заголовки и мгновенно оценил размеры беды.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 04:20

Алекс добрался до Канады. В Торонто такая же х. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 05:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Возвращаясь к теме смертности в Италии

в прошлом 2019 году, действительно умерло 647.000 или 1773 в день
2018 633.000 или 1734 в день
2017 649.000 или 1778 в день

Ежедневная смертность в 2020 на уровне :
1,588 deaths average per day (66.17 in an hour)

Ежедневная смертность в этом году ощутимо ниже средней - что целиком и полностью обьясняется карантином.

О приписках в пользу короновируса уже писалось Зачем это нужно пока не ясно - но учитывая жуликоватость итальяшек они явно что то пронюхали. Может расчет на лакомый кусок от триллиона МВФ на борьбу с короной или что то в этом духе.

Хлопці, здається нас дурять ! Это шож получается, опять арбайтен и вот это вот все ?

Ребята, нас вновь обманули...

Ребята, нас вновь обманули,
опять не туда завели.
Мы только всей грудью вздохнули,
да выдохнуть вновь не смогли.

Мы только всей грудью вздохнули
и по сердцу выбрали путь,
и спины едва разогнули,
да надо их снова согнуть.

Булат Oкуджава
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 05:25

  moldashavanin написав:все это напоминает Метод Чумного Барака
кто выживет - молодец .
какие-то реальные шаги по борьбе с вирусом ? есть ?


Есть. Сидеть дома.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 06:30

  zРадио написав:Народ, будьте осторожны с самоназначениями токсичных препаратов! Вот вам и хваленый Трампом хлорохин! Здесь на ветке его тоже кто-то заказывал и собирался принимать при симптомах инфекции...

Man dies after self-medicating with chloroquine
https://www.axios.com/chloroquine-coron ... a8fff.html


может не стоит читать новости "новости мухосранска" - вот почитайте мировую прессу про лечение хлорохином:
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... ID-19.html
подробнее:
«Для меня не было никаких сомнений, что я не успею до утра», - говорит Джардиньери. «Поэтому для меня препарат спас мне жизнь».
https://www.foxla.com/news/a-man-with-c ... d-his-life
https://nypost.com/2020/03/22/florida-m ... -his-life/
и да, жрать горстями его не стоит, есть протоколы лечения...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 06:59

  rjkz написав:
  moldashavanin написав:все это напоминает Метод Чумного Барака
кто выживет - молодец .
какие-то реальные шаги по борьбе с вирусом ? есть ?


Есть. Сидеть дома.

как в тюряге не хочу.Даёшь свободу передвижения в противогазах!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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